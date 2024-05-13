Tra radici e pietre, attraverso boschi e paesaggi alpini, fino a vette con ampio orizzonte: il trail running conduce lungo sentieri variegati nel mondo montano austriaco.

Il trail running significa correre lontano dall’asfalto – su sentieri naturali attraverso boschi, prati e montagne. Il termine „trail” significa sentiero o traccia e indica percorsi stretti, dove l’esperienza conta quanto la velocità.

A differenza della corsa su strada classica, nel trail running terreno, pendenza e ritmo cambiano continuamente. Anche rispetto all’escursionismo, si rimane in un movimento fluido e continuo della corsa. Radici, pietre e dislivelli richiedono sicurezza del passo, tecnica e capacità di adattamento. In salita si corre con misura, in discesa in modo controllato. A seconda del terreno, corsa e camminata si alternano in modo del tutto naturale.

L’Austria offre per questo un ampio ventaglio di percorsi – da trail d’ingresso dolci fino a percorsi di corsa in alta montagna con ampio orizzonte. Le funivie aprono l’accesso a quote ulteriori e nuove varianti di percorso. Dopo la corsa attendono laghi di montagna, terme e gastronomia regionale – così si uniscono movimento, paesaggio e relax.