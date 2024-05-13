Piste da slittino estivo e Alpine Coaster in Austria
Emozioni, panorama, avventure in famiglia
Introduction
Le piste da slittino estivo in Austria trasformano la discesa a valle in un'avventura. Tra prati alpini, boschi e vette, i percorsi conducono attraverso tunnel, su ondulazioni e in rapidi cambi di direzione in discesa, con panorami mozzafiato e tantissimo slancio.
Nel canale o sui binari: le piste classiche e i moderni Alpine Coaster si differenziano per le sensazioni di guida, ma non certo per il divertimento. Alcuni percorsi si snodano per chilometri in discesa, altri entusiasmano con curve ripide, girandole o persino sorprendenti mondi a tema.
Che si tratti di una gita in famiglia, dopo un’escursione o come coronamento della giornata: la discesa diventa il momento clou.
Slittino estivo da tutte le prospettive
Lo sapevi?
In Austria, gli slittini estivi fanno parte dell’esperienza in montagna in molte località. Mentre i primi impianti erano per lo più costituiti da canalette in cemento o metallo, col tempo si sono aggiunti sistemi su binari. Oggi la varietà spazia dalle classiche piste a canaletta ai moderni Alpine Coaster.
Piste da slittino estivo in Austria: canaletta o su rotaie
Pendolino a Nassfeld
La pista da slittino estiva più lunga della Carinzia si snoda per 2 chilometri e 400 metri di dislivello lungo un percorso ricco di curve – con foto ricordo all’arrivo.
Pista da slittino estiva a Ossiach
Due piste parallele conducono a valle a 760 metri di quota, una accanto all’altra, con vista sul lago di Ossiach e spazio a sufficienza per una piccola gara.
Pista da slittino estiva di Mieders
Con i suoi 2,8 chilometri e 640 metri di dislivello, è la pista da slittino estiva più ripida delle Alpi: si scende lungo il pendio attraverso oltre 40 curve ripide.
Pista da slittino estiva di Laterns
L’unica pista classica del Vorarlberg si snoda per 800 metri attraverso boschi, curve, salti e sottopassaggi, con misurazione della velocità all’arrivo.
Pista da slittino estiva sul Biberg
Sfreccia a valle per 1,6 chilometri attraverso 61 curve: su ondulazioni, attraverso gallerie e con vista panoramica sulle montagne.
Pista da slittino estiva di Biberwier
Il percorso si snoda in discesa per 1,3 chilometri e quasi 200 metri di dislivello, con circa 40 curve e una galleria.
Pista da slittino estiva Koglhof
A 1.050 metri di altitudine, con 8 curve ripide e 7 salti nei pressi di Birkfeld: tutti insieme su una slitta biposto attraverso boschi e prati.
Grünberg-Flitzer a Gmunden
Lungo 1,4 chilometri, il percorso si snoda tra curve ripide e lunghi rettilinei fino a valle, con vista sul lago Traunsee e fototaglio incluso.
Alpine Coaster in Austria: l’emozione delle montagne russe
Lucky Flitzer
L’unica pista da slittino illuminata e utilizzabile in tutte le condizioni atmosferiche dell’Austria: 1.100 metri con 5 curve paraboliche e 2 salti.
Maisi Flitzer sul Maiskogel
La prima montagna russa alpina del Salisburghese – con onde, salti e giravolte fino a 11 metri dal suolo.
Nocky Flitzer
Il percorso si snoda per 1,6 chilometri attraverso il bosco di pini cembri a quasi 2.000 metri di altitudine, con vista sul lago Turracher See e sulle Caravanche.
Alpine Coaster a Imst
La più lunga montagna russa alpina del mondo, con una lunghezza di 3.535 metri e un dislivello di 500 metri, supera onde, salti e una rotatoria a 450 gradi.
Rittisberg Coaster a Ramsau
Una discesa di 1.000 metri attraverso curve e con un dislivello di 120 metri – con vista sul massiccio del Dachstein e in funzione anche in caso di pioggia.
Alpine Coaster Golm
Lo slittino per tutte le stagioni, a 2.600 metri si snoda attraverso 44 salti, 15 tornanti e una rotatoria a 360 gradi, con una velocità massima di 40 km/h.
Corona Coaster sul Wechsel
Con i suoi 850 metri, le curve ripide e le rotatorie, questa attrazione garantisce discese mozzafiato: l’ideale per una gita da Vienna o da Graz.
Informazioni utili per la tua discesa
Che si tratti della prima volta o che tu sia appassionato di slittino, alcune informazioni pratiche ti aiuteranno a pianificare la giornata in tutta tranquillità.
Orari di apertura: la maggior parte delle piste è aperta dalla primavera all’autunno, mentre molti Alpine Coaster sono in funzione anche in inverno.
Funzionamento: le piste classiche sono solitamente operative solo con tempo asciutto. Molti Alpine Coaster sono progettati per funzionare in qualsiasi condizione meteorologica: anche in caso di pioggia leggera non ci sono problemi.
Bambini: Di norma è possibile partecipare a partire dai 3 anni. A seconda dell’impianto e dell’altezza, i bambini possono scendere da soli a partire dai 7 o 8 anni.
Salita: Si raggiunge la stazione di partenza con la funivia o lo skilift – spesso è possibile abbinare il percorso a un’escursione o a una visita al parco giochi.
Velocità: sulle classiche piste a canaletta la velocità la decidete voi. Gli Alpine Coaster limitano automaticamente la velocità, solitamente tra i 40 e i 45 km/h.
Consiglio: è meglio verificare in anticipo gli orari di apertura e le regole presso il gestore – e prevedere un po’ di tempo in più. Raramente ci si limita a una sola discesa.
Consigli di sicurezza per divertirsi con lo slittino
Distanza
Parti solo quando la persona che ti precede ha preso abbastanza distacco.
Frenata
Frenare per tempo e adattare la velocità al percorso.
Istruzioni
Seguire le indicazioni del personale e la segnaletica.
Rispetto
Guidare con attenzione e prestare attenzione agli altri ospiti.
Bambini
Accompagnare i bambini secondo le indicazioni della struttura.
A bordo del veicolo
Tenere mani e piedi all’interno della slitta durante la discesa.