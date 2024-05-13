Anton Bruckner
Vida y obra del compositor austriaco
Introduction
Nacido en una familia de maestros de Ansfelden (Alta Austria), Anton Bruckner entró en contacto con la música a una edad temprana. Ya de joven se hizo un nombre como virtuoso del órgano, y su talento para la improvisación inspiró a públicos mucho más allá de su región natal.
Pero a pesar de su brillantez musical, Bruckner siguió siendo un extraño durante toda su vida. Excéntrico, realista, profundamente arraigado a sus orígenes, un hombre del campo que hablaba en dialecto, vestía con sencillez y nunca llegó a formar parte de la alta sociedad vienesa. Su trayectoria como compositor fue aún más insólita: se dedicó a la sinfonía con gran pasión, y tuvo que luchar durante décadas para obtener reconocimiento. La alta cultura vienesa lo pasó mal con su estilo, por considerarlo inmanejable, incomprensible y a veces incluso megalómano.
Al mismo tiempo, curiosas anécdotas rodeaban su persona. Se dice que sufría una compulsión por contar, que contaba pasos y ventanas, y que numeraba sus partituras hasta el más mínimo detalle. Sus infructuosas propuestas de matrimonio también le convirtieron en una figura pintoresca, a medio camino entre el genio y la excentricidad.
Y sin embargo, en su vejez, fue celebrado como sinfonista y honrado con numerosos premios. Su forma de componer, poco convencional, visionaria y profundamente sentida, dio un nuevo vigor al supuestamente agotado género de la sinfonía.
Anton Bruckner sigue siendo reconocido como uno de los compositores más importantes de su época. Un transgresor de fronteras musicales que nunca se doblegó y que, por eso mismo, dejó una huella imborrable.
"Seven Nation Army" de los White Stripes es un éxito mundial y desde hace tiempo un himno del fútbol. Pocos se dan cuenta de que el llamativo riff se remonta a la 5ª Sinfonía de Anton Bruckner.
Los aficionados belgas llevaron la canción al estadio tras una victoria de su equipo. Desde entonces, la melodía de Bruckner forma parte del paisaje sonoro de los partidos de fútbol europeos. Escúchala tú mismo:
Seven Nation Army de The White Stripes
Sinfonía nº 5 de Anton Bruckner
Talento precoz
Anton Bruckner nació en Ansfelden en 1824, siendo el mayor de once hermanos. Su padre era maestro de pueblo y, como era habitual en la época, también organista de iglesia. Esto hizo que Bruckner entrara en contacto con la música a una edad temprana, especialmente con la música de iglesia. Aprendió a tocar el violín, el piano y el órgano, y a los diez años ya tocaba como organista suplente. Tras la muerte de su padre, a los doce años fue enviado a la abadía de San Florián, donde vivió como niño de coro y recibió clases de órgano.
A pesar de enseñar y trabajar como organista, siempre le apasionó la música. Improvisaba en el órgano y componía, a menudo junto a tareas físicamente exigentes en el campo o en el bosque. Durante más de tres décadas se dedicó sin descanso y con gran ambición a su formación y desarrollo musical.
Carrera musical en ascenso
A los 31 años se aventuró en la vida profesional como músico. en 1855 superó con éxito una audición como organista de la catedral de Linz. en 1868 estrenó su primera sinfonía en la Redoutensaal de Linz, todo un éxito. Ese mismo año se trasladó a Viena, donde impartió clases de solfeo y órgano en el conservatorio.
Su carrera se desarrolla rápidamente: se convierte en organista de la corte del Emperador, enseña durante muchos años, compone incansablemente y maravilla al público como virtuoso del órgano con su talento para la improvisación, en Nancy, París, Bad Ischl y ante decenas de miles de personas en Londres, donde se le celebra como a una "estrella del pop".
El virtuoso incomprendido
La pasión de Bruckner no era tocar el órgano, sino las sinfonías. Sin embargo, la sinfonía como forma musical se consideraba completa; las sinfonías de Ludwig van Beethoven se consideraban el estándar indiscutible.
La Filarmónica de Viena también se negó a interpretar composiciones largas y técnicamente difíciles en vida de Bruckner. En una interpretación de la 3ª Sinfonía de Bruckner en el Musikverein de Viena la mayoría del público abandonó la sala durante la interpretación. Temeroso de la prensa vienesa, Anton Bruckner hizo interpretar sus obras en lugares fuera de Viena e incluso apeló al emperador Francisco José I para que silenciara a su mayor crítico, Eduard Hanslick: "Majestad, tenga la bondad de prohibir a Hanslick que escriba mal sobre mí"
No fue hasta los 60 años, doce antes de su muerte, cuando logró su ansiado éxito con la Séptima Sinfonía.
El difunto honor
A pesar de su reticencia a conformarse, Anton Bruckner buscó el reconocimiento a lo largo de toda su vida, y pidió repetidamente cartas de recomendación. No fue hasta casi los 60 años cuando recibió el ansiado reconocimiento oficial como profesor y músico.
en 1886 se le concedió la Cruz de Caballero de la Orden de Francisco José. El Emperador le apoyó económicamente, permitió la publicación de dos sinfonías y le concedió una beca de artista. en 1895, ya con dificultades para caminar, Bruckner se mudó a un piso de alquiler gratuito en el Belvedere Superior. Allí trabajó hasta el final en su Novena Sinfonía, cuyo último movimiento quedó inacabado.
El 11 de octubre de 1896, Anton Bruckner falleció a los 72 años de edad a causa de una afección cardíaca. De acuerdo con sus deseos, fue enterrado bajo el órgano de la iglesia abacial de San Florián.
Bruckner es considerado uno de los grandes innovadores de la música clásica, y su obra sigue teniendo repercusión hasta bien entrado el siglo XX.
Tras las huellas de Anton Bruckner
Casa natal y Museo Anton Bruckner
El Museo Anton Bruckner en Ansfelden exhibe objetos personales en su lugar de nacimiento. Una ruta de senderismo lleva hasta su lugar de descanso en St. Florian.
Órgano Bruckner en la abadía de San Florián
Anton Bruckner pasó 13 años en la abadía de St. Florian como niño de coro, profesor y organista. Su deseo se cumplió: descansa bajo el órgano del monasterio.
Escalera de Bruckner y órgano original de Bruckner en Linz
El órgano de Bruckner sigue en la Catedral Vieja de Linz, donde aún hay conciertos. Se accede por la escalera Bruckner de 58 peldaños.
Universidad Privada Anton Bruckner de Linz
La Universidad Privada Anton Bruckner, fundada en 1823 como escuela de canto, ofrece hoy un variado programa de conciertos, teatro y danza.
Casa Bruckner de Linz
La Brucknerhaus, a orillas del Danubio, impresiona por su acústica y arquitectura. Es la sede de la Orquesta Bruckner y del Festival Internacional Bruckner.
Hofmusikkapelle en el Hofburg
El éxito de la Misa de 1867 de Bruckner en la Hofmusikkapelle reforzó su reputación y condujo directamente al encargo de la Misa en fa menor.
Kustodenstöckl en el Belvedere
Anton Bruckner, con dificultades para caminar, vivió y compuso en el Belvedere hasta su muerte en 1896.
Datos curiosos sobre Anton Bruckner
Anton Bruckner ...
... solía beber tres litros de cerveza al día.
... tenía predilección por la carne ahumada con albóndigas.
... fue uno de los tres niños cantores de la abadía de San Florián, hoy son más de 40.
... tuvo 10 hermanos, de los cuales sólo cuatro llegaron a la edad adulta.
.... recibió más aplausos por sus obras en Leipzig y Múnich que en Austria.
... hizo la última de sus numerosas proposiciones de matrimonio a los 72 años.
... pueden esperar 60 calles, callejones, plazas y caminos de Anton Bruckner en Austria.
... ... viajó a Suiza en 1880, el único viaje de vacaciones de su vida.
... y el amor
Las infructuosas proposiciones de matrimonio de Anton Bruckner a mujeres mucho más jóvenes dieron mucho que hablar. Tuvo que aceptar un total de nueve rechazos.
Es legendaria su respuesta sincera y desarmante en una cena: una dama se quejó de que se había puesto guapa por él. La respuesta de Bruckner: "Pero, querida señora, ¡usted no tuvo que hacer nada por mí!"
... y el Emperador
El emperador Francisco José I apoyó a Anton Bruckner no sólo como compositor, sino también como persona: financió la publicación de las sinfonías 3ª y 8ª y le concedió una beca de artista.
Cuando la salud de Bruckner se deterioró, el Emperador le proporcionó gratuitamente en 1895 un apartamento en la planta baja del edificio vecino del Belvedere Superior, un retiro en el que Bruckner pasó los últimos 15 meses de su vida.