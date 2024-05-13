Andreas Döllerer

"Si el Bluntautal fuera un sabor, sería el sabor absoluto de un char de Bluntau que tuvo una vida feliz en las aguas cristalinas del Torrener Ache"

Andreas Döllerer está considerado uno de los chefs más influyentes de Austria y fue galardonado con 5 toques por Gault&Millau en noviembre de 2023. Como pionero de la cocina moderna "Cocina alpina", ha establecido nuevos estándares con su "Cuisine Alpine": Platos que combinan ingredientes regionales y recetas tradicionales con técnica y creatividad modernas. Su cocina no sólo refleja su artesanía, sino también su estrecha colaboración con los productores locales.

Esta filosofía hace de él un "Chef del Año" galardonado en múltiples ocasiones y un pionero de la cocina con visión de futuro. Junto con su familia, dirige Döllerer's Stammhaus en Golling y Döllerer's Weinhaus en Kuchl, que combinan una amplia oferta culinaria, vinícola y hostelera.