Visiter la Carinthie, c’est plonger dans un monde de splendeur naturelle, de sérénité et de découvertes culturelles inoubliables.

La Carinthie, le Land le plus méridional d'Autriche, séduit par un mélange impressionnant de nature et de culture. Entourée de montagnes majestueuses et traversée par des lacs scintillants, la région dégage une légèreté et une joie de vivre particulières. Le charme des Alpes et les influences méditerranéennes se rencontrent ici, ce qui se reflète non seulement dans la douceur du climat, mais aussi dans le mode de vie des Carinthiens.

La capitale du Land, Klagenfurt , avec son centre historique et sa charmante vieille ville, est le point de départ idéal pour explorer la région. Les cafés animés et l'ambiance méditerranéenne de la ville invitent à la détente. Mais ce sont surtout les nombreux lacs de baignade, comme le Wörthersee ou le Millstätter See, qui rendent la Carinthie si particulière. Des eaux cristallines, entourées de collines verdoyantes, offrent des conditions idéales pour pratiquer des sports nautiques ou passer des heures de détente sur les rives.