En Austria, una ración extra de pasión se sirve en los Heurigen con vistas al paisaje vinícola.

Una visita al viticultor

Desde hace dos décadas El vino de Austria ha evolucionado hacia una calidad cada vez mejor. Gracias a ello, el vino austriaco, ya sea el Grüner Veltliner de la Baja Austria, el Sauvignon Blanc de Estiria o el Blaufränkisch de Burgenland, se ha convertido incluso en un "insider tip" en Tokio o Nueva York. Cualquiera que esté de vacaciones en Austria tiene la oportunidad de acercarse aún más al vino. Como siempre, hay muchas formas de llegar.

La forma más acogedora, pero desde luego no la más aburrida: una visita a los viticultores. El hecho de que las nuevas generaciones combinen una tradición vitivinícola centenaria con un agudo espíritu innovador no sólo queda patente en las bodegas, sino también en la arquitectura: además de las rústicas y clásicas casitas de viticultores en medio de los viñedos, cada vez se ven más formas atrevidas y novedosas de arquitectura vitivinícola. Forman una armoniosa interacción de naturaleza, tradición y arquitectura contemporánea que los entendidos pueden sentir con cada sorbo de vino.