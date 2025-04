Finalmente si torna a sciare! Tutte le date di inizio stagione nelle migliori stazioni sciistiche dell'Austria.

Le aperture della stagione invernale in Austria sono l'inizio della stagione sciistica che gli appassionati di sport invernali hanno atteso a lungo. Quando i primi impianti di risalita in località sciistiche come Ischgl, Sölden o Saalbach-Hinterglemm iniziano a funzionare, si respira un'atmosfera frizzantina. L'attesa di tornare finalmente sulle piste è palpabile.

Spesso, questi giorni vengono celebrati con grandi eventi, concerti e momenti sportivi di rilievo. La prima discesa sulla neve fresca, l'aria pulita di montagna e la sensazione di dare il benvenuto all'inverno rendono le aperture invernali un'esperienza speciale per tutti gli appassionati di sport invernali.

Nota:

Il nostro elenco offre una panoramica degli inizi di stagione e degli eventi suddivisi per stato federale. Si prega di notare che non tutte le date per la stagione invernale 2024/25 sono ancora disponibili. Ci impegniamo ad aggiornare i dati costantemente.

Poiché possono verificarsi modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, consultate anche il sito web della rispettiva regione/funivia o contattate direttamente l'ente turistico locale.