Vacances dans les montagnes autrichiennes

Le massif du Hochschwab, en Haute-Styrie, s’étend entre Wildalpen au nord et Aflenz au sud. Il offre des voies d’escalade exigeantes et abrite la source de 60 % de l’eau potable de Vienne, acheminée par la IIᵉ conduite d’eau de source.

Randonnée d'altitude sur le Pfänder dans le Vorarlberg

Le téléphérique du Pfänder à Bregenz permet d'atteindre le Pfänder à 1 064 mètres d'altitude en six minutes. De là, une vue panoramique magnifique sur le lac de Constance, la vallée du Rhin et les montagnes environnantes suscite l'enthousiasme. Le circuit d'altitude part du sommet et traverse forêts et prairies.