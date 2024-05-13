Con su inusual y a la vez innovadora forma de componer, Anton Bruckner ejerció una gran influencia en el mundo de la música clásica.

Nacido en una familia de maestros de Ansfelden (Alta Austria), Anton Bruckner entró en contacto con la música a una edad temprana. Ya de joven se hizo un nombre como virtuoso del órgano, y su talento para la improvisación inspiró a públicos mucho más allá de su región natal.

Pero a pesar de su brillantez musical, Bruckner siguió siendo un extraño durante toda su vida. Excéntrico, realista, profundamente arraigado a sus orígenes, un hombre del campo que hablaba en dialecto, vestía con sencillez y nunca llegó a formar parte de la alta sociedad vienesa. Su trayectoria como compositor fue aún más insólita: se dedicó a la sinfonía con gran pasión, y tuvo que luchar durante décadas para obtener reconocimiento. La alta cultura vienesa lo pasó mal con su estilo, por considerarlo inmanejable, incomprensible y a veces incluso megalómano.

Al mismo tiempo, curiosas anécdotas rodeaban su persona. Se dice que sufría una compulsión por contar, que contaba pasos y ventanas, y que numeraba sus partituras hasta el más mínimo detalle. Sus infructuosas propuestas de matrimonio también le convirtieron en una figura pintoresca, a medio camino entre el genio y la excentricidad.

Y sin embargo, en su vejez, fue celebrado como sinfonista y honrado con numerosos premios. Su forma de componer, poco convencional, visionaria y profundamente sentida, dio un nuevo vigor al supuestamente agotado género de la sinfonía.

Anton Bruckner sigue siendo reconocido como uno de los compositores más importantes de su época. Un transgresor de fronteras musicales que nunca se doblegó y que, por eso mismo, dejó una huella imborrable.