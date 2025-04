De nombreux lacs de baignade tyroliens offrent un cadre de vie à l'image de l'Autriche - voici quelques-uns des plus beaux :

Lac Achensee : Le plus grand lac du Tyrol est niché entre les massifs du Karwendel et du Rofan. Ses eaux cristallines et ses nombreuses possibilités de sport, comme la voile et le surf, en font un paradis pour les amateurs de plein air.

Lac Schwarzsee : Situé près de Kitzbühel, le Schwarzsee séduit par son cadre idyllique et ses eaux chaudes marécageuses, particulièrement bénéfiques pour la santé. C'est un endroit parfait pour se détendre et nager.

Lac Plansee : Le Plansee, près de Reutte, est l'un des lacs les plus propres du Tyrol. Avec ses eaux turquoise et les montagnes environnantes, il invite non seulement à la baignade, mais aussi à la randonnée et à la plongée.