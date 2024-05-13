A la vuelta de la esquina se alza la Wiener Staatsoper, donde en 1892 se estrenó Ritter Pásmán, la única ópera de Johann Strauss. Una escapada a la Haus der Musik, un museo interactivo del sonido, os invita a dirigir una orquesta virtual. La Kärntner Straße os lleva después directamente a la Catedral de San Esteban, donde Johann se casó en 1862 con su primera esposa, Jetty Treffz. El paseo continúa por la Wollzeile hasta el Stadtpark, donde el rey del vals quedó inmortalizado en 1921 con el violín en la mano: uno de los motivos fotográficos más populares de la ciudad. Cerca de allí, en el Kursalon Hübner, Johann dio numerosos conciertos junto a sus dos hermanos. Hoy podéis disfrutar allí de conciertos de Strauss, igual que en la Orangerie de Schönbrunn, donde en su día tocó Mozart en persona. En la Meierei im Stadtpark, una antigua lechería junto al río Wien, podéis comer antes de pasear por la Ringstraße hasta el Canal del Danubio. Aquí, en la que fue su vivienda, compuso el vals El Danubio azul.

Consejo: un lugar de peregrinación para los fans de Strauss es la House of Strauss.