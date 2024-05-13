Historical painting: Woman in white ball gown with stars in her hair, holding a fan, pink flowers in background.
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La emperatriz Elisabeth
Tras los pasos de Sisi

Tras las huellas de Sisi: la emperatriz Elisabeth
Entre los Habsburgo, ninguna figura es tan célebre como la emperatriz Sisi, cuya leyenda perdura más de un siglo después de su muerte.

Tras las huellas de la emperatriz: los lugares favoritos de Sisi

Sisi sigue presente en muchos lugares de Austria, por ejemplo en los salones originales de numerosos palacios y villas. Como emperatriz, Elisabeth evitaba el ojo público, prefiriendo viajar a participar en ceremonias públicas.

Por eso no es de extrañar que Isabel viajara entre el palacio de Hofburg y el de Schönbrunn en Viena, entre el palacio de Hofburg en Innsbruck y el de Leopoldskron en Salzburgo, entre el palacio de Laxenburg y la villa imperial de Ischl, o que simplemente hiciera escala allí cuando viajaba a tierras lejanas.

En estos lugares, Sisí no sólo encontró un pedazo de la libertad que anhelaba, sino que también le recordaron tiempos pasados: el encuentro con Francisco José, su futuro esposo, en Bad Ischl, la fastuosa fiesta de compromiso en el palacio de Leopoldskron que el rey Luis II organizó para Isabel y Francisco José I, su luna de miel y el nacimiento de dos de sus hijas en Laxenburg o su lugar de refugio, la Villa Hermes, que su esposo, el emperador Francisco José, hizo construir para ella con el fin de retenerla más tiempo en Viena.

Quien desee seguir los pasos de "Sisi" encontrará lo que busca en el castillo de Fuschl, en SalzburgerLand, ya que fue el escenario cinematográfico ideal para la romántica historia de amor de la pareja imperial que convirtió en superestrellas a Romy Schneider y Karl Heinz Böhm.

Crónica
Nacimiento24.12.1837 en Múnich como Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, duquesa de Baviera
Falleció elel 10 de septiembre de 1898 en Ginebra
Compromisoel 18 de agosto de 1853 en Bad Ischl
Matrimonioel 24 de abril de 1854 en Viena

Para permanecer en el anonimato durante sus viajes, Sisi utilizaba seudónimos como “Condesa de Hohenems”.

La emperatriz Elisabeth desde todas las perspectivas

Siguiendo los pasos de Sisí

Hermesvilla

Un regalo de Francisco José I para una emperatriz que prefería viajar: este lugar debía atar a Isabel a Viena, pero solo en raras ocasiones fue su refugio.

Hermesvilla

Palacio Leopoldskron

En 1853 la familia se reunió aquí para celebrar el compromiso de Sisi con Francisco José I. No fue un acto oficial, sino un momento festivo en la intimidad.

Palacio Leopoldskron

Palacio de Laxenburg

Un lugar para luna de miel, caza y jardín de recreo: la elegancia barroca, el Palacio Azul y el parque paisajístico inglés reflejan la grandeza de los Habsburgo.

Palacio de Laxenburg

El descanso de la emperatriz Sisi

Desde el Kahlenberg disfrutaba de la calma y de la vista sobre Viena. Hoy el lugar es fácilmente accesible por la Höhenstraße.

El descanso de la emperatriz Sis

Palacio Fuschl

Donde antaño Romy Schneider flotaba en escena como Sisi, hoy podéis alojaros. No fue residencia de la emperatriz, pero sí un lugar de grandes emociones cinematográficas.

Palacio Fuschl

Hofburg Innsbruck

Para sentir el estilo de Sisi basta visitar su apartamento original, que aún refleja su fino gusto.

Hofburg Innsbruck

Iglesia de los Agustinos

Aquí se unieron en matrimonio Isabel y Francisco José I. Hoy reposan 54 corazones en urnas: el lugar que une a los Habsburgo en vida, amor y muerte.

Iglesia de los Agustinos
La vida de la emperatriz en 4 capítulos
Un momento que lo cambió todo

El encuentro de Sisi y Francisco José I

La duquesa Ludovica de Baviera debía presentar a su hija de 17 años, Helena, a Su Majestad. Francisco José I la recibió. Pero mientras hablaba con ella, su mirada se posó en la joven que la acompañaba. La entonces Elisabeth, de apenas 15 años, había viajado junto a su madre y su hermana. El emperador se enamoró a primera vista.

Dos días después de aquel primer encuentro, Francisco José pidió la mano de Elisabeth. Ocho meses más tarde se celebró la boda en Viena. Si es cierto que la vida puede cambiar en un instante, que mendigos se convierten en reyes, desconocidos en héroes o una muchacha de Possenhofen en emperatriz, entonces aquel encuentro en Bad Ischl fue uno de esos momentos.

Entre deber y libertad

Los años de destino de Sisi en la corte vienesa

Desde el primer día la joven emperatriz se sintió oprimida por los rígidos rituales de la corte. La luna de miel en el Palacio de Laxenburg fue un desastre: el emperador pasaba los días en su escritorio en la Hofburg, mientras su esposa caía en una profunda infelicidad.

Con el tiempo, Elisabeth empezó a resistirse a las constantes expectativas y a buscar su emancipación. No quería ser la esposa sumisa, ni la madre absorbente, y mucho menos una simple figura de representación. Francisco José I aceptó en parte la naturaleza poco convencional y amante de la libertad de su mujer, aunque solo hasta donde su posición se lo permitía. Sisi se sentía prisionera en una jaula de oro y su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente, rompió con esa vida y emprendió largos viajes.

En eterna huida

La pasión viajera de la emperatriz

Su apresurada partida de Viena hacia Corfú marcó el inicio de una odisea que la acompañaría toda la vida. Desde entonces, Elisabeth permaneció siempre en fuga. Inquieta, pasaba de balneario en balneario, nunca más de unas semanas. Amaba el mar, navegaba incluso en las peores tormentas y se mandó tatuar un ancla en el hombro.

Durante el día seguía un estricto programa deportivo (sus doncellas debían ser recogidas en coche con frecuencia porque no podían seguirle el ritmo). Llegó a ser considerada la mejor amazona del mundo.

Ya no permitía que la retrataran: la última fotografía de ella data de cuando tenía 30 años y el último retrato pintado de los 40. Después, nadie más fuera de sus camareras volvió a ver su rostro, siempre oculto tras velos, abanicos o sombrillas.

Un último paseo

La trágica muerte de Sisi

La muerte de la emperatriz, el 10 de septiembre de 1898, fue tan insólita como su vida. Un anarquista la atacó en Ginebra con una lima afilada, clavándosela en el corazón. Al principio, Sisi no se dio cuenta de la herida y pensó que aquel hombre simplemente la había empujado. Se incorporó, se disculpó con los transeúntes por el incidente y siguió con su dama de compañía hacia el barco con el que pensaba cruzar el lago.

Solo a bordo la emperatriz se desplomó. “¿Qué ha ocurrido en realidad?”, fueron sus últimas palabras. Minutos después, la mujer que se convertiría en una de las Habsburgo más célebres estaba muerta. Solo una gota de sangre manchaba su vestido.

5 secretos de la emperatriz

¿Fue Sisi fumadora?

No está claro si Sisi fumaba o no. Se dice que no tenía buena dentadura y gastó fortunas en su dentista. Por eso siempre se la veía con un abanico.

Sisi estaba tatuada

A los 51 años se hizo tatuar un ancla en el hombro durante una estancia en Grecia. Para el emperador fue toda una sorpresa.

La emperatriz como autora

Sisi amaba la literatura y la poesía, y le gustaba escribir sus propios poemas.

Lo importante es la altura

Sisi era más alta que el emperador Francisco José I: con sus 172 cm de estatura superaba a su esposo, que medía 168 cm.

La dosis hace el veneno

De vez en cuando la emperatriz se inyectaba cocaína, que en aquella época se utilizaba como medicamento. Sin embargo, no se la consideraba adicta.

Romy Schneider como “Sisi”

Adaptaciones de la vida de Sisi

La mezcla de romanticismo inicial, su deseo de autodeterminación e independencia, su excentricidad y su trágico amor por Francisco José I hicieron de Isabel de Austria una figura célebre, cuya historia ha sido llevada al cine y al teatro musical.

En la década de 1950, Romy Schneider alcanzó fama mundial interpretando a la joven emperatriz en la trilogía de Sisi. Aquellas películas no fueron muy fieles a la realidad histórica y mostraban a la emperatriz como una muchacha ingenua y rebelde que adoraba a su “Franzl”. La “Sissi” se convirtió en el papel de la vida de Romy Schneider. A pesar de sus intentos por desvincularse de él, el público la identificó con la emperatriz hasta su muerte a los 43 años.

Desde 2022, Netflix emite una serie sobre la famosa emperatriz austríaca titulada La emperatriz.

Proveedores de la corte y manjares favoritos de Sisi

La emperatriz perseguía su ideal de belleza con deporte y estrictas dietas, y nunca superó los 47 kg de peso. De vez en cuando se permitía un helado de violetas, un trozo de tarta Sacher o pastillas de violeta con glaseado de chocolate.

Tarta Sacher

Pastillas de violeta con glaseado de chocolate

Kandierte Veilchen

La joya más famosa de Sisi

La emperatriz mandó al joyero Köchert confeccionar 27 estrellas de diamantes y perlas para adornar su cabello. Algunas las regaló a damas de la corte y otras fueron heredadas dentro de la familia. Este adorno quedó inmortalizado en el célebre retrato de la emperatriz realizado por Franz Xaver Winterhalter. Su nieta, la archiduquesa Isabel, llevó las estrellas en su boda en 1902.

A.E. Köchert

Preguntas frecuentes

La emperatriz Elisabeth de Austria-Hungría nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich con el nombre de Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, duquesa de Baviera. Durante una estancia en Ginebra, la emperatriz fue asesinada por el anarquista Luigi Lucheni el 10 de septiembre de 1898 a la edad de 60 años.

El día de su 23 cumpleaños, el 18 de agosto de 1853, el emperador Francisco José I pidió matrimonio a Elisabeth, de 15 años, en Bad Ischl.

Con 16 años, Sisi se casó con el emperador Francisco José I el 24 de abril de 1854 en la iglesia de los Agustinos de Viena.

La pareja imperial tuvo cuatro hijos, tres hijas y un hijo.

Entre otras cosas, Sisi vivió en los Apartamentos Imperiales del Hofburg de Viena así como en el Palacio de Schönbrunn. En la Baja Austria Laxenburg la emperatriz Isabel pasó su luna de miel y dio a luz a dos de sus hijos. En la villa imperial de Bad Ischl tradicional residencia estival de la familia, Sisi disfrutaba pasando los cálidos meses de verano lejos de la capital, Viena. Sisi estuvo en el Hofburg de Innsbruck sólo cuando viajaba a Merano.

Sisi perseguía su ideal personal de belleza con deporte y dietas estrictas. Nunca pesó más de 46 o 47 kilos. Se dice que algunos días no comía más de dos naranjas y una porción de helado de violeta; la emperatriz solía pedir esta delicia de sorbete a la K&K Hofzuckerbäckerei Demel de Viena, donde aún hoy se puede degustar el helado de violeta. La propia Sisi fue una vez invitada al Café Sacher, donde causó un gran revuelo y se comió un trozo de la famosa tarta Sacher. Una factura original atestigua aún la visita.

Si se encuentra en Bad Ischl, no deje de ir al Café Zauner y pedir pastillas de violeta con glaseado de chocolate. El antiguo proveedor de K&K a la corte sigue elaborando el plato favorito de Sisi igual que en la época imperial. Sisi perseguía su ideal de belleza con deporte y dietas estrictas, sin pesar nunca más de 47 kg. De vez en cuando se permitía un helado de violeta, una rebanada de Sachertorte o pastillas de violeta con glaseado de chocolate.

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