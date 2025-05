Voyager vert avec le train et le bus

Montez à bord et laissez-vous porter : avec le train, vous rejoignez votre lieu de vacances en toute tranquillité. Après tout, qui ne connaît pas la fatigue d’un exténuant voyage en voiture ? Cela énerve manifestement de plus en plus de personnes. À ce titre, la liaison de train entre Vienne et Eisenstadt est une véritable aubaine. En une heure seulement, les vacanciers atteignent leur destination, pas seulement en tout confort, mais aussi selon un mode de transport qui préserve l’environnement.

Ceux qui veulent se passer de voiture pendant leurs vacances engendrent moins d’émissions de CO₂ et économisent de l’énergie. Vous craignez de ne pas avoir suffisamment de flexibilité sur place ? Il n’y a aucune inquiétude à avoir : quatre lignes de bus de ville vous conduisent dans tous les quartiers d’Eisenstadt. Ces facilités soulignent l’engagement pour une mobilité durable et favorisent l’intermodalité au sein de la région. Un choix idéal pour tous ceux qui veulent allier culture, histoire et nature.