I paesaggi austriaci sono attraversati da numerosi torrenti e fiumi, che sono tra i più puliti d'Europa. Ecco perché fare il bagno nel fiume è un'ottima idea!

Fare il bagno nel fiume non è sempre possibile, ma chi scopre le più belle piscine naturali, con rive di ghiaia e baie immerse in paesaggi fluviali romantici, ne rimarrà affascinato.

In Austria, i bagni fluviali vantano una lunga tradizione. Già oltre un secolo fa, le persone cercavano ristoro e relax lungo fiumi e torrenti. Ancora oggi, queste oasi naturali, con semplici strutture in legno e acque cristalline, punteggiano il paesaggio in angoli nascosti, come nel Waldviertel, presso il Kampbad Plank.

Oggi fare il bagno nel fiume è diventato quasi un'esperienza “retro-chic”, capace di evocare nostalgici ricordi. Grazie alle sue acque limpide, l'Austria offre ancora questa possibilità a chi sa dove cercarla.