Productos de sabores variados
Refinados por los mejores chefs #eatAUT
Introduction
Austria es un país lleno de originales propuestas culinarias: desde productos regionales como el pescado de aguas cristalinas hasta microgreens con macro sabores, que los productores y los mejores chefs refinan con dedicación y pasión.El mundo de sabores de Austria tiene mil facetas, pero su ingrediente más esencial es la naturaleza que lo rodea. Desde los Alpes hasta los densos bosques, desde los lagos resplandecientes hasta los ondulantes viñedos, la diversidad de su paisaje marca la diferencia en nuestros productos y platos.
Amistades culinarias hechas en SalzburgerLandEl chef Andreas Döllerer y su amistad con el valle de Bluntau. Maria Schmid-Harml, del restaurante ecológico de montaña Lumberjack, con la productora Christine Höller y Hans-Jörg Unterrainer, sumiller del Kirchenwirt de Leogang y su amistad con los hongos porcini.
Andreas Döllerer
"Si el Bluntautal fuera un sabor, sería el sabor absoluto de un char de Bluntau que tuvo una vida feliz en las aguas cristalinas del Torrener Ache"
Andreas Döllerer está considerado uno de los chefs más influyentes de Austria y fue galardonado con 5 toques por Gault&Millau en noviembre de 2023. Como pionero de la cocina moderna "Cocina alpina", ha establecido nuevos estándares con su "Cuisine Alpine": Platos que combinan ingredientes regionales y recetas tradicionales con técnica y creatividad modernas. Su cocina no sólo refleja su artesanía, sino también su estrecha colaboración con los productores locales.
Esta filosofía hace de él un "Chef del Año" galardonado en múltiples ocasiones y un pionero de la cocina con visión de futuro. Junto con su familia, dirige Döllerer's Stammhaus en Golling y Döllerer's Weinhaus en Kuchl, que combinan una amplia oferta culinaria, vinícola y hostelera.
Una mirada fresca a los productos del bosqueAl degustar los productos para la cocina del Leñador, Maria se entusiasma con los matices de sabor que Christine ha creado con su colección de ingredientes forestales y de caza. Hans-Jörg descubre su pasión por un ingrediente especial: las setas porcini.
Maria Schmid-Harml
Para Maria, el Leñador es algo más que un restaurante en la montaña: es una declaración a favor de la comida sostenible, agradable y en armonía con la naturaleza.
Microgreens Profarms Engelberg de Baja AustriaLos microgreens de cultivo regional ofrecen la oportunidad de disponer de un suministro de verdura fresca los 365 días del año. La chef Theresia Palmetzhofer presenta tres microgreens ecológicos de la granja ecológica Preitfellner.
3 preguntas sobre microgreens: Martina y Hannes Preitfellner
Theresia Palmetshofer
Theresia Palmetzhofer es una de las cocineras más innovadoras de Austria. Desde que se hizo cargo del "Gasthaus zur Palme" de Neuhofen an der Ybbs a mediados de la década de 2010, ha convertido el restaurante en un escaparate de la cocina regional. Su base es la artesanía tradicional, que aprendió de su madre, combinada con elementos creativos y experimentales.
Anteriormente adquirió experiencia en restaurantes de primera línea como el aoc de Copenhague, Arzak de San Sebastián en España y con Konstantin Filippou en Viena.
Ha recibido varios premios por sus logros, entre ellos tres toques en Gault&Millau 2024 y "Chef femenina del año" en el Rolling Pin Award 2023. Palmetzhofer es una de las 100 mejores chefs de Austria y está dando forma a la escena gastronómica local con su cocina moderna de inspiración regional.
Residuos cero y verduras en VorarlbergVorarlberg sin residuos: transformamos pepinos y remolachas en sirope y hablamos con Simon Vetter sobre las verduras del campo al restaurante.
3 preguntas a Simon sobre residuos cero y verduras
Simon Vetter
Simon Vetter ha viajado por todo el mundo, estudió en la Boku de Viena y desde 2016 es la cabeza y el corazón del Vetterhof y sus 20 empleados en Lustenau. Casi todos los días se le ocurren nuevas ideas y trabaja constantemente para mejorar lo que ya existe.
El objetivo en Vetterhof es cultivar la gama más amplia y diversa posible y aprovechar al máximo la variedad que se ofrece durante todo el año. La ubicación en el valle del Rin de Vorarlberg ofrece condiciones especiales para ello:
Algunos cultivos prosperan aquí de forma excelente, otros no tanto. En comparación con Marchfeld, en la Baja Austria, existen claras diferencias, lo que hace que el cultivo y el planteamiento resulten apasionantes y desafiantes.