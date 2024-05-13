La Navidad en Austria
Austria adora el Adviento, los mercadillos navideños y las galletas de Navidad
¿Por qué el período previo a la Navidad de Austria es el más bonito?
Los días son cada vez más cortos, el otoño dorado da paso a los fríos días de invierno y se intercambian las primeras recetas de galletas navideñas como las Linzer Augen y el pan de jengibre. Muchos austríacos adoran esta época y celebran las cuatro semanas previas a la Navidad de diferentes maneras:
El Adviento de Austria es esa época en la que se encienden las velas por la noche y el aroma de las Vanillekipferl, una variedad de galletas de vainilla con forma de media luna, impregna la cocina. El Adviento es cuando un humeante ponche te calienta las manos en el mercadillo navideño mientras sacas almendras tostadas de una bolsa. El Adviento es cuando los niños abren 24 veces con mucha emoción una ventanita del calendario de Adviento. El Adviento es cuando se permite que la contemplación y el silencio formen parte de nuestro día a día. El Adviento es cuando la familia se reúne para celebrar las tradiciones navideñas. El Adviento es alegrarse al ver los tejados y los prados nevados. Y cuando se enciende la cuarta vela de la corona de Adviento, todos los niños lo saben: la Navidad está cerca.
5 románticos mercados navideños
Galletas de Navidad y pan de especias
Austria y sus habitantes adoran las tradiciones, los ritos y las costumbres; se han conservado y difundido a lo largo de décadas o, a menudo, incluso de siglos. Uno de los secretos de por qué las costumbres de Austria permanecen firmemente arraigadas en la mente y el corazón de las personas es su autenticidad: no son cursis, sino auténticas; no es una puesta en escena artificial, sino una celebración real y genuina de determinados acontecimientos. Así es todo el año y, sobre todo, en Navidad.
Coronas de adviento y desfile de los Krampus
Por un lado, están las costumbres y tradiciones propias de cada hogar o familia: al hacer una corona de Adviento, por ejemplo, las ramas de abeto y los ramojos se atan a mano en una corona a la que se le añaden cuatro velas. Cada domingo de Adviento se enciende una vela hasta llegar al 4.° domingo de Adviento, en el que están todas encendidas. En ese momento, ya no queda mucho para Nochebuena.
Asimismo, se celebran públicamente diferentes costumbres, a las que la gente se une para disfrutar juntos de la tradición: durante el desfile de los Krampus y Perchta o en los doce días posteriores a la Navidad, por ejemplo, unos personajes salvajes y peludos desfilan por las calles, adornados con máscaras de madera talladas a mano, trajes de piel y pesados cascabeles.
Las 9 mejores vistas invernales en ciudades de Austria.
El villancico más famoso del mundo
La Nochebuena de 1818 en la localidad de Oberndorf, cerca de Salzburgo, Joseph Mohr y Franz Xaver Gruber unieron por primera vez una melodía con la letra de una canción que posteriormente haría cantar al mundo entero: Noche de paz pasó por muchas etapas antes de poder llevar su mensaje de paz, esperanza y unión a los rincones más remotos del mundo.
Todos los lugares en los que aconteció la creación de esta canción mundialmente famosa, siguen manteniendo viva su memoria y su historia a día de hoy.