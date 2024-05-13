Cosa può fare un fatbike

I fatbike provengono originariamente dall’Alaska e sono stati sviluppati appositamente per neve, ghiaccio e terreni morbidi.

Le pneumatici larghi fino a 12 cm, con battistrada profondo e bassa pressione (circa 0,5 bar), offrono trazione e controllo ottimali, anche su neve fresca, sentieri ghiacciati o strade forestali con residui di neve. I pneumatici larghi assorbono gli urti e riducono il rischio di scivolamento.

La maggiore aderenza al suolo garantisce una guida stabile e una maneggevolezza sorprendentemente semplice.

Che sia rilassata o sportiva, il fatbike rende il ciclismo in inverno non solo possibile, ma un vero e proprio viaggio nella natura nelle Alpi austriache e sui percorsi appositamente autorizzati.