Se c'è molta luce, è meglio scattare le foto al mattino o alla sera, quando il sole è basso. Troppa luce impedisce tempi di esposizione sufficientemente lunghi. Se è buio, come nel bosco o in una gola, è meglio privilegiare il mezzogiorno. Attenzione: un valore ISO troppo alto provoca un effetto granuloso sull'immagine!

Le impostazioni della fotocamera:

L'effetto velo si ottiene con un'esposizione lunga (circa quattro secondi): più lunga è, più l'acqua diventa "morbida". Un'esposizione troppo lunga, tuttavia, può far sì che non si veda alcuna struttura. Non impostare mai più di due f-stop al di sopra dell'esposizione corretta!