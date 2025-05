Il y a environ 400 lacs de baignade en Autriche. Ils sont particulièrement recommandés :

Achensee / Tyrol - Altausseer See / Styrie - Attersee / Haute-Autriche - Bodensee / Vorarlberg - Fuschlsee / SalzburgerLand - Gosauseen / Haute-Autriche - Klopeiner See / Carinthie - Lunzer See / Basse-Autriche - Millstätter See / Carinthie - Mondsee / Haute-Autriche - Neusiedler See / Burgenland - Traunsee / Haute-Autriche - Weissensee / Carinthie - Wolfgangsee / Haute-Autriche, SalzburgerLand