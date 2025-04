La capitale de la Basse-Autriche est pleine de contrastes : vestiges romains et influences celtiques y côtoient le baroque, l'art nouveau et l'architecture moderne.

Un regard vers l'avenir

La plus jeune capitale d'Autriche est résolument tournée vers l'avenir. En témoignent le Festspielhaus, qui propose un large spectre de productions artistiques, allant de la musique classique au contemporain, en passant par la danse et l'art-performances. Il abrite par ailleurs l'Orchestre de la Basse-Autriche. Le nouveau quartier administratif avec le siège du gouvernement régional - un bâtiment en forme de vaisseau à l'architecture remarquable - témoigne, lui aussi, de la volonté de St. Pölten de s'inscrire dans le 21e siècle. Puis, le quartier de la culture avec son musée régional ultra-moderne et sa tour sonore "Klangturm" complète le renouveau architectural de la ville. Le réaménagement de la place baroque de l'hôtel de ville par l'architecte Boris Podrecca témoigne également de cette belle énergie de transformation.

La capitale du baroque

Les origines de St. Pölten remontent loin dans l'histoire du pays. La ville possède le plus ancien droit de cité d'Autriche, accordé par l'évêque Conrad de Passau en 1159. Elle peut également se vanter d'être la capitale de l'art baroque. En effet, après que l'architecte d'origine tyrolienne Jakob Prandtauer s'y soit installé en 1689, une véritable frénésie de la construction a saisi la ville et de nombreux bâtiments richement décorés témoignent encore aujourd'hui de cette époque.