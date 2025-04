Otkrij stepski krajolik Kružno putovanje Gradišćem

Iz Beča ćeš preko mjesta Bruck an der Leitha stići do Nežiderskog jezera, okruženog širokim pojasom trske. Od mjesta Neusiedl am See put vodi dalje prema Mönchhofu. Nakon Frauenkirchena i St. Andrä na jezeru Zick otvara se pogled na Seewinkel, stepski krajolik prekriven livadama i pašnjacima, slanim jezerima i trskom. Raj u kojemu živi 350 vrsta ptica. Regija je to poznata i po svojim slatkim vinima, koja možeš kušati u brojnim vinarijama Apetlona i Illmitza.

Ruta potom vodi natrag preko Podersdorfa, raja za surfere i kajtere, te dolazi u vinski grad prekrasne arhitekture - Ruštu. Zatim kroz glavni grad Gradišća, Željezno, u kojemu je živio i djelovao skladatelj Joseph Haydn, put preko Ebreichsdorfa i dvorskog perivoja Laxenburg vodi natrag do Beča.