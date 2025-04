Explorez les lieux et les récits qui ont façonné l’Autriche, là où le génie musical, l’art visionnaire et les grandes figures impériales continuent de vibrer.

À la rencontre de figures historiques fascinantes

L’Autriche est un pays où l’histoire se vit au présent. L’impératrice Élisabeth, alias Sisi, incarne encore aujourd’hui l’esprit de liberté et d’indépendance, palpable au château de Schönbrunn ou à la Hofburg. Les Habsbourg, quant à eux, ont façonné l’Europe – leur héritage est vivant au Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Musique et arts : l’Autriche, terre de génie

Mozart, Schubert ou Bruckner ont changé la musique à jamais. Leurs œuvres résonnent dans tout le pays, des grandes salles aux festivals intimistes. Côté arts, Klimt, Schiele et Hundertwasser bouleversent les regards – à découvrir notamment au Belvédère et au Leopold Museum.

Littérature : regards incisifs sur l’Autriche

Thomas Bernhard et Peter Rosegger offrent deux visions contrastées mais complémentaires de l’âme autrichienne – entre critique acérée et attachement aux racines rurales.