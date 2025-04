Esperienze con gli animali

Camminare con un alpaca, incontrare marmotte e ammirare uccelli rari: esperienze uniche a contatto con gli animali.

Un’alba limpida su un prato di montagna in Austria. Tra la nebbia, appare una famiglia di lupi: momenti magici che lasciano senza fiato. Le Alpi austriache sorprendono con incontri unici — marmotte che scaldano i cuccioli al sole e fischiano nel silenzio del mattino, oppure morbidi alpaca che accompagnano le famiglie in tranquille passeggiate tra i monti. Qui, la natura si mostra in tutta la sua meraviglia e regala esperienze indimenticabili da vivere insieme.