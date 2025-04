Immergiti nella natura, lasciati avvolgere dal ritmo del fiume e del lago… finché la canna da pesca non vibra.

Tra tratti placidi, rapide impetuose che scorrono attraverso gole strette e ampi banchi di ghiaia, le Alpi mostrano una natura in perfetto equilibrio, che si traduce in una straordinaria abbondanza ittica. La pesca, sia nei torrenti di montagna che nelle pozze ombreggiate che ospitano trote fario, trote di ruscello e temoli, è un vero e proprio must per gli appassionati. Non sorprende, infatti, quando si considerano i torrenti, i fiumi e i laghi dalla qualità dell'acqua eccezionale che caratterizzano l'Austria.