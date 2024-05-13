Aerial view of a farm with maize field, pasture with cattle, and winding road in evening light.
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Mühlviertel
Meseta de granito, bosques, cultura cervecera y momentos de placer

Una meseta de granito con suaves colinas, agricultura sostenible y fábricas de cerveza: la auténtica región de Mühlviertel ofrece naturaleza virgen y delicias regionales.

Entre el Danubio, al sur, y el Bosque de Bohemia, al norte, se encuentra la auténtica región de Mühlviertel. Los ríos del mismo nombre, que dan nombre a esta región de Alta Austria, serpentean con fuerza por el paisaje: el Große Mühl y el Kleine Mühl, ambos afluentes del Danubio.

Por un lado, son los valles fluviales con sus profundos desfiladeros los que fascinan del Mühlviertel; por otro, la región es conocida por sus talleres artesanales tradicionales y sus zonas de agricultura de montaña situadas a gran altitud. Una particularidad son las granjas de montaña Steinbloß, con su característico color blanco y gris moteado, construidas con pesadas piedras de granito. Imponentes castillos y palacios majestuosos completan el paisaje, al igual que las suaves colinas y los prados verdes y frondosos del verano.

Información rápida sobre el Mühlviertel
Ubicación: meseta granítica en el norte de Alta Austria
Un tesoro escondido:la Ruta Gótica
Parque natural: Parque Natural del Mühlviertel
Montaña más alta: Plöckenstein, 1.379 metros sobre el nivel del mar
Lugar de energía: el pantano de Bayrische Au

Lower Austria CARD

Entrada gratuita a unos 350 lugares de interés en toda la Baja Austria.

El Mühlviertel desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Parque Natural de Mühlviertel: senderismo en granito

El arte cervecero del Mühlviertel: placer cervecero

Freistadt: la famosa ciudad cervecera medieval

El tren tirado por caballos: un recorrido nostálgico único

Castillo de Clam: música e historia medieval

Stift Schlägl: espíritu, cultura y cerveza

El pantano de Bayrische Au: paisaje místico

Ruta de San Juan: ruta de peregrinación y senderismo de 84km

Ruta del Gótico: monumentos y arte gótico

Steinbloß: técnica de construcción en granito

Actividades en el Mühlviertel

Artesanía en el Mühlviertel

Tejidos y estampado azul

Desde hace siglos, en el Mühlviertel se practica la artesanía con gran esmero. Quien se interese por la industria textil de la región debería visitar el Centro Textil de Haslach, un recinto fabril histórico que alberga un museo y un centro de producción y formación.

Es famoso el estampado azul del Mühlviertel sobre tejidos de lino, que se tiñen de azul en cubas y sobre los que luego se imprimen motivos. La fórmula de este proceso es un secreto de la familia Wagner, la única que mantiene viva esta tradición. La UNESCO ha declarado el estampado azul Patrimonio Cultural Inmaterial.

Recetas

Kräuterpalatschinken mit Schafkäse und Löwenzahn

"Kräuterpalatschinken mit Schafkäse und Löwenzahn" son crepes austriacas rellenas de hierbas frescas y queso de oveja, populares en primavera y verano.

Kräuterpalatschinken mit Schafkäse und Löwenzahn

Linsen mit Speck und Knödel

Linsen mit Speck und Knödel es un plato tradicional de la cocina austriaca que consiste en lentejas cocidas con trozos de tocino o panceta, servidas con Knödel.

Linsen mit Speck und Knödel

Birnen-Kürbis-Kuchen

"Birnen-Kürbis-Kuchen" es un pastel que combina peras y calabaza, ofreciendo una deliciosa mezcla de sabores otoñales, dulce y reconfortante.

Birnen-Kürbis-Kuchen

Lebkuchen

El Lebkuchen es una galleta de jengibre suave y especiada, típica de la Navidad, con diversas formas y decoraciones.

Lebkuchen

Alojamientos únicos

Hotel Mühltalhof

Hotel de bienestar 4*S Guglwald

Hotel Aviva

Genießerhotel Bergergut 4*S

Impuls Hotel Freigold

Centro de bienestar Lebensquell en Bad Zell

Parkhotel Hagenberg

La sostenibilidad en las tradiciones

Artesanía y costumbres

El mantenimiento de las costumbres y tradiciones en Austria está estrechamente ligado a la sostenibilidad. Tradiciones como el descenso de los rebaños de los pastos alpinos, las fiestas populares y la artesanía regional son testimonio de un profundo respeto por la naturaleza y los recursos. Estas costumbres fomentan la comprensión y el aprecio por la flora y la fauna locales, así como la conciencia medioambiental.

Pero las costumbres y tradiciones también refuerzan la sostenibilidad social: las fiestas tradicionales, como la colocación del árbol de mayo, las fiestas de Pascua o las costumbres navideñas, fortalecen el espíritu comunitario y el compromiso conjunto con el cuidado de la región. El patrimonio cultural inmaterial honra los rituales, costumbres y artes artesanales tradicionales que se transmiten de generación en generación. Quien, como visitante, vive estas tradiciones, se sumerge en la cultura austriaca y en su estilo de vida, lo que a su vez refuerza la identidad local.

Viajar de forma sostenible

FAQs

La región de Mühlviertel es conocida por su naturaleza, entre mesetas de granito, prados y bosques. Destacan especialmente:

  • Paisaje de granito: la región está marcada por el granito y es conocida por sus impresionantes rocas, canteras y la característica arquitectura de piedra vista.

  • Senderismo y ciclismo: con numerosas rutas de senderismo y ciclismo, entre ellas el Johannesweg y el Parque Natural del Mühlviertel, el Mühlviertel es la región ideal para los amantes del aire libre.

  • Cultura e historia: La Ruta Gótica y los numerosos edificios históricos hacen que el Mühlviertel resulte atractivo también para los amantes de la cultura.

  • Experiencias naturales variadas: Desde el Plöckenstein, la cima más alta, hasta el pantano de alta montaña Bayrische Au, el Mühlviertel ofrece tanto descanso como aventura en un entorno natural de gran belleza.

  • Tradición, costumbres y cultura cervecera: la región está profundamente arraigada en las tradiciones, algo que se percibe en las fiestas locales, la artesanía y el estilo de vida rural auténtico. Numerosas cervecerías se han establecido en el Mühlviertel.

En el Mühlviertel hay mucho por descubrir:

  • Practicar senderismo y ciclismo por la ruta Johannesweg o recorrer los 200 kilómetros de senderos del Parque Natural del Mühlviertel. El Plöckenstein, con 1.379 metros, es el pico más alto y ofrece unas vistas espectaculares.

  • La Ruta Gótica conduce a edificios históricos como la iglesia Liebfrauenkirche en Freistadt. Especialmente impresionante es el paisaje de granito con sus características construcciones de piedra a la vista.

  • Para las familias hay numerosas actividades, desde parques de aventura hasta talleres de hierbas aromáticas. Quien busque tranquilidad encontrará lugares de energía como el pantano alto de Bayrische Au. El Mühlviertel combina naturaleza, cultura y tradición, y ofrece tanto aventuras deportivas como experiencias relajantes.

  • Todo el Mühlviertel es conocido por su marcada tradición cervecera y alberga una gran variedad de cervecerías que esperan con ilusión a los visitantes.

Región del Bosque de Bohemia

El Bosque de Bohemia, en Alta Austria, cautiva por su naturaleza y sus numerosas actividades de ocio, como el senderismo, el ciclismo y los deportes de invierno. La región ofrece lugares tranquilos, vistas impresionantes y numerosos atractivos culturales para el descanso y la aventura.

Mühlviertler Alm Freistadt

La región ofrece una gran variedad de actividades de ocio: visitas a castillos y palacios históricos, participación en recorridos de golf y tiro con arco, excursiones con llamas y alpacas o paseos en carruaje por el idílico paisaje.

Meseta del Mühlviertel

En la región se despliega una naturaleza fascinante con suaves colinas, bosques e imponentes formaciones graníticas. El Natur.Schau.Platz. combina naturaleza, placer, cultura y actividad: senderismo, ciclismo, deportes de invierno, gastronomía regional y artesanía auténtica.

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