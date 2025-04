Canoa e kayak

La parola “kayak” ha origine dalla lingua groenlandese, dove si dice “qajaq”, e indica un’imbarcazione a remi tipica delle regioni artiche. Si manovra con doppie pagaie e i passeggeri viaggiano seduti in linea, rivolti nella direzione di marcia.

I kayak tradizionali degli Inuit, il popolo indigeno della Groenlandia, erano realizzati con un telaio in ossa di balena e rivestiti in pelle di foca. Leggeri e maneggevoli, erano ideali per la caccia. Diversi dagli umiak, imbarcazioni più grandi usate per il trasporto, che all’occorrenza venivano capovolte per fungere da rifugio o tenda.