Entre los Habsburgo, ninguna figura es tan célebre como la emperatriz Sisi, cuya leyenda perdura más de un siglo después de su muerte.

Tras las huellas de la emperatriz: los lugares favoritos de Sisi

Sisi sigue presente en muchos lugares de Austria, por ejemplo en los salones originales de numerosos palacios y villas. Como emperatriz, Elisabeth evitaba el ojo público, prefiriendo viajar a participar en ceremonias públicas.

Por eso no es de extrañar que Isabel viajara entre el palacio de Hofburg y el de Schönbrunn en Viena, entre el palacio de Hofburg en Innsbruck y el de Leopoldskron en Salzburgo, entre el palacio de Laxenburg y la villa imperial de Ischl, o que simplemente hiciera escala allí cuando viajaba a tierras lejanas.

En estos lugares, Sisí no sólo encontró un pedazo de la libertad que anhelaba, sino que también le recordaron tiempos pasados: el encuentro con Francisco José, su futuro esposo, en Bad Ischl, la fastuosa fiesta de compromiso en el palacio de Leopoldskron que el rey Luis II organizó para Isabel y Francisco José I, su luna de miel y el nacimiento de dos de sus hijas en Laxenburg o su lugar de refugio, la Villa Hermes, que su esposo, el emperador Francisco José, hizo construir para ella con el fin de retenerla más tiempo en Viena.

Quien desee seguir los pasos de "Sisi" encontrará lo que busca en el castillo de Fuschl, en SalzburgerLand, ya que fue el escenario cinematográfico ideal para la romántica historia de amor de la pareja imperial que convirtió en superestrellas a Romy Schneider y Karl Heinz Böhm.