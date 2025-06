Attività in Austria

Che sia in acqua, nel bosco o in montagna – è sempre il momento giusto per essere attivi. La natura austriaca offre infatti tutto ciò che fa davvero muovere.

Immergersi nella natura austriaca significa lasciarsi alle spalle la vita quotidiana e sentire il potente silenzio delle montagne. Che sia in estate sui prati alpini in fiore o in inverno sulle cime innevate, ogni stagione rivela la propria bellezza e invita a partecipare ad attività sportive che sfidano e rivitalizzano corpo e anima. Calore e ospitalità accompagnano la vostra vacanza, che sia durante un'escursione, sulle piste da sci o durante le ore di relax in rifugi rustici. Nella natura austriaca, ognuno troverà il proprio spazio per l'esercizio fisico e il relax.