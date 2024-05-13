Ventura y el misterio de la joya perdida

Adéntrate en las páginas de este mágico libro para niños, donde el inquieto viajero Ventura con habilidad para resolver misterios, es contactado por Elisabeth, directora del famoso Museo de Sisí en Viena.

La estrella de Sisí, la joya más preciada, ha sido robada y el destino de Austria está en sus manos. Los ladrones retan a Ventura con cuatro desafiantes acertijos relacionados con la misteriosa emperatriz.

¿Será capaz de resolverlos y recuperar la joya perdida?

¡Descubre un mundo lleno de maravillas! Aquí podrás aprender más sobre las ciudades más bonitas de Austria y sobre sus personajes históricos más famosos.