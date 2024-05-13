Les plus beaux lieux naturels et culturels en Autriche

Merveilles naturelles à couper le souffle et trésors culturels discrets.

Un voyage entre nature spectaculaire et culture authentique

Des œuvres d'art humaines peuvent impressionner. Mais rien ne rivalise avec la magie brute de la nature. En Autriche, la nature se dévoile dans toute sa diversité : montagnes de granit, cascades rugissantes, gorges spectaculaires, lacs cristallins, forêts anciennes... autant de lieux où la beauté s'impose sans artifices.

Ces paysages ne sont pas des créations humaines, mais les régions les protègent avec un engagement remarquable – écologique, culturel et durable. Même les petits trésors culturels, parfois cachés hors des circuits touristiques, sont entretenus avec soin. Et c’est pourquoi l’Autriche est aussi belle dans la réalité que sur les cartes postales.