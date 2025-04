La foresta primordiale di Rothwald si estende per circa 300 ettari nella zona di Dürrenstein-Lassingtal, in Bassa Austria in Bassa Austria. In quanto patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'area protetta protegge il più grande residuo di foresta primordiale delle Alpi. L'obiettivo è la ricerca sui processi ecologici e la sensibilizzazione alla conservazione degli habitat naturali.