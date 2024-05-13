Una meseta de granito con suaves colinas, agricultura sostenible y fábricas de cerveza: la auténtica región de Mühlviertel ofrece naturaleza virgen y delicias regionales.

Entre el Danubio, al sur, y el Bosque de Bohemia, al norte, se encuentra la auténtica región de Mühlviertel. Los ríos del mismo nombre, que dan nombre a esta región de Alta Austria, serpentean con fuerza por el paisaje: el Große Mühl y el Kleine Mühl, ambos afluentes del Danubio.

Por un lado, son los valles fluviales con sus profundos desfiladeros los que fascinan del Mühlviertel; por otro, la región es conocida por sus talleres artesanales tradicionales y sus zonas de agricultura de montaña situadas a gran altitud. Una particularidad son las granjas de montaña Steinbloß, con su característico color blanco y gris moteado, construidas con pesadas piedras de granito. Imponentes castillos y palacios majestuosos completan el paisaje, al igual que las suaves colinas y los prados verdes y frondosos del verano.