Una brezza fresca, un paradiso davanti agli occhi: una gita in barca vi porta a scoprire i tesori regionali dell'Austria dall'acqua. Le acque più belle per un'escursione.

"A tutta velocità!" - il capitano e il suo equipaggio partono per il loro tour. Paesaggi culturali pittoreschi, palazzi, castelli e metropoli costeggiano le rive del fiume o del lago. Per i passeggeri, una gita in barca significa una pausa rilassante dalla vita quotidiana, una navigazione senza fretta, guardando, meravigliandosi e godendo!

È un'esperienza naturale lasciar passare le baie e le selvagge foreste ripariali, i campi e i boschi, che si alternano in modo divertente a seconda della regione. E, naturalmente, l'attesa dell'ormeggio in un luogo interessante è sempre particolarmente grande.