La emperatriz ElisabethTras las huellas de Sisi: la emperatriz Elisabeth
Tras los pasos de Sisi
Introduction
Tras las huellas de la emperatriz: los lugares favoritos de Sisi
Sisi sigue presente en muchos lugares de Austria, por ejemplo en los salones originales de numerosos palacios y villas. Como emperatriz, Elisabeth evitaba el ojo público, prefiriendo viajar a participar en ceremonias públicas.
Por eso no es de extrañar que Isabel viajara entre el palacio de Hofburg y el de Schönbrunn en Viena, entre el palacio de Hofburg en Innsbruck y el de Leopoldskron en Salzburgo, entre el palacio de Laxenburg y la villa imperial de Ischl, o que simplemente hiciera escala allí cuando viajaba a tierras lejanas.
En estos lugares, Sisí no sólo encontró un pedazo de la libertad que anhelaba, sino que también le recordaron tiempos pasados: el encuentro con Francisco José, su futuro esposo, en Bad Ischl, la fastuosa fiesta de compromiso en el palacio de Leopoldskron que el rey Luis II organizó para Isabel y Francisco José I, su luna de miel y el nacimiento de dos de sus hijas en Laxenburg o su lugar de refugio, la Villa Hermes, que su esposo, el emperador Francisco José, hizo construir para ella con el fin de retenerla más tiempo en Viena.
Quien desee seguir los pasos de "Sisi" encontrará lo que busca en el castillo de Fuschl, en SalzburgerLand, ya que fue el escenario cinematográfico ideal para la romántica historia de amor de la pareja imperial que convirtió en superestrellas a Romy Schneider y Karl Heinz Böhm.
Para permanecer en el anonimato durante sus viajes, Sisi utilizaba seudónimos como “Condesa de Hohenems”.
La emperatriz Elisabeth desde todas las perspectivas
Siguiendo los pasos de Sisí
Hermesvilla
Un regalo de Francisco José I para una emperatriz que prefería viajar: este lugar debía atar a Isabel a Viena, pero solo en raras ocasiones fue su refugio.
Palacio Leopoldskron
En 1853 la familia se reunió aquí para celebrar el compromiso de Sisi con Francisco José I. No fue un acto oficial, sino un momento festivo en la intimidad.
Palacio de Laxenburg
Un lugar para luna de miel, caza y jardín de recreo: la elegancia barroca, el Palacio Azul y el parque paisajístico inglés reflejan la grandeza de los Habsburgo.
El descanso de la emperatriz Sisi
Desde el Kahlenberg disfrutaba de la calma y de la vista sobre Viena. Hoy el lugar es fácilmente accesible por la Höhenstraße.
Palacio Fuschl
Donde antaño Romy Schneider flotaba en escena como Sisi, hoy podéis alojaros. No fue residencia de la emperatriz, pero sí un lugar de grandes emociones cinematográficas.
Hofburg Innsbruck
Para sentir el estilo de Sisi basta visitar su apartamento original, que aún refleja su fino gusto.
Iglesia de los Agustinos
Aquí se unieron en matrimonio Isabel y Francisco José I. Hoy reposan 54 corazones en urnas: el lugar que une a los Habsburgo en vida, amor y muerte.
El encuentro de Sisi y Francisco José I
La duquesa Ludovica de Baviera debía presentar a su hija de 17 años, Helena, a Su Majestad. Francisco José I la recibió. Pero mientras hablaba con ella, su mirada se posó en la joven que la acompañaba. La entonces Elisabeth, de apenas 15 años, había viajado junto a su madre y su hermana. El emperador se enamoró a primera vista.
Dos días después de aquel primer encuentro, Francisco José pidió la mano de Elisabeth. Ocho meses más tarde se celebró la boda en Viena. Si es cierto que la vida puede cambiar en un instante, que mendigos se convierten en reyes, desconocidos en héroes o una muchacha de Possenhofen en emperatriz, entonces aquel encuentro en Bad Ischl fue uno de esos momentos.
Los años de destino de Sisi en la corte vienesa
Desde el primer día la joven emperatriz se sintió oprimida por los rígidos rituales de la corte. La luna de miel en el Palacio de Laxenburg fue un desastre: el emperador pasaba los días en su escritorio en la Hofburg, mientras su esposa caía en una profunda infelicidad.
Con el tiempo, Elisabeth empezó a resistirse a las constantes expectativas y a buscar su emancipación. No quería ser la esposa sumisa, ni la madre absorbente, y mucho menos una simple figura de representación. Francisco José I aceptó en parte la naturaleza poco convencional y amante de la libertad de su mujer, aunque solo hasta donde su posición se lo permitía. Sisi se sentía prisionera en una jaula de oro y su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente, rompió con esa vida y emprendió largos viajes.
La pasión viajera de la emperatriz
Su apresurada partida de Viena hacia Corfú marcó el inicio de una odisea que la acompañaría toda la vida. Desde entonces, Elisabeth permaneció siempre en fuga. Inquieta, pasaba de balneario en balneario, nunca más de unas semanas. Amaba el mar, navegaba incluso en las peores tormentas y se mandó tatuar un ancla en el hombro.
Durante el día seguía un estricto programa deportivo (sus doncellas debían ser recogidas en coche con frecuencia porque no podían seguirle el ritmo). Llegó a ser considerada la mejor amazona del mundo.
Ya no permitía que la retrataran: la última fotografía de ella data de cuando tenía 30 años y el último retrato pintado de los 40. Después, nadie más fuera de sus camareras volvió a ver su rostro, siempre oculto tras velos, abanicos o sombrillas.
La trágica muerte de Sisi
La muerte de la emperatriz, el 10 de septiembre de 1898, fue tan insólita como su vida. Un anarquista la atacó en Ginebra con una lima afilada, clavándosela en el corazón. Al principio, Sisi no se dio cuenta de la herida y pensó que aquel hombre simplemente la había empujado. Se incorporó, se disculpó con los transeúntes por el incidente y siguió con su dama de compañía hacia el barco con el que pensaba cruzar el lago.
Solo a bordo la emperatriz se desplomó. “¿Qué ha ocurrido en realidad?”, fueron sus últimas palabras. Minutos después, la mujer que se convertiría en una de las Habsburgo más célebres estaba muerta. Solo una gota de sangre manchaba su vestido.
5 secretos de la emperatriz
¿Fue Sisi fumadora?
No está claro si Sisi fumaba o no. Se dice que no tenía buena dentadura y gastó fortunas en su dentista. Por eso siempre se la veía con un abanico.
Sisi estaba tatuada
A los 51 años se hizo tatuar un ancla en el hombro durante una estancia en Grecia. Para el emperador fue toda una sorpresa.
La emperatriz como autora
Sisi amaba la literatura y la poesía, y le gustaba escribir sus propios poemas.
Lo importante es la altura
Sisi era más alta que el emperador Francisco José I: con sus 172 cm de estatura superaba a su esposo, que medía 168 cm.
Adaptaciones de la vida de Sisi
La mezcla de romanticismo inicial, su deseo de autodeterminación e independencia, su excentricidad y su trágico amor por Francisco José I hicieron de Isabel de Austria una figura célebre, cuya historia ha sido llevada al cine y al teatro musical.
En la década de 1950, Romy Schneider alcanzó fama mundial interpretando a la joven emperatriz en la trilogía de Sisi. Aquellas películas no fueron muy fieles a la realidad histórica y mostraban a la emperatriz como una muchacha ingenua y rebelde que adoraba a su “Franzl”. La “Sissi” se convirtió en el papel de la vida de Romy Schneider. A pesar de sus intentos por desvincularse de él, el público la identificó con la emperatriz hasta su muerte a los 43 años.
Desde 2022, Netflix emite una serie sobre la famosa emperatriz austríaca titulada La emperatriz.
Proveedores de la corte y manjares favoritos de SisiLa emperatriz perseguía su ideal de belleza con deporte y estrictas dietas, y nunca superó los 47 kg de peso. De vez en cuando se permitía un helado de violetas, un trozo de tarta Sacher o pastillas de violeta con glaseado de chocolate.
La joya más famosa de Sisi
La emperatriz mandó al joyero Köchert confeccionar 27 estrellas de diamantes y perlas para adornar su cabello. Algunas las regaló a damas de la corte y otras fueron heredadas dentro de la familia. Este adorno quedó inmortalizado en el célebre retrato de la emperatriz realizado por Franz Xaver Winterhalter. Su nieta, la archiduquesa Isabel, llevó las estrellas en su boda en 1902.