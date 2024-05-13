El Hofburg es un pequeño universo dentro de la ciudad, con palacios imperiales, patios escondidos, museos apasionantes y muchos secretos históricos.

Durante siglos, el Hofburg de Viena fue el corazón de un imperio global, reflejo del esplendor y poder de los Habsburgo. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando los Babenberg construyeron el primer castillo. En 1275, el rey Ottokar II de Bohemia ordenó ampliar la fortificación, que más tarde, bajo el reinado de Rodolfo I, recibió el nombre de "Hofburg". Desde sus orígenes medievales hasta las majestuosas ampliaciones de los siglos XVIII y XIX, el Hofburg se transformó en una joya arquitectónica que fusiona el gótico, renacimiento, barroco e historicismo.

A lo largo de los siglos, el Castillo Viejo, el Schweizerhof y el Ala Leopoldina fueron centros de poder donde no solo se forjaba la historia, sino también se fomentaba el arte y la cultura. Bajo el mandato de Francisco José I, se construyó el Castillo Nuevo, con vistas a la Heldenplatz, como símbolo de una época pasada.

Hoy, el Hofburg es un lugar vibrante que combina tradición y modernidad: sede del Gobierno del Presidente Federal de Austria, museo y espacio cultural en el corazón de Viena.

Y algo que pocos saben: ¡el Hofburg vienés es el palacio más grande del mundo!