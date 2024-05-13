11. Google-Dienste

I dettagli sulla raccolta e l'elaborazione dei dati da parte di Google sono riportati nell'informativa sulla privacy di Google. Ulteriori informazioni sul vostro account Google e sulla protezione dei dati per i prodotti Google sono disponibili all'indirizzo https://policies.google.com/?tid=312557673. Potete impedire a Google di visualizzare pubblicità personalizzata all'indirizzo http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Google Analytics

Österreich Werbung utilizza Google Analytics per le analisi del web, ad esempio sotto forma di valutazioni e grafici anonimizzati sulle visualizzazioni e sulle visite delle pagine, nonché per il remarketing, i rapporti sulle impressioni nella Rete Display di Google, l'integrazione di DoubleClick Campaign Manager e i rapporti di Google Analytics sulle prestazioni in base alle caratteristiche demografiche e agli interessi. Utilizzando questo servizio di analisi, i cookie vengono memorizzati sul vostro computer. Le informazioni generate, compresi gli indirizzi IP dei visitatori, vengono trasferite a un server negli Stati Uniti e lì memorizzate. È possibile opporsi alla raccolta dei dati da parte di Google utilizzando, tra l'altro, il plugin del browser di Google.

Annunci Google e Google Floodlights

Google Ads e Google Floodlights sono servizi di analisi e pubblicità online di Google che vengono utilizzati da Österreich Werbung per il monitoraggio delle conversioni. Le informazioni ottenute si basano sull'utilizzo del nostro sito web e vengono utilizzate per indirizzare i nostri visitatori sui siti web dei nostri partner pubblicitari con pubblicità mirata. Questi annunci vengono visualizzati sulla base di cookie che vengono memorizzati sul vostro dispositivo finale e vengono visualizzati solo se avete dato il vostro consenso.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA serve a verificare se i dati vengono trasmessi al nostro sito web da un essere umano o da programmi automatici. Per poter effettuare questa distinzione, Google reCAPTCHA analizza il comportamento del visitatore del sito web. I dati raccolti, come l'indirizzo IP, le informazioni sul browser, il sistema operativo, la posizione e i dati di utilizzo, vengono trasmessi a Google e analizzati. L'indirizzo IP non viene unito ad altri dati provenienti da altri servizi di Google, a meno che l'utente non abbia effettuato l'accesso al proprio account Google durante l'utilizzo di reCAPTCHA.