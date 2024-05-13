Mühlviertel
Meseta de granito, bosques, cultura cervecera y momentos de placer
Introduction
Entre el Danubio, al sur, y el Bosque de Bohemia, al norte, se encuentra la auténtica región de Mühlviertel. Los ríos del mismo nombre, que dan nombre a esta región de Alta Austria, serpentean con fuerza por el paisaje: el Große Mühl y el Kleine Mühl, ambos afluentes del Danubio.
Por un lado, son los valles fluviales con sus profundos desfiladeros los que fascinan del Mühlviertel; por otro, la región es conocida por sus talleres artesanales tradicionales y sus zonas de agricultura de montaña situadas a gran altitud. Una particularidad son las granjas de montaña Steinbloß, con su característico color blanco y gris moteado, construidas con pesadas piedras de granito. Imponentes castillos y palacios majestuosos completan el paisaje, al igual que las suaves colinas y los prados verdes y frondosos del verano.
El Mühlviertel desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Tejidos y estampado azul
Desde hace siglos, en el Mühlviertel se practica la artesanía con gran esmero. Quien se interese por la industria textil de la región debería visitar el Centro Textil de Haslach, un recinto fabril histórico que alberga un museo y un centro de producción y formación.
Es famoso el estampado azul del Mühlviertel sobre tejidos de lino, que se tiñen de azul en cubas y sobre los que luego se imprimen motivos. La fórmula de este proceso es un secreto de la familia Wagner, la única que mantiene viva esta tradición. La UNESCO ha declarado el estampado azul Patrimonio Cultural Inmaterial.
Recetas
Kräuterpalatschinken mit Schafkäse und Löwenzahn
"Kräuterpalatschinken mit Schafkäse und Löwenzahn" son crepes austriacas rellenas de hierbas frescas y queso de oveja, populares en primavera y verano.
Linsen mit Speck und Knödel
Linsen mit Speck und Knödel es un plato tradicional de la cocina austriaca que consiste en lentejas cocidas con trozos de tocino o panceta, servidas con Knödel.
Birnen-Kürbis-Kuchen
"Birnen-Kürbis-Kuchen" es un pastel que combina peras y calabaza, ofreciendo una deliciosa mezcla de sabores otoñales, dulce y reconfortante.
Alojamientos únicos
Artesanía y costumbres
El mantenimiento de las costumbres y tradiciones en Austria está estrechamente ligado a la sostenibilidad. Tradiciones como el descenso de los rebaños de los pastos alpinos, las fiestas populares y la artesanía regional son testimonio de un profundo respeto por la naturaleza y los recursos. Estas costumbres fomentan la comprensión y el aprecio por la flora y la fauna locales, así como la conciencia medioambiental.
Pero las costumbres y tradiciones también refuerzan la sostenibilidad social: las fiestas tradicionales, como la colocación del árbol de mayo, las fiestas de Pascua o las costumbres navideñas, fortalecen el espíritu comunitario y el compromiso conjunto con el cuidado de la región. El patrimonio cultural inmaterial honra los rituales, costumbres y artes artesanales tradicionales que se transmiten de generación en generación. Quien, como visitante, vive estas tradiciones, se sumerge en la cultura austriaca y en su estilo de vida, lo que a su vez refuerza la identidad local.