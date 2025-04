Il metodo Kneipp è una filosofia di vita riconosciuta come patrimonio culturale: acqua, movimento, alimentazione, erbe medicinali ed equilibrio per ritrovare energie.

Basato sui cinque pilastri di Sebastian Kneipp, parroco delle erbe e guru dell'acqua del XIX secolo, il metodo Kneipp combina il legame con la natura con la prevenzione sanitaria: acqua, movimento, alimentazione, piante medicinali ed equilibrio.

“Imparate a conoscere l'acqua nel modo giusto e sarà sempre un'amica fidata per voi”. Sebastian Kneipp sapeva già più di 200 anni fa come sfruttare il potere curativo dell'acqua. Le sue scoperte sono alla base delle moderne applicazioni dell'acqua nei centri Kneipp, nelle località termali e nella cultura del benessere austriaca. In Austria, il metodo Kneipp è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale e offre una pausa consapevole per il corpo e la mente.