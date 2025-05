Parcs nationaux et parcs naturels en Autriche

Les parcs naturels protègent les paysages culturels et sensibilisent à la protection de la nature et au développement durable. Ils abritent de nombreuses espèces et sont utilisés principalement pour l'agriculture, les loisirs et l'éducation. L'Autriche compte 48 parcs naturels répartis dans huit provinces, couvrant plus de 6 000 km² et regroupant plus de 760 000 habitants dans plus de 200 communes. Chaque parc a ses propres caractéristiques, et l’association des parcs naturels d’Autriche, créée en 1995, leur a donné une identité commune.