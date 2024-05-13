Lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Austria alberga 12 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, repartidos en cuatro categorías diferentes, que te presentamos a continuación.

Ciudades y construcciones históricas: logros culturales de la humanidad

Cuatro ciudades y sus emblemáticos edificios representan el desarrollo arquitectónico y cultural de Europa. Su reconocimiento por la UNESCO destaca el extraordinario estado de conservación y la relevancia de sus conjuntos urbanos históricos.

Paisajes culturales y patrimonio natural: coexistencia entre el ser humano y la naturaleza

Los paisajes culturales de Austria muestran cómo las formaciones naturales y la acción humana se han entrelazado a lo largo de los siglos. Ya sean terrazas de viñedos, valles fluviales o regiones alpinas, aquí se fusionan arquitectura, agricultura y entorno natural para crear hábitats únicos.

Innovaciones técnicas y prehistóricas: testimonio de la creatividad humana

Construcciones innovadoras, antiguos asentamientos y logros pioneros de la ingeniería convierten varios lugares de Austria en ejemplos destacados de la capacidad inventiva del ser humano. Combinan relevancia arqueológica con paisajes impresionantes.

Fronteras históricas y líneas de defensa: saber militar de épocas pasadas

El limes del Danubio pone de manifiesto el pensamiento estratégico y la arquitectura militar del Imperio romano. Sus restos narran la vida en una frontera histórica y ofrecen una visión del desarrollo de los primeros sistemas defensivos.