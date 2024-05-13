La Navidad en Austria
Austria adora el Adviento, los mercadillos navideños y las galletas de Navidad

El Adviento se celebra de manera contemplativa, con mercadillos, galletas y coronas que despiertan el entusiasmo por esta acogedora y tradicional "mejor época del año".

¿Por qué el período previo a la Navidad de Austria es el más bonito?

Los días son cada vez más cortos, el otoño dorado da paso a los fríos días de invierno y se intercambian las primeras recetas de galletas navideñas como las Linzer Augen y el pan de jengibre. Muchos austríacos adoran esta época y celebran las cuatro semanas previas a la Navidad de diferentes maneras:

El Adviento de Austria es esa época en la que se encienden las velas por la noche y el aroma de las Vanillekipferl, una variedad de galletas de vainilla con forma de media luna, impregna la cocina. El Adviento es cuando un humeante ponche te calienta las manos en el mercadillo navideño mientras sacas almendras tostadas de una bolsa. El Adviento es cuando los niños abren 24 veces con mucha emoción una ventanita del calendario de Adviento. El Adviento es cuando se permite que la contemplación y el silencio formen parte de nuestro día a día. El Adviento es cuando la familia se reúne para celebrar las tradiciones navideñas. El Adviento es alegrarse al ver los tejados y los prados nevados. Y cuando se enciende la cuarta vela de la corona de Adviento, todos los niños lo saben: la Navidad está cerca.

5 románticos mercados navideños

Mercado navideño en la catedral

Mercado navideño frente al palacio de Schönbrunn

Adviento en Gmunden

Mercado de Navidad en el casco antiguo de Innsbruck

Mercado de Navidad en el castillo de Hof

Galletas de Navidad y pan de especias

Recetas típicas de Adviento
Tradiciones y costumbres en Adviento

Austria y sus habitantes adoran las tradiciones, los ritos y las costumbres; se han conservado y difundido a lo largo de décadas o, a menudo, incluso de siglos. Uno de los secretos de por qué las costumbres de Austria permanecen firmemente arraigadas en la mente y el corazón de las personas es su autenticidad: no son cursis, sino auténticas; no es una puesta en escena artificial, sino una celebración real y genuina de determinados acontecimientos. Así es todo el año y, sobre todo, en Navidad.

Coronas de adviento y desfile de los Krampus

Por un lado, están las costumbres y tradiciones propias de cada hogar o familia: al hacer una corona de Adviento, por ejemplo, las ramas de abeto y los ramojos se atan a mano en una corona a la que se le añaden cuatro velas. Cada domingo de Adviento se enciende una vela hasta llegar al 4.° domingo de Adviento, en el que están todas encendidas. En ese momento, ya no queda mucho para Nochebuena.

Asimismo, se celebran públicamente diferentes costumbres, a las que la gente se une para disfrutar juntos de la tradición: durante el desfile de los Krampus y Perchta o en los doce días posteriores a la Navidad, por ejemplo, unos personajes salvajes y peludos desfilan por las calles, adornados con máscaras de madera talladas a mano, trajes de piel y pesados cascabeles.

Hacer estrellas de paja

Belenes

Cortar ramas de Santa Bárbara

Maravillarse con los mercados navideños

Combinar el Adviento con la cultura

Hornear strudel de nueces

Vivir la magia de la Navidad

Carrera de Krampus y Perchten

Confección de coronas de Adviento

Las 9 mejores vistas invernales en ciudades de Austria.

Cuando las capitales de provincia austriacas se engalanan para la Navidad, es hora de salir de casa: Lugares mágicos con vistas lejanas despiertan la expectación de la Noche de Paz.

Glorieta cerca del Palacio de Schönbrunn

Castillo de Esterházy

Pyramidenkogel

Danubio

Pfenningberg

Alrededores de las montañas

Schlossberg

Sobre los tejados

Pfänder

El villancico más famoso del mundo

Noche de Paz

La Nochebuena de 1818 en la localidad de Oberndorf, cerca de Salzburgo, Joseph Mohr y Franz Xaver Gruber unieron por primera vez una melodía con la letra de una canción que posteriormente haría cantar al mundo entero: Noche de paz pasó por muchas etapas antes de poder llevar su mensaje de paz, esperanza y unión a los rincones más remotos del mundo.

Todos los lugares en los que aconteció la creación de esta canción mundialmente famosa, siguen manteniendo viva su memoria y su historia a día de hoy.

¡Noche de paz! ¡Noche de paz! - Lugares

En los lugares que entraron en contacto con la historia de la mundialmente famosa canción, la memoria y la historia siguen vivas hoy en día.

Salzburgo

Fortaleza

Oberndorf

Mariapfarr

Arnsdorf

Hallein

Fügen

Sociedad Noche de Paz

Preguntas frecuentes

El período de Adviento de la Iglesia latina dura entre 22 y 28 días y siempre incluye cuatro domingos.

Adviento significa "llegada" y hace referencia al nacimiento de Jesús. Este período especial ha derivado en numerosas costumbres en Austria, algunas no cristianas. Lo típico del período de Adviento es hornear galletas navideñas juntos, disfrutar del calendario de Adviento, reunirse para pasar tiempo en familia o tocar música con la familia, encontrarse con amigos en el mercadillo navideño, hacer adornos navideños o elaborar coronas de Adviento.

La Navidad es una fiesta cristiana. En Nochebuena, el 24 de diciembre, la gente celebra el nacimiento de Jesús. Los cristianos creen que Jesucristo vino al mundo hace más de 2000 años como el Hijo de Dios para salvar a la gente. Pero hace tiempo que la unión y la celebración conjunta de la Navidad empezó a seguir su propio camino y ahora la Navidad también se celebra sin trasfondo religioso.

La Navidad es una celebración familiar típica, donde varias generaciones suelen reunirse para pasar la Nochebuena juntas. Se considera una celebración del amor y la contemplación. La gente suele reunirse alrededor de un árbol de Navidad decorado e iluminado con velas y regalos de Navidad debajo. Cada familia ha elaborado sus propias tradiciones a lo largo del tiempo para vivir juntos esta velada. Sin embargo, el tradicional villancico Noche de paz casi nunca falta.

La corona de Adviento apareció por primera vez en Alemania en 1839 y, con el tiempo, también se convirtió en un símbolo popular de la época navideña en Austria. La corona con sus cuatro velas siempre se ha utilizado a modo de calendario. Cada domingo de Adviento, se enciende una nueva vela para mostrar cuánto falta para Nochebuena.

Desde el siglo XIX, el calendario de Adviento ha desempeñado un papel importante en la tradición cristiana. Al igual que la corona de Adviento, sirve para medir el tiempo que falta hasta Navidad. La apertura de la primera "ventanita" comienza el 1 de diciembre. Parece ser que el primer calendario de Adviento surgió en 1851 y el primero en imprimirse fue en 1902. Hoy en día, los modelos hechos a mano son muy populares: la imaginación en su diseño prácticamente no tiene límites.

Para muchas personas en Austria, un árbol de Navidad decorado con bolas navideñas, adornos, dulces y velas es lo más importante de la Nochebuena. Los regalos que se intercambian ceremoniosamente se encuentran debajo del árbol de Navidad iluminado. Incluso Werther, el protagonista de Johann Wolfgang von Goethe en la novela Las penas del joven Werther de 1774, estaba entusiasmado con un árbol decorado con luces de cera, dulces y manzanas.

Originalmente, el árbol de Navidad tiene sus raíces en las costumbres paganas como símbolo de la fertilidad y la vitalidad. La Iglesia Católica rechazó esta costumbre no religiosa (durante mucho tiempo) y no fue hasta mediados del siglo XX que se permitieron los árboles de Navidad en las iglesias católicas. En 1814, la dama de compañía Fanny von Arnstein colocó el primer árbol de Navidad que se ha documentado en Viena. La costumbre fue rápidamente adoptada por las familias de clase media de Viena. En el siglo XIX, se plantaron bosques de abetos y pinos para satisfacer la gran demanda. Como parte de un estilo de vida sostenible, cada vez más familias utilizan un "árbol de Navidad vivo" que se planta en una maceta y se vuelve a usar cada año para Navidad.

