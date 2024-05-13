Lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Introduction
Ciudades y construcciones históricas: logros culturales de la humanidad
Cuatro ciudades y sus emblemáticos edificios representan el desarrollo arquitectónico y cultural de Europa. Su reconocimiento por la UNESCO destaca el extraordinario estado de conservación y la relevancia de sus conjuntos urbanos históricos.
Paisajes culturales y patrimonio natural: coexistencia entre el ser humano y la naturaleza
Los paisajes culturales de Austria muestran cómo las formaciones naturales y la acción humana se han entrelazado a lo largo de los siglos. Ya sean terrazas de viñedos, valles fluviales o regiones alpinas, aquí se fusionan arquitectura, agricultura y entorno natural para crear hábitats únicos.
Innovaciones técnicas y prehistóricas: testimonio de la creatividad humana
Construcciones innovadoras, antiguos asentamientos y logros pioneros de la ingeniería convierten varios lugares de Austria en ejemplos destacados de la capacidad inventiva del ser humano. Combinan relevancia arqueológica con paisajes impresionantes.
Fronteras históricas y líneas de defensa: saber militar de épocas pasadas
El limes del Danubio pone de manifiesto el pensamiento estratégico y la arquitectura militar del Imperio romano. Sus restos narran la vida en una frontera histórica y ofrecen una visión del desarrollo de los primeros sistemas defensivos.
Centro histórico: Ciudad de Salzburgo
El casco antiguo de Salzburgo muestra cómo el arte, la religión y el comercio se han ido concentrando a lo largo de los siglos hasta conformar un paisaje urbano único. Entre la catedral, la fortaleza y sus estrechas callejuelas se hace visible cómo la prosperidad derivada del comercio de la sal hizo posibles ambiciosos proyectos arquitectónicos y cómo los príncipes-arzobispos dieron forma a una de las ciudades barrocas más emblemáticas de Europa.
La ciudad natal de Mozart combina la densidad urbana con la cercanía a la naturaleza, creando una atmósfera en la que tradición, cultura y entorno se integran de manera natural.
Lo mejor de Salzburgo y del SalzburgerLand:
Salzburgo ciudad
SalzburgerLand
Wolfgang Amadeus Mozart
Un paseo por el Mönchsberg
En 1996, el casco antiguo de Salzburgo fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad combina cultura alemana e italiana, arquitectura majestuosa y el legado de Mozart. ¡Siente el patrimonio mundial de Salzburgo y vive la historia, el arte y la música en primera persona!
Centro histórico: Viena
El centro histórico de Viena muestra cómo se fusionan tres siglos de desarrollo urbano europeo: la Edad Media con la catedral gótica de San Esteban, el Barroco con el Hofburg y la espléndida эпоха de la Ringstrasse del siglo XIX con la Ópera Estatal y el Museo de Historia del Arte. Iglesias, palacios y parques configuran el paisaje urbano y otorgan al primer distrito un aire imperial.
La tradición musical, las amplias colecciones artísticas, los cafés vieneses y los históricos proveedores de la corte completan la experiencia cultural. El casco antiguo de Viena es un testimonio vivo de la arquitectura, la cultura y la historia del Imperio austrohúngaro.
Lo mejor de Viena:
Viena
La cultura de los cafés vieneses
La catedral de San Esteban de Viena
La Filarmónica de Viena
El casco antiguo de Viena forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2001. El primer distrito, el Palacio Belvedere y el Palais Schwarzenberg están incluidos y abarcan alrededor de 1.600 monumentos históricos. Vive la ciudad de la música a través de todas sus grandes etapas culturales: desde la Edad Media, pasando por la época fundacional del siglo XIX, hasta la actualidad.
Centro histórico: Ciudad de Graz y Palacio de Eggenberg
Das historische Zentrum von Graz sowie Schloss Eggenberg bilden ein einzigartiges Ensemble, das Stadtgeschichte und aristokratische Dynastien vereint. Zwischen Schlossberg und der Mur zeigen gotische Kirchen, Renaissancehöfe und barocke Häuser die Entwicklung der Stadt Graz, ergänzt durch die barocke Residenz der Eggenberger. Graz war seit dem Mittelalter ein Schnittpunkt von Balkan, Alpen und Mittelmeer und unter den Habsburgern Residenz von Kaiser Friedrich III. Schloss Eggenberg, erbaut ab 1625, ist von einem weitläufigen Park umgeben, der im 19. Jahrhundert zu einem Landschaftsgarten wurde.
Die schönsten Seiten von Graz und der Steiermark:
El centro histórico de Graz y el Palacio de Eggenberg forman un conjunto único que une la historia urbana con las dinastías aristocráticas. Entre el Schlossberg y el río Mur, iglesias góticas, patios renacentistas y casas barrocas muestran la evolución de la ciudad, complementada por la residencia barroca de los Eggenberg.
Desde la Edad Media, Graz fue un punto de encuentro entre los Balcanes, los Alpes y el Mediterráneo, y bajo los Habsburgo fue residencia del emperador Federico III. El Palacio de Eggenberg, cuya construcción comenzó en 1625, está rodeado por un amplio parque que en el siglo XIX se transformó en un jardín paisajístico.
Lo mejor de Graz y Estiria:
Graz
Estiria
Ruta ciclista del Mur (Murradweg)
Palacio de Eggenberg
El centro histórico de Graz fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999, y el Palacio de Eggenberg en 2010. Descubre edificios góticos, renacentistas y barrocos que narran de forma viva la historia de la ciudad y del palacio.
Great Spa Towns of Europe: Baden bei Wien
La ciudad de Baden bei Wien creció en torno a sus valiosas aguas termales sulfurosas, ya aprovechadas en época romana. Su paisaje urbano histórico combina elegante arquitectura balnearia, edificios de la época monárquica y el entorno abierto del bosque de Viena (Wienerwald). El Kurpark sigue siendo hoy el corazón verde de esta tradición.
Al mismo tiempo, Baden fue un lugar de nuevos impulsos: el emperador Francisco José I pasaba aquí sus veranos y artistas encontraron inspiración en la ciudad. Ludwig van Beethoven se alojó en varias ocasiones y durante una de sus estancias trabajó en la «Oda a la alegría».
Lo mejor de Baden bei Wien y Baja Austria:
St. Pölten
Baja Austria
Ciudad balneario de Baden
Termas romanas de Baden
Las «Great Spa Towns of Europe» fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021. Las fuentes sulfurosas de Baden están documentadas desde la época romana. La zona núcleo abarca el casco antiguo, los históricos baños termales, el Kurhaus, el Kurpark, hoteles tradicionales y el cinturón de villas que se extiende hasta el valle de Helenental.
Paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein en el Salzkammergut
En pleno Salzkammergut, que se extiende por Alta Austria, Salzburgo y Estiria, se encuentra el paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein, que abarca desde el lago Hallstätter See hasta el macizo del Dachstein. Hallstatt, Gosau, Obertraun y Bad Goisern se sitúan al pie de las montañas.
Desde la Edad del Bronce, la extracción de sal ha marcado la vida de la región y sentó las bases de su prosperidad. El florecimiento cultural a partir del año 800 a. C. dio nombre a un periodo de la Edad del Hierro: la cultura de Hallstatt. La rica arquitectura en madera, las tradiciones cuidadosamente preservadas y la armoniosa unión de pueblos, montañas y lagos reflejan la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza.
A lo largo de milenios, cultura y paisaje han crecido juntos hasta formar un conjunto único.
Lo mejor de la región Hallstatt-Dachstein:
Alta Austria
Hallstatt en el Salzkammergut
Salzkammergut
Minas de sal (Salzbergwelten)
La región de Hallstatt-Dachstein en el Salzkammergut es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997. Descubre el paisaje salinero más antiguo de Europa: milenios de extracción de sal, naturaleza alpina y cultura viva en un conjunto único.
Paisaje cultural: Wachau
La Wachau, en Baja Austria, se extiende a lo largo de solo 36 kilómetros junto al Danubio, pero es uno de los paisajes culturales más importantes de Europa. Terrazas de viñedos, pintorescos pueblos, abadías, castillos y ruinas configuran su imagen histórica.
Elementos naturales como el sinuoso valle del Danubio, los bosques de ribera y las escarpadas formaciones rocosas se fusionan armoniosamente con las estructuras creadas por el ser humano. La conexión centenaria entre naturaleza, cultura y agricultura convierte a la Wachau en Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofreciendo una visión de su historia, arquitectura y tradición vitivinícola.
La Wachau fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000. Descubre terrazas de viñedos, abadías y castillos, desde la Abadía de Melk hasta el Castillo de Schönbühel y la ruina de Aggstein, enclavados en el singular valle del Danubio con vistas a la amplitud de este paisaje cultural único.
Paisaje cultural: Fertő–Neusiedler See
En el lago estepario más grande de Europa Central se encuentran la puszta húngara y el cinturón de carrizos austríaco. El paisaje cultural transfronterizo de Fertő–Neusiedler See se extiende desde la llanura panónica, pasando por el lago Neusiedler, hasta sus pintorescas localidades.
Magníficos viñedos y amplias praderas de pastoreo, donde pastan bueyes grises y burros blancos, caracterizan la región. Monumentos arqueológicos, canteras de piedra calcarenita, antiguos santuarios, casas tradicionales de fachada longitudinal y palacios dan testimonio de una historia de asentamientos milenaria y de la estrecha interacción entre naturaleza y cultura.
Lo mejor del lago Neusiedler y del Burgenland:
Eisenstadt
Burgenland
El lago Neusiedler
El paisaje cultural de Fertő–Neusiedler See es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2001. Descubre el lago Neusiedler, la Reserva de la Biosfera Neusiedler See–Seewinkel y 30 municipios en Austria y Hungría: un histórico punto de encuentro entre naturaleza, cultura e intercambios a lo largo de los siglos.
Patrimonio Natural Mundial:Hayedos Parque Nacional Kalkalpen
Los hayedos que han marcado Europa desde la última Edad de Hielo hoy solo se conservan en vestigios. Por ello, más de 5.000 hectáreas de bosques antiguos de hayas en el Parque Nacional Kalkalpen, en Alta Austria, fueron incluidos como Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO, junto con bosques similares en otros diez países europeos.
Estas áreas protegidas preservan bosques primigenios, su dinámica natural y una biodiversidad excepcional, mostrando cómo era en su origen el paisaje de Europa Central.
Lo mejor de los parques nacionales de Austria:
Parque Nacional Kalkalpen
Parques nacionales y parques naturales
Los hayedos del Parque Nacional Kalkalpen fueron reconocidos como Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO en 2017. Con 209 km², es el parque nacional forestal más grande de Austria, y tres cuartas partes de su superficie son áreas silvestres. ¡Maravíllate con su naturaleza primigenia!
Obra maestra de la ingeniería: el Ferrocarril del Semmering
El trayecto paisajísticamente más hermoso desde Viena hacia el sur de Austria conduce por el ferrocarril del Semmering hasta la región del «Zauberberg» (montaña mágica) Semmering. Ya en 1841, el ministro de Estado vienés Kübeck encargó la construcción de una línea ferroviaria hacia Trieste.
Bajo la dirección del ingeniero civil Carl Ritter von Ghega, originario de Venecia, a partir de 1848 se creó una obra maestra de la ingeniería: la línea atravesó un puerto de casi 1.000 metros de altitud —en aquel entonces el punto más alto del mundo alcanzable por ferrocarril— y se completó en tan solo seis años. El ferrocarril del Semmering está considerado el primer ferrocarril de alta montaña del mundo.
Lo mejor del Semmering:
Semmering–Rax–Schneeberg
Ferrocarriles de vía estrecha en Austria
El ferrocarril del Semmering es el primer ferrocarril de alta montaña del mundo y fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998. Una armoniosa unión de técnica y naturaleza que aún hoy define el singular paisaje de la región Semmering–Rax–Schneeberg. ¡Vive esta obra maestra en primera persona!
Suntuoso edificio imperial: Palacio y jardines de Schönbrunn
Una visita a los aposentos imperiales del Palacio de Schönbrunn permite adentrarse en la vida de los soberanos de la Casa de Habsburgo. La Glorieta, situada en los jardines del palacio, ofrece una vista impresionante sobre el conjunto palaciego y la ciudad de Viena.
Otros puntos destacados son la Casa de las Palmeras, con su colección de plantas exóticas, y el Zoológico de Schönbrunn, uno de los más espléndidos de Europa, que combina pabellones barrocos con modernos recintos para animales.
El Palacio y los jardines de Schönbrunn constituyen un ejemplo extraordinario de cómo el arte, la arquitectura y la naturaleza se fusionan en perfecta armonía.
Lo mejor de Schönbrunn:
Schönbrunn
La emperatriz Isabel
Los Habsburgo
La historia de Austria
El Palacio de Schönbrunn fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. La residencia de verano de los Habsburgo, con el zoológico más antiguo del mundo, es uno de los conjuntos barrocos más importantes de Europa. Descubre su esplendor imperial y sus extensos jardines.
Yacimientos prehistóricos: Palafitos alrededor de los Alpes
Hacia el año 5.000 a. C., comunidades humanas se asentaron en la región alpina y construyeron viviendas sobre pilotes, los únicos sitios del Patrimonio Mundial de Austria situados bajo el agua. Los restos, que datan desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, se encuentran en zonas húmedas y a orillas de lagos, y ofrecen valiosa información sobre las primeras sociedades.
En Austria existen cinco yacimientos, entre ellos en los lagos Attersee, Mondsee y Keutschacher See. Las herramientas y materiales hallados, como cobre y hierro, documentan el comercio, las innovaciones técnicas y el intercambio cultural de aquella época. El asentamiento más antiguo del lago Keutschacher See data del IV milenio a. C. El poblado del Mondsee evidencia contactos comerciales con Baviera y el norte de Italia, mientras que los asentamientos del Attersee se desarrollaron entre 1690 y 1260 a. C.
Lo mejor de los Alpes y los lagos:
Los Alpes
El lago Attersee
El lago Mondsee
Los palafitos prehistóricos fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2011. Visita los pabellones informativos en Seewalchen, Attersee y Mondsee y sumérgete en el fascinante mundo de los pueblos palafíticos.
Fronteras del Imperio romano: el limes del Danubio
El Danubio, desde siempre un punto de encuentro de culturas, fue durante más de 450 años la frontera norte del Imperio romano. A pesar de sus orillas pantanosas, los romanos construyeron torres de vigilancia, campamentos legionarios y fortalezas aproximadamente cada 14 kilómetros para proteger la frontera: el llamado limes del Danubio.
Los restos de instalaciones militares, asentamientos civiles y estructuras económicas y de transporte constituyen hoy impresionantes testimonios de la historia antigua. Los yacimientos situados a lo largo del Danubio en Alta Austria, Baja Austria y Viena formaban parte de las provincias romanas de Nórico y Panonia.
Lo mejor del Danubio:
El Danubio
La ruta ciclista del Danubio
Viena
Linz
La ciudad romana de Carnuntum
El limes del Danubio fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021. Descubre las huellas de las fortificaciones fronterizas romanas y el legado histórico en 22 yacimientos a lo largo del Danubio austríaco.