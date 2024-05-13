Fatbike sulla neve
Percorrere le landscape invernali dell’Austria – su pneumatici larghi, con potenza e panorama.
Volete vivere l’inverno in modo sportivo – fuori dalle piste, in modo nuovo e diverso? Allora salite sul fatbike! Su percorsi e trail preparati e autorizzati, con pneumatici larghi e ottima aderenza, attraverserete valli innevate e salirete fino ai rifugi alpini godendo di panorami mozzafiato. Che sia classico o elettrico, rilassato o sportivo, i tour guidati in regioni come Schladming-Dachstein, Weissensee o SalzburgerLand facilitano l’inizio. Perfetto per chi ama la neve, ma non vuole (solo) sciare. Casco in testa, battito accelerato – e via all’avventura invernale in fatbike!
Le più belle regioni di montagna per il fatbike
Divertimento invernale con la bici
Cosa può fare un fatbike
I fatbike provengono originariamente dall’Alaska e sono stati sviluppati appositamente per neve, ghiaccio e terreni morbidi.
Le pneumatici larghi fino a 12 cm, con battistrada profondo e bassa pressione (circa 0,5 bar), offrono trazione e controllo ottimali, anche su neve fresca, sentieri ghiacciati o strade forestali con residui di neve. I pneumatici larghi assorbono gli urti e riducono il rischio di scivolamento.
La maggiore aderenza al suolo garantisce una guida stabile e una maneggevolezza sorprendentemente semplice.
Che sia rilassata o sportiva, il fatbike rende il ciclismo in inverno non solo possibile, ma un vero e proprio viaggio nella natura nelle Alpi austriache e sui percorsi appositamente autorizzati.
Sapere dove!
Fatbike in armonia con la natura
Il fatbike è divertente dove è consentito e possibile: su trail invernali appositamente autorizzati, strade forestali e percorsi segnalati. In Austria, i proprietari dei boschi possono autorizzare alcuni sentieri per il ciclismo – cartelli o raccomandazioni dei tour locali lo indicano chiaramente.
In questo modo potrete vivere il paesaggio innevato con pieno divertimento e in armonia con la natura. Prestate attenzione alle indicazioni locali e rimanete sui percorsi segnati – per un rispetto reciproco e per il bene del bosco e degli animali.
Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul fatbike
Attrezzatura
Scarpe robuste e calde
Casco da sci o bici
Maschera da sci
Abbigliamento sportivo invernale
Requisiti
Età minima: 10-12 anni (dipende alla regione)
Conoscenze di base di mountain bike
E-Fatbike
Molte regioni offrono anche E-Fatbike – ideali per tour più lunghi o terreni montuosi. Gli E-Fatbike con assistenza massima fino a 25 km/h e potenza fino a 250 W rientrano nella categoria delle normali e-bike e sono completamente autorizzati.
Sport invernali divertenti in Austria
Consigli per la protezione del clima
Cosa possiamo fare per proteggere la foresta?
La foresta è la nostra fonte di energia affidabile, il purificatore d’aria perfetto, un luogo di relax e indispensabile per il clima. Ecco 9 consigli per prendercene cura:
Rimanete sui sentieri segnalati – così proteggete il suolo, le piante e gli alberi giovani.
Portate via i rifiuti – anche un fazzoletto può restare per anni.
Gli alberi vivono! Non incidete segni o scritte – danneggiano l’albero.
Mantenete la calma – gli animali reagiscono sensibilmente ai rumori, soprattutto in inverno.
Accendete fuochi solo nei luoghi indicati – il pericolo di incendio è serio.
Tenete sempre i cani al guinzaglio – per la fauna selvatica un cane libero è fonte di stress.
Andate in bici solo sui percorsi autorizzati – è rispetto e legalità insieme.
Prendete sul serio le regole – proteggono l’habitat forestale a lungo termine.
Mostrate la foresta ai bambini – chi la conosce, la apprezza e la protegge.