Places décorées pour les fêtes, marchés de l’Avent enchanteurs et ruelles enneigées : Klagenfurt am Wörthersee vous plonge dans une atmosphère hivernale féerique.

Klagenfurt am Wörthersee rayonne d'un charme particulier pendant la saison froide. Connue comme un joyau de la Renaissance, la ville enchante avec ses palais magnifiquement restaurés, ses cours intérieures et ses places, qui semblent encore plus féeriques sous une fine couche de neige. Les bâtisseurs italiens ont donné à cette ville vieille de plus de 800 ans un caractère unique.

Au cœur de la ville, la Neue Platz et sa fontaine Lindwurmbrunnen, fièrement ornée d'un dragon-serpent, symbole de Klagenfurt, sont un véritable point fort. Durant l’Avent, les places se parent de magie hivernale : parfaites pour explorer les marchés illuminés, acheter des cadeaux faits main et déguster vin chaud et spécialités de Noël.

Sous le soleil d’hiver, les superbes façades de la vieille ville de Klagenfurt révèlent tout leur éclat. Lauréate à trois reprises du prix Europa Nostra pour sa conservation exemplaire, Klagenfurt met un point d'honneur à préserver son patrimoine historique. Flâner dans ses ruelles permet de découvrir cette beauté dans une atmosphère sereine et festive.