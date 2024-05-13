En el vino y en el cava se saborea la región
Una visita al viticultor
Desde hace dos décadas El vino de Austria ha evolucionado hacia una calidad cada vez mejor. Gracias a ello, el vino austriaco, ya sea el Grüner Veltliner de la Baja Austria, el Sauvignon Blanc de Estiria o el Blaufränkisch de Burgenland, se ha convertido incluso en un "insider tip" en Tokio o Nueva York. Cualquiera que esté de vacaciones en Austria tiene la oportunidad de acercarse aún más al vino. Como siempre, hay muchas formas de llegar.
La forma más acogedora, pero desde luego no la más aburrida: una visita a los viticultores. El hecho de que las nuevas generaciones combinen una tradición vitivinícola centenaria con un agudo espíritu innovador no sólo queda patente en las bodegas, sino también en la arquitectura: además de las rústicas y clásicas casitas de viticultores en medio de los viñedos, cada vez se ven más formas atrevidas y novedosas de arquitectura vitivinícola. Forman una armoniosa interacción de naturaleza, tradición y arquitectura contemporánea que los entendidos pueden sentir con cada sorbo de vino.
Vías del vino: consejos para exploradores
Pero, ¿qué es lo que hace tan especial al vino de Austria?
La tradición vinícola es esencial: la viticultura está arraigada en lo que hoy es Austria desde hace miles de años. La vid forma parte del paisaje, la cultura y la vida cotidiana. En este contexto, las típicas Variedades de uva típicas de Austria, muchas de las cuales crecen exclusivamente en regiones vinícolas. Allí, en combinación con unas condiciones climáticas y geológicas ideales, encuentran las mejores condiciones para producir vinos auténticos, inconfundibles, con carácter y personalidad.
La diversidad del paisaje vinícola austriaco se refleja en la variedad de tipos de vino, desde vinos blancos espumosos y ligeros hasta vinos monumentales y potentes, desde vinos tintos encantadores y afrutados hasta vinos tintos con cuerpo y larga vida y, por último, pero no por ello menos importante, vinos dulces llenos de finura y tensión interior, que se encuentran indiscutiblemente entre los mejores del mundo.
De la bodega a la vinoteca
Abadía de Klosterneuburg
La bodega de la bodega más antigua de Austria y la vinoteca de la abadía de Klosterneuburg son lugares especiales para conocer vinos excelentes.
Una de las bodegas más antiguas de Europa
El castillo de Seggau, con su bodega de 300 años, ofrece degustaciones de vinos y espacios para celebraciones.
Tienda de vinos regionales en Baja Austria
La tienda de vinos de Althof Retz ofrece una amplia selección de vinos de viticultores de Retz, en el Weinviertel.
La tienda de vinos más grande de Burgenland
En la Selektion Vinothek, los clientes pueden degustar vinos de Burgenland en la terraza con vistas al castillo de Esterházy.
Acaba de pasear por el centro histórico de Viena y ya está en plena naturaleza: a los viñedos de las afueras de Viena, como el de Nussberg, se llega en un abrir y cerrar de ojos. El Grüner Veltliner o Gemischter Satz -una especialidad vinícola vienesa- se sirve con sabrosas delicias caseras del bufé Heurigen, que armonizan maravillosamente con los vinos de nuestros propios viñedos. Siempre acompañado de una sensacional vista de la ciudad.
Al principio, las Tabernas de vino vienesas eran tabernas rústicas donde los clientes se sentaban en largos bancos de madera para comer y beber. Su seña de identidad: el arbusto que colgaba sobre la puerta, señal de que la taberna estaba abierta. Este ritual no ha cambiado hasta nuestros días, pero el número y la variedad de tabernas donde se puede disfrutar del excelente Vino vienés se puede disfrutar.
Experiencias vinícolas en Austria
Mundo del vino Loisium en Langenlois
Un imponente cubo de plata se esconde en medio del viñedo. Allí espera a los visitantes un emocionante recorrido por el laberinto de la bodega.
Experiencia vinícola Winzer Krems
El recorrido de ocho paradas en Sandgrube 13 lleva a los visitantes al viñedo con vistas a los viñedos, a bodegas históricas y modernas y al cine en 4D.
Ciudad vinícola de Retz
El Retzer Erlebniskeller es un laberinto de tubos y túneles bajo el casco antiguo: 20 kilómetros de largo y excavados hasta 20 metros de profundidad en arena marina.
Bodega de vino espumoso Schlumberger en Viena
Durante la visita guiada por la bodega histórica, los visitantes aprenden cómo se elabora el vino espumoso Schlumberger según el "Méthode Traditionnelle".
Explore las rutas del vino de Austria
Ruta del Vino de Klöcher
Partiendo de la histórica Bad Radkersburg, la Ruta del Vino de Klöcher conduce hacia el norte, a la región termal y volcánica de Estiria.
Ruta del Vino de Estiria Meridional
La carretera de unos 25 kilómetros entre Ehrenhausen y Leutschach atraviesa la mayor región vinícola de Estiria.
Ruta del Vino de Estiria Oriental
Hermosos paisajes de colinas, entremezclados con pequeños bosques y viñedos en suave pendiente - como si estuvieran hechos para los hedonistas romanos de antaño.
Ruta del Vino Weinviertel
Disfruta del paisaje abierto, los viñedos en colinas suaves y las encantadoras callejuelas de bodegas, haciendo de esta región un destino ideal para excursiones.
La uva es una pequeña gran fruta: es refrescante y agridulce al mismo tiempo. Son de color azul-violeta o blanco-verdoso y les gusta crecer en Austria. Aquí hay aire fresco, tierra exuberante, mucho sol y silencio, sólo interrumpido por las gentes que cuidan las preciosas vides con el mayor esmero. La pequeña baya es la esencia de los mejores vinos y espumosos. ¿Qué harían las bodas, la Nochevieja y la Temporada de baile sin la chispa en una copa esbelta?
Vino espumoso vienés
Schlumberger sabe lo que es bueno: desde 1842, el productor de vino espumoso confía en el "Méthode traditionelle" de la región francesa de Champagne. El resultado: cada botella contiene la esencia de las mejores uvas austriacas, cuidadosamente recogidas y procesadas a mano. El punto de bodega en el fondo de la botella es la marca de calidad de este elaborado proceso, que dura años. No es de extrañar que el vino espumoso Schlumberger sea cada año la estrella secreta del Baile de la Ópera de Viena Baile de la Ópera de Viena todos los años.
Burgenland, lago Neusiedl, Gols
¿El lugar favorito de Peter Szigeti? Sus viñedos. Allí cuida y escruta sus uvas con la mirada de un experto que es también un entendido. Sólo selecciona las mejores uvas de las regiones de Neusiedler See y Seewinkel, vendimiadas a mano y maduradas al sol. A continuación, se transforman en vino espumoso, donde pueden mostrar su carácter varietal típico.
Baja Austria, Kamptal, Langenlois
Las variedades de uva Pinot Noir, Riesling y Grüner Veltliner crecen en un ambiente de cuento de hadas alrededor del antiguo castillo de Gobelsburg. Cuando las uvas están maduras, se recogen cuidadosamente en pequeñas cajas y se prensan con cuidado. A continuación, se dejan reposar en barrica -durante seis meses- hasta que el vino espumoso base está listo para ser embotellado. Allí reposa de dos a tres años más, hasta el "Grande finale", cuando se agita y se degüella a mano, es decir, se le quita la levadura.
Baja Austria, Kamptal, Langenlois
"Rosa salmón claro con reflejos rojizos y dorados, espuma fina y persistente, aromas de cerezas y fresas silvestres, un toque de cítricos, caramelo y notas de levadura, afrutado y cremoso", así describen los expertos el encantador Bründlmayer "Brut Rosé", elaborado a partes iguales con las tres uvas tintas Pinot Noir, Zweigelt y St.
Baja Austria, Kamptal, Langenlois
Alwin y Stefanie Jurtschitsch sienten un gran respeto por la naturaleza. Por eso cultivan sus tierras de forma ecológica. Están convencidos de que sólo unos suelos sanos y unas cepas vigorosas pueden producir un vino espumoso de alta calidad como el "Brut Nature". La base de esta creación es un Grüner Veltliner 100% procedente de un viñedo fresco a gran altitud, que se deja reposar sobre sus lías durante cuatro años y medio según el "método tradicional", pero al que después no se le aplica ninguna dosificación. Naturaleza pura
Baja Austria, Kamptal, Langenlois
En los vinos espumosos de un solo viñedo, como los de la bodega Steininger, no se trata sólo de las variedades de uva utilizadas, sino también del terruño en el que maduran las vides: El Riesling procede del viñedo de Heiligenstein, que es un secreto a voces entre los entendidos. El Grüner Veltliner procede del viñedo Steinhaus, bañado por el sol. Estas condiciones y la cuidadosa segunda fermentación en botella hacen que los vinos base espumosos de la finca sean creaciones especialmente claras, afrutadas y fragantes.
Baja Austria, Weinviertel
Qué Christian Madl de la región de Weinviertel elabora vinos espumosos casi puede describirse como arte. Además de su buen instinto, cuenta con los mejores suelos: la zona de Poysdorf, en el Weinviertel, es conocida por su excelente microclima. Y esto favorece la producción de vinos espumosos de la más alta calidad, como demuestran numerosos premios austriacos, alemanes y franceses.
Estiria meridional, St. Nikolai
Hannes Harkamp es difícil de complacer. Siempre quiere mejorar sus vinos espumosos. Afortunadamente, en Sausal, al sur de Estiria, tiene la suerte de contar con suelos especialmente calcáreos. Para acentuar el carácter delicadamente cremoso y algo corpulento del espumoso, tan apreciado, fermenta sus vinos base para el "Brut Reserve" en barricas de madera. Sólo unos pocos productores de espumosos lo hacen. Y eso hace que sus creaciones sean realmente excepcionales.
Las uvas tardan años en convertirse en un buen vino espumoso. Entre medias, las uvas se vendimian, fermentan y embotellan según el método tradicional. Y esperar. Hasta la dosificación, el gran secreto de todo productor. Este elaborado juego es celebrado, por ejemplo, por Schlumberger una de las bodegas de espumosos más antiguas (desde 1842) y tradicionales del país. Pero los espumosos de otras bodegas locales también hacen las delicias de los paladares de los grandes conocedores.
¿Sabía que ..
... la base de una botella de espumoso tiene una curva más profunda que la de una botella de vino? Esto iguala la presión de las burbujas espumosas y la distribuye uniformemente por toda la botella.
... en el "méthode traditionelle" (fermentación tradicional en botella), el vino espumoso permanece en la misma botella desde la primera hasta la última fase de elaboración.
... ... las botellas de vino espumoso se colocan boca abajo e inclinadas sobre pupitres de estrujado, se estrujan un total de 32 veces, se giran un octavo y se colocan cada vez en un ángulo más pronunciado..