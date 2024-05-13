Woman and child in orange car on summer bobsled track, cable car and mountains in background.
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Piste da slittino estivo e Alpine Coaster in Austria
Emozioni, panorama, avventure in famiglia

Tra una scarica di adrenalina e una piacevole discesa a valle: con la pista da slittino estiva potrai scoprire il mondo alpino austriaco da una nuova prospettiva.

Le piste da slittino estivo in Austria trasformano la discesa a valle in un'avventura. Tra prati alpini, boschi e vette, i percorsi conducono attraverso tunnel, su ondulazioni e in rapidi cambi di direzione in discesa, con panorami mozzafiato e tantissimo slancio.

Nel canale o sui binari: le piste classiche e i moderni Alpine Coaster si differenziano per le sensazioni di guida, ma non certo per il divertimento. Alcuni percorsi si snodano per chilometri in discesa, altri entusiasmano con curve ripide, girandole o persino sorprendenti mondi a tema.

Che si tratti di una gita in famiglia, dopo un’escursione o come coronamento della giornata: la discesa diventa il momento clou.

Slittino estivo da tutte le prospettive

Lo sapevi?
In Austria, gli slittini estivi fanno parte dell’esperienza in montagna in molte località. Mentre i primi impianti erano per lo più costituiti da canalette in cemento o metallo, col tempo si sono aggiunti sistemi su binari. Oggi la varietà spazia dalle classiche piste a canaletta ai moderni Alpine Coaster.

Piste da slittino estivo in Austria: canaletta o su rotaie

Pendolino a Nassfeld

La pista da slittino estiva più lunga della Carinzia si snoda per 2 chilometri e 400 metri di dislivello lungo un percorso ricco di curve – con foto ricordo all’arrivo.

Nassfeld-Pressegger See

Pista da slittino estiva a Ossiach

Due piste parallele conducono a valle a 760 metri di quota, una accanto all’altra, con vista sul lago di Ossiach e spazio a sufficienza per una piccola gara.

Regione di Villach

Pista da slittino estiva di Mieders

Con i suoi 2,8 chilometri e 640 metri di dislivello, è la pista da slittino estiva più ripida delle Alpi: si scende lungo il pendio attraverso oltre 40 curve ripide.

Valle dello Stubai

Pista da slittino estiva di Laterns

L’unica pista classica del Vorarlberg si snoda per 800 metri attraverso boschi, curve, salti e sottopassaggi, con misurazione della velocità all’arrivo.

Lago di Costanza-Vorarlberg

Pista da slittino estiva sul Biberg

Sfreccia a valle per 1,6 chilometri attraverso 61 curve: su ondulazioni, attraverso gallerie e con vista panoramica sulle montagne.

Saalfelden Leogang

Pista da slittino estiva di Biberwier

Il percorso si snoda in discesa per 1,3 chilometri e quasi 200 metri di dislivello, con circa 40 curve e una galleria.

Tiroler Zugspitz Arena

Pista da slittino estiva Koglhof

A 1.050 metri di altitudine, con 8 curve ripide e 7 salti nei pressi di Birkfeld: tutti insieme su una slitta biposto attraverso boschi e prati.

Parco naturale Almenland

Grünberg-Flitzer a Gmunden

Lungo 1,4 chilometri, il percorso si snoda tra curve ripide e lunghi rettilinei fino a valle, con vista sul lago Traunsee e fototaglio incluso.

Traunsee-Almtal

Keltenblitz sul Dürrnberg

Con i suoi 2,2 chilometri, è la discesa più lunga del Salisburghese: si snoda tra tratti ripidi, curve audaci e vista sulla valle della Salzach.

Hallein-Bad Dürrnberg

Alpine Coaster in Austria: l’emozione delle montagne russe

Lucky Flitzer

L’unica pista da slittino illuminata e utilizzabile in tutte le condizioni atmosferiche dell’Austria: 1.100 metri con 5 curve paraboliche e 2 salti.

Flachau

Maisi Flitzer sul Maiskogel

La prima montagna russa alpina del Salisburghese – con onde, salti e giravolte fino a 11 metri dal suolo.

Zell am See-Kaprun

Nocky Flitzer

Il percorso si snoda per 1,6 chilometri attraverso il bosco di pini cembri a quasi 2.000 metri di altitudine, con vista sul lago Turracher See e sulle Caravanche.

Turracher Höhe

Alpine Coaster a Imst

La più lunga montagna russa alpina del mondo, con una lunghezza di 3.535 metri e un dislivello di 500 metri, supera onde, salti e una rotatoria a 450 gradi.

Imst

Rittisberg Coaster a Ramsau

Una discesa di 1.000 metri attraverso curve e con un dislivello di 120 metri – con vista sul massiccio del Dachstein e in funzione anche in caso di pioggia.

Schladming-Dachstein

Alpine Coaster Golm

Lo slittino per tutte le stagioni, a 2.600 metri si snoda attraverso 44 salti, 15 tornanti e una rotatoria a 360 gradi, con una velocità massima di 40 km/h.

Montafon

Corona Coaster sul Wechsel

Con i suoi 850 metri, le curve ripide e le rotatorie, questa attrazione garantisce discese mozzafiato: l’ideale per una gita da Vienna o da Graz.

Alpi viennesi

Fisser Flitzer

A una velocità massima di 45 km/h attraverso il tunnel dei dinosauri, la grotta di ghiaccio e la nave dei pirati: 2,2 chilometri di percorsi a tema variegati.

Serfaus-Fiss-Ladis
Consigli e informazioni

Informazioni utili per la tua discesa

Che si tratti della prima volta o che tu sia appassionato di slittino, alcune informazioni pratiche ti aiuteranno a pianificare la giornata in tutta tranquillità. 

  • Orari di apertura: la maggior parte delle piste è aperta dalla primavera all’autunno, mentre molti Alpine Coaster sono in funzione anche in inverno.

  • Funzionamento: le piste classiche sono solitamente operative solo con tempo asciutto. Molti Alpine Coaster sono progettati per funzionare in qualsiasi condizione meteorologica: anche in caso di pioggia leggera non ci sono problemi.

  • Bambini: Di norma è possibile partecipare a partire dai 3 anni. A seconda dell’impianto e dell’altezza, i bambini possono scendere da soli a partire dai 7 o 8 anni. 

  • Salita: Si raggiunge la stazione di partenza con la funivia o lo skilift – spesso è possibile abbinare il percorso a un’escursione o a una visita al parco giochi.

  • Velocità: sulle classiche piste a canaletta la velocità la decidete voi. Gli Alpine Coaster limitano automaticamente la velocità, solitamente tra i 40 e i 45 km/h. 

Consiglio: è meglio verificare in anticipo gli orari di apertura e le regole presso il gestore – e prevedere un po’ di tempo in più. Raramente ci si limita a una sola discesa.

Consigli di sicurezza per divertirsi con lo slittino

Distanza

Parti solo quando la persona che ti precede ha preso abbastanza distacco.

Frenata

Frenare per tempo e adattare la velocità al percorso.

Istruzioni

Seguire le indicazioni del personale e la segnaletica.

Rispetto

Guidare con attenzione e prestare attenzione agli altri ospiti.

Bambini

Accompagnare i bambini secondo le indicazioni della struttura.

A bordo del veicolo

Tenere mani e piedi all’interno della slitta durante la discesa.

FAQ

Le classiche piste da slittino estive scendono solitamente lungo un canalone, dove la velocità viene regolata autonomamente. Gli Alpine Coaster scorrono su binari e spesso offrono elementi aggiuntivi come girandole, salti o onde. La velocità è limitata automaticamente.

I bambini possono solitamente partecipare a partire dai 3 anni circa, se accompagnati. A seconda della pista e dell’altezza, di norma è consentito scivolare da soli a partire dai 7 o 8 anni. I requisiti precisi relativi all’età e all’altezza variano a seconda dell’impianto.

La velocità varia a seconda della pista. Nelle classiche piste a canaletta siete voi a regolare la velocità; gli Alpine Coaster raggiungono solitamente fino a 40 o 45 km/h, a seconda dell’impianto.

Le piste classiche sono spesso operative solo con tempo asciutto. Molti Alpine Coaster sono progettati per funzionare in qualsiasi condizione atmosferica e rimangono aperti anche in caso di pioggia leggera. Le condizioni precise variano a seconda dell’impianto: è consigliabile informarsi in anticipo direttamente presso il gestore.

Molti Alpine Coaster sono aperti tutto l’anno. Gli orari di apertura esatti dipendono tuttavia dalle condizioni meteorologiche, dall’innevamento e dai lavori di manutenzione.

L’Austria offre un’ampia scelta: dalle classiche piste con canalette come il Grünberg-Flitzer a Gmunden (Alta Austria) o della pista da slittino estiva di Ossiach (Carinzia) fino a spettacolari Alpine Coaster come l’ Alpine Coaster di Imst (Tirolo) o l’ Rittisberg Coaster a Ramsau (Stiria).

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