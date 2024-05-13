Donde la tradición avanza: la equitación clásica con los Lipizzanos, protegida por la UNESCO.

Cuando los elegantes sementales blancos se mueven al ritmo de la música en la Escuela de Equitación de Invierno del Hofburg, la historia cobra vida. Pero esto no es nostalgia: la Escuela Española de Equitación de Viena es cultura viva, tradición en movimiento y una búsqueda constante de excelencia.

Fundada en el siglo XVI, es una institución única en el mundo que mantiene vivo el patrimonio ecuestre de Austria desde 1565. Lo que comenzó como un centro de formación para nobles y sus caballos, hoy sigue perfeccionando el arte clásico de la equitación. Su nombre honra las razas ibéricas de las que nacieron los Lipizzanos: caballos de carácter fuerte que son el alma de cada espectáculo.

Su viaje empieza en la yeguada de Piber (Estiria), pasa por el centro de entrenamiento de Heldenberg y culmina en Viena. El proceso es largo, basado en confianza, paciencia y sensibilidad. Solo los más talentosos dominan los famosos saltos como la levada o la cabriola.

Y aunque las raíces son profundas, aquí también se mira hacia el futuro: las mujeres ya son parte clave del equipo de jinetes, y formatos educativos innovadores acercan este arte a nuevas generaciones.

Si asistes a una exhibición o visitas el detrás de escena, lo sentirás enseguida: aquí la tradición no se conserva inmóvil, se vive. Con elegancia, calma y una naturalidad que revela por qué Austria es un país cultural único. Un lugar donde el legado se transmite con autenticidad, sin dramatismo, pero con carácter.