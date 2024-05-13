Golden Johann Strauss statue in Vienna's City Park with white marble arch and flowerbeds in foreground.
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Johann Strauss (hijo)
El maestro Schani y el rey del vals

Las inspiradoras melodías de Johann Strauss (hijo) hicieron olvidar sus penas a los vieneses. En 2025, el "rey del vals", apodado "Schani", celebrará su 200.º aniversario


Der Walzer in der Wiege

Jetzt will der Mistbub, der Johann, auch Walzer schreiben, wo er doch keinen Dunst davon hat!“ Berüchtigt sind diese Worte von Johann Strauss (Vater). Wenn vom Walzer die Rede ist, denkt man für gewöhnlich an seinen Sohn Johann, der am 25. Oktober 1825 als ältestes von sechs Kindern von Johann und Anna Strauss zur Welt kam. Dass der „Schani“, wie sie ihn alle nannten (Wienerisch für Johann), auch Musiker wird, das wollte der Vater, ein weltbekannter Tanzkomponist und Show-Dirigent, aber nicht. War ja schließlich er der amtierende Walzerkönig! Er versuchte sogar, das Debüt seines Sohnes am 15. Oktober 1844 in „Dommayers Casino“ zu verhindern – vergebens. „Jetzt durchzuckt es uns elektrisch vom Scheitel bis in die kleine Zehe … arbeitet der da oben Funken sprühend wie eine galvanische Batterie“, schrieb ein Kritiker hingerissen, über den noch nicht einmal 19-jährigen Junior am Pult. „Selten, dass sich die Talentbegabungen der Väter auf die Söhne forterben, aber von Strauß-Sohn kann man wirklich sagen: Er ist ein geborener Walzer!“

Mit dem Ableben von Beethoven und Schubert begann eine neue Epoche des Wiener Musiklebens. Diese war mit viel Schwung verbunden, und der ging wiederum von der Strauss-Dynastie aus. Johann Strauss komponierte seinen ersten Walzer mit sechs Jahren, und nach der Ablöse seines Vaters als Orchesterdirektor der eigenen Kapelle, war sein Erfolg auch außerhalb Wiens nicht mehr zu bremsen. Ab 1863 leitete er alle Hofbälle – eine neue Ära der Wiener Tanzgeschichte begann.

Aber was hat es auf sich mit dem Wiener Walzer, der 2017 zum Immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde? Ausgehend von einem der ältesten modernen bürgerlichen Gesellschaftstänze, war der Wiener Walzer bis zum Wiener Kongress (1815) in hohen Kreisen nicht zugelassen und galt als unschicklich. Viel später erst, durch das aufstrebende Bürgertum, das Öffnen der Salons für die schönen Künste, das Etablieren der Hofbälle und das neue Wien, welches die alten Stadtmauern niederriss, wurden die Weichen für eine neue schwungvolle Epoche gestellt: die Gründerzeit.


Crónica
Nacido25.10.1825 en Rofranogasse 76 (hoy Lerchenfelder Straße 15 en el distrito 7 de Viena)
Falleció03.06.1899 en Igelgasse 4 (hoy Johann-Strauß-Gasse 4-6 en el distrito 4 de Viena)
Conocido como"Rey del vals", "Rey de la opereta vienesa", "Johann Strauss II"
ApodosJean, Schani (Johann en vienés)
LegadoAlrededor de 500 composiciones de danza, así como 15 operetas, un ballet y una ópera

Su vals "Sobre el bello Danubio azul", más conocido como el "Vals del Danubio", se considera el "Himno nacional no oficial de Austria"

La Viena de Johann Strauss

El Rey del Vals era un auténtico vienés. Aquí compuso, amó y dirigió.
Un paseo por Viena tras las huellas de «Schani»

Una placa conmemorativa con relieve del retrato recuerda la casa natal de Johann Strauss (hijo). Desde aquí podéis pasear hasta el Café Sperl y empezar el día con un Wiener Melange y un «Sperl Frühstück». En cinco minutos llegáis al Naschmarkt, el mercado gourmet de Viena. Unas casas más allá se encuentra el MusikTheater an der Wien, donde en 1874 se estrenó El murciélago («Die Fledermaus») de Strauss. Unos pasos más y llegáis a la Karlskirche, donde el 28.05.1878 —solo siete semanas después de la muerte de su esposa Jetty— se casó con la actriz Angelika Dittrich. Al otro lado se alza el Wiener Musikverein, sede de la Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. En el baile de inauguración de 1870 dirigieron aquí los hermanos Strauss; hoy, el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena se celebra en su Sala Dorada.

A la vuelta de la esquina se alza la Wiener Staatsoper, donde en 1892 se estrenó Ritter Pásmán, la única ópera de Johann Strauss. Una escapada a la Haus der Musik, un museo interactivo del sonido, os invita a dirigir una orquesta virtual. La Kärntner Straße os lleva después directamente a la Catedral de San Esteban, donde Johann se casó en 1862 con su primera esposa, Jetty Treffz. El paseo continúa por la Wollzeile hasta el Stadtpark, donde el rey del vals quedó inmortalizado en 1921 con el violín en la mano: uno de los motivos fotográficos más populares de la ciudad. Cerca de allí, en el Kursalon Hübner, Johann dio numerosos conciertos junto a sus dos hermanos. Hoy podéis disfrutar allí de conciertos de Strauss, igual que en la Orangerie de Schönbrunn, donde en su día tocó Mozart en persona. En la Meierei im Stadtpark, una antigua lechería junto al río Wien, podéis comer antes de pasear por la Ringstraße hasta el Canal del Danubio. Aquí, en la que fue su vivienda, compuso el vals El Danubio azul.

Consejo: un lugar de peregrinación para los fans de Strauss es la House of Strauss.

En su bicentenario, la ciudad natal del compositor se convierte en un vibrante espacio cultural.

2025: Viena celebra el año de Strauss
Me da miedo cuando estoy solo

Strauss y las mujeres

Johann Strauss (hijo) se casó tres veces, y sus esposas asumieron a menudo la gestión de su carrera. Su primera mujer, Jetty Treffz, era cantante. Se ocupaba de sus finanzas y cultivaba su imagen de conquistador, lo que contribuyó a su popularidad. Murió en 1878, tras 15 años de matrimonio, y su pérdida afectó profundamente a Johann.

Pocas semanas después se casó con la actriz Angelika «Lili» Dittrich, mucho más joven que él. Fue un matrimonio breve que terminó al cabo de cuatro años, cuando Lili lo dejó por el director del Theater an der Wien. Johann se sintió profundamente herido y trasladó a Berlín el estreno de su opereta Una noche en Venecia.

Su tercera esposa, Adele Strauß, cuidó de Johann de forma parecida a Jetty. Para poder casarse con ella, Johann se convirtió al protestantismo. Adele le fue fiel hasta su muerte y administró su legado con gran esmero. Llegó incluso a conseguir la prórroga de los derechos de autor de sus obras, conocida como la «Lex Johann Strauss».

Alternativas a Strauss

El compás de tres por cuatro hoy

Quien crea que un vals solo se puede bailar con las melodías de la familia Strauss, se equivoca. Innumerables éxitos del pop y del rock de las últimas décadas, conocidos en todo el mundo, están escritos en un ágil compás de tres por cuatro, entre ellos «Love on the Brain» de Rihanna y «Somebody to Love» de Queen. Aquí encontraréis una selección de canciones modernas con las que podéis bailar un vals vienés de maravilla:

Playlist

Preguntas frecuentes

Johann Strauss (hijo) nació el 25 de octubre de 1825 en la calle Rofranogasse 76 (hoy llamada Lerchenfelder Straße 15, situada en el 7.° distrito de Viena) y falleció el 3 de junio de 1899 en la calle Igelgasse 4 (hoy conocida como Johann-Strauß-Gasse 4-6, en el 4.° distrito de Viena) de una neumonía.

Johann Strauss (hijo) no tuvo hijos, pero estuvo casado casado tres veces.

En los tiempos que corren, su vida privada sería probablemente uno de los temas favoritos de las redes sociales. Escribió cartas indecentes a la mujer de su hermano y tuvo una aventura amorosa muy joven con la aristócrata rusa Olga Smirnitskaya, a la que llamaba cariñosamente "mi diablilla". La relación se mantuvo en secreto porque sus padres no la consideraban apropiada. Ya entonces se especulaba sobre las aventuras del "apuesto Jean" en sus giras por Rusia.

  • El vals El Danubio azul: quizás el vals más famoso jamás escrito. Se estrenó el 15 de febrero de 1867 en la casa de baños Dianabad de Viena.

  • Cuentos de los bosques de Viena: este vals es una declaración de amor a Viena. Esta obra está considerada como la culminación de los "valses al estilo Ländler" (una danza folclórica en compás de 3/4 que fue muy popular en Austria). Se estrenó el 19 de junio de 1868 en los jardines Volksgarten de Viena bajo la dirección del propio Strauss.

  • Sangre vienesa: fue escrita con motivo del compromiso de Gisela Louise Maria con el príncipe Leopoldo de Baviera y estrenada por la Orquesta Filarmónica de Viena el 22 de abril de 1873.

  • Polca Tritsch-Tratsch: esta polca, compuesta en 1858, fue su respuesta a los chismorreos del tabloide vienés Tritsch-Tratsch.

  • El murciélago: ¿se habría aventurado Strauss alguna vez en el género de la opereta si su esposa, Jetty Treffz, no le hubiera convencido de hacerlo? El estreno en 1874 fue un gran éxito.

  • El Vals del Emperador: para la inauguración de la sala de conciertos Königsbau del 19 de octubre de 1889, compuso el vals Hand in Hand (De la mano). Por una cuestión de diplomacia, se cambió a El Vals del Emperador.

Johann murió de una neumonía el 3 de junio de 1899 a los 73 años. Descansa en una tumba honoraria de la ciudad de Viena en el cementerio central situado en la calle Simmeringer Hauptstraße; y en la mejor compañía junto a Brahms, Schubert y Beethoven.

El vals vienés solía considerarse escandaloso e inmoral, pero hoy en día forma parte del Patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y fue popularizado por Johann Strauss (hijo). Hubo una época en la que este baile estuvo mal visto porque se bailaba con los brazos estrechados y movimientos rápidos. Las mujeres daban vueltas, saltaban y, a menudo, se desmayaban por el agotamiento: ¡un verdadero escándalo! Sin embargo, se convirtió en el baile más popular, lo que refleja el auge de la burguesía.

Penetró en todos los niveles de la sociedad y se bailó en los bailes más distinguidos. El vals experimentó su gran avance social durante el Congreso de Viena de 1814/15. Johann Strauss (padre) llevó el vals a la corte imperial y su hijo lo convirtió en la "música pop" del siglo XIX. Hoy en día, el vals vienés, con 60 compases por minuto, es el baile de salón más rápido y forma parte del Patrimonio cultural de la UNESCO desde 2017.

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