Le plus grand Land d'Autriche, avec pour capitale St. Pölten, s'étend au nord-est le long du Danube, offrant un riche patrimoine culturel et une beauté naturelle exceptionnelle. Les influences alpines, pannoniennes et européennes s’entrelacent pour créer des paysages idylliques. Champs cultivés, forêts, vallées et montagnes composent ce mélange unique qui définit la Basse-Autriche. Première région viticole du pays, elle marie "Heurige", bars à vin, châteaux majestueux, forteresses et monastères. Une scène artistique dynamique insuffle une nouvelle énergie à ce décor historique.