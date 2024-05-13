El Adviento se celebra de manera contemplativa, con mercadillos, galletas y coronas que despiertan el entusiasmo por esta acogedora y tradicional "mejor época del año".

¿Por qué el período previo a la Navidad de Austria es el más bonito?

Los días son cada vez más cortos, el otoño dorado da paso a los fríos días de invierno y se intercambian las primeras recetas de galletas navideñas como las Linzer Augen y el pan de jengibre. Muchos austríacos adoran esta época y celebran las cuatro semanas previas a la Navidad de diferentes maneras:

El Adviento de Austria es esa época en la que se encienden las velas por la noche y el aroma de las Vanillekipferl, una variedad de galletas de vainilla con forma de media luna, impregna la cocina. El Adviento es cuando un humeante ponche te calienta las manos en el mercadillo navideño mientras sacas almendras tostadas de una bolsa. El Adviento es cuando los niños abren 24 veces con mucha emoción una ventanita del calendario de Adviento. El Adviento es cuando se permite que la contemplación y el silencio formen parte de nuestro día a día. El Adviento es cuando la familia se reúne para celebrar las tradiciones navideñas. El Adviento es alegrarse al ver los tejados y los prados nevados. Y cuando se enciende la cuarta vela de la corona de Adviento, todos los niños lo saben: la Navidad está cerca.