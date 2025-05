5. dan: Achensko jezero, skrovita mjesta na planinama Tirola

Vrijeme putovanja vlakom Salzburg-Bad Ischl: 1h 30 min

Natrag na glavnu rutu, nastavljamo od Salzburga do Jenbacha u Tirolu. Tamo presjedate na Achenseebahn: nostalgični vlak koji vozi od doline Inn do Achenskog jezera. Ozbiljan je to podvig za parnu zupčastu željeznicu, naime tu treba svladati 440 metara visinske razlike.

Izgrađena oko 1889. godine, željeznica Achenseebahn najstarija je te vrste u Europi i važna je za regiju od samog početka, kao i vožnja brodom Achenskim jezerom. Već su tada gosti cijenili izvrsnu dostupnost i ljepotu Achenskog jezera. Najbolji pogled na krajolik pruža se upravo s broda. Oni koji se s broda iskrcaju u Pertisauu mogu pješice otići direktno u Falzthurntal u Park prirode Karwendel – koji je za mnoge još uvijek skriveni dragulj, a dolina Gramai Alm prekrasno je utočište mira.