Informativa sulla privacy
La vostra privacy è molto importante per noi. Pertanto, raccogliamo ed elaboriamo i dati personali solo nell'ambito delle norme di legge, al fine di garantirvi un utilizzo sicuro delle nostre offerte.
Österreich Werbung attribuisce grande importanza alla privacy di ogni singolo cliente. Il trattamento dei dati personali avviene pertanto sempre in conformità con le norme vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare quelle del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), della Legge austriaca sulla protezione dei dati (DSG) e della Legge austriaca sulle telecomunicazioni (TKG 2021). Tutti i dipendenti dell'Österreich Werbung sono tenuti a rispettare la segretezza dei dati ai sensi del § 6 DSG.
Responsabile dell'elaborazione dei dati:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-Mail: datenschutz@austria.info
I dati personali vengono raccolti quando visitate i nostri siti web. La raccolta dei dati dei visitatori serve per i seguenti scopi specifici:
analizzare l'utilizzo del nostro sito web per ricerche di mercato
Adattare il contenuto del sito web agli interessi dei nostri visitatori
Migliorare la facilità d'uso e la facilità di navigazione
Remarketing delle richieste dei visitatori per promuovere le vacanze in Austria
Indirizzare potenziali vacanzieri interessati all'Austria con pubblicità mirata
Quando si ordinano opuscoli e materiale informativo e ci si registra alla newsletter di ÖW, vengono memorizzati anche i dati necessari per l'elaborazione dell'ordine.
I vostri dati personali saranno trattati sulla base del vostro consenso, che potrete revocare in qualsiasi momento.
Se richiedete materiale informativo, i vostri dati saranno memorizzati per consentirci di evadere l'ordine e di inviarvelo. Questi dati saranno cancellati dopo la consegna.
Se desiderate continuare a ricevere inviti e informazioni da parte nostra, avete a disposizione un'ulteriore opzione. Se selezionate questa opzione, memorizzeremo i vostri dati in modo permanente, così da potervi informare anche in futuro su offerte interessanti che riguardano i vostri interessi. Naturalmente è possibile revocare questo consenso in qualsiasi momento.
Se vi iscrivete alla nostra newsletter, salveremo il vostro indirizzo e-mail per potervi inviare la newsletter. Lo utilizzeremo solo a questo scopo e non lo trasmetteremo a terzi. È possibile annullare l'iscrizione alla nostra newsletter in qualsiasi momento, dopodiché cancelleremo il vostro indirizzo e-mail.
Non utilizzeremo mai i dati raccolti nel corso di questi ordini per creare profili utente individuali o per tracciare il comportamento di navigazione dei nostri clienti. Verranno utilizzati solo per evadere gli ordini.
Utilizziamo l'AI concierge di Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, porta 2, 1150 Vienna) per fornire una moderna funzione di chat. Si tratta di un'intelligenza artificiale (AI) di origine austriaca che trova le risposte alle vostre domande dai contenuti dei nostri siti web, insieme a contenuti pubblicamente disponibili.
I dati personali raccolti durante le chat vengono elaborati esclusivamente sui server dell'elaboratore austriaco Goodguys GmbH. Questi dati includono l'indirizzo IP dell'utente e un ID di sessione per tenere separata la cronologia delle chat dei diversi utenti. Questi dati vengono cancellati al termine della sessione di chat e non possono più essere assegnati ai singoli utenti. I contenuti delle richieste vengono memorizzati in forma anonima e possono essere utilizzati da Österreich Werbung per verificare la funzionalità e sviluppare ulteriormente le funzioni della chat.
Al fine di formulare le risposte del concierge AI, alcune parti delle richieste vengono inoltrate anche ai server di Google e OpenAI. I dati trasmessi a questi provider non contengono parametri con cui Google o OpenAI possano identificare singole persone. Si tratta quindi di dati anonimi. Le risposte vengono assegnate agli utenti esclusivamente dai sistemi informatici di Goodguys GmbH.
Tuttavia, non è possibile filtrare con mezzi tecnici i contenuti che consentono l'identificazione in base ai dati inseriti dall'utente. Pertanto, quando si utilizza la chat, si prega di assicurarsi di non inserire nella finestra della chat dati personali quali nome, indirizzo e-mail, numero di telefono ecc.
Ulteriori informazioni su AI-Concierge e Goodguys GmbH sono disponibili nell'informativa sulla privacy di Goodguys GmbH.
Attraverso il sito web di Change Tourism Austria, Österreich Werbung offre ai professionisti del turismo una piattaforma comune per il turismo e l'innovazione. L'utilizzo completo del servizio è possibile solo per gli utenti registrati dopo aver completato un processo di registrazione. La base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso (art. 6 par. 1 lett. a GDPR).
Gli indirizzi IP e i relativi dati tecnici dei visitatori vengono registrati nell'ambito dell'utilizzo del sito web. Questi dati vengono utilizzati esclusivamente per indagare su attacchi e problemi tecnici e vengono cancellati dopo 4 settimane.
Se i visitatori danno il loro consenso separato, vengono raccolti anche dati statistici sull'utilizzo della piattaforma tramite Google Analytics e utilizzati per ottimizzare l'offerta e inviare contenuti pertinenti. Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento richiamando nuovamente il banner dei cookie.
Gli utenti registrati vengono informati via e-mail di processi o eventi importanti. Queste notifiche sono attivate di default e possono essere disattivate tramite il profilo utente.
Le informazioni fornite dagli utenti su se stessi o sui loro interessi durante la registrazione sono visibili a tutti gli altri utenti registrati. La visualizzazione dell'indirizzo e-mail di contatto può essere controllata dall'utente tramite il profilo utente.
La partecipazione alla piattaforma di comunicazione, compreso il periodo di archiviazione dei propri inserimenti e contributi, è generalmente illimitata. L'utente può richiedere la disattivazione o la cancellazione del proprio profilo utente in qualsiasi momento inviando un'e-mail a hello@changetourismaustria.com.
In caso di disattivazione, i contenuti e i contributi creati dall'utente rimangono online. In caso di cancellazione, il profilo utente viene inizialmente disattivato e dopo 30 giorni viene cancellato, compresi i contenuti creati dall'utente. La cancellazione può essere annullata dall'utente entro questo periodo.
Non abbiamo accesso ai dati personali che il gestore della piattaforma può raccogliere su di voi attraverso i canali social media di Österreich Werbung. Per esercitare i vostri diritti in qualità di interessati, vi preghiamo di contattare direttamente la rispettiva piattaforma di social media, poiché solo i suoi gestori hanno accesso ai vostri dati.
Meta (Facebook e Instagram)
Il trattamento dei dati sulle nostre pagine Facebook e Instagram si basa su un accordo per il trattamento congiunto dei dati personali con Meta Ireland. Riceviamo dati statistici (page insights) che utilizziamo per migliorare la nostra offerta. Solo Meta ha accesso ai dati dei singoli utenti e può adottare misure in conformità al GDPR, ad esempio rispondere alle richieste di informazioni o cancellare i dati raccolti.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube
Riceviamo anche solo dati statistici dai visitatori del nostro canale YouTube, ad esempio visualizzazioni di video, “mi piace” o altre interazioni con i nostri post. Utilizziamo questi dati solo per analizzare il comportamento dei visitatori al fine di migliorare la nostra offerta. In caso di dubbi sulla protezione dei dati, si prega di contattare direttamente l'operatore della piattaforma.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy
Österreich Werbung utilizza il social network Pinterest per fornire post sull'Austria e informazioni aggiornate. I dati dei visitatori del sito web (indirizzo IP, browser e sistema operativo, dati di utilizzo) vengono trasmessi a Pinterest e vengono impostati anche dei cookie. Per i visitatori che hanno effettuato l'accesso a Pinterest, questi dati sono collegati al loro account Pinterest. I dati raccolti vengono utilizzati da Österreich Werbung per il marketing e la pubblicità orientata ai gruppi target.
Ulteriori informazioni su Pinterest sono disponibili all'indirizzo
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Memorizziamo gli indirizzi IP di tutti i visitatori del nostro sito web a scopo di difesa e tracciamento degli attacchi e di risoluzione dei problemi tecnici. I log generati vengono analizzati esclusivamente per questi scopi e vengono visualizzati solo se necessario. Gli indirizzi IP non vengono memorizzati in modo permanente, ma vengono cancellati dopo un massimo di 4 settimane.
Utilizziamo come elaboratori solo società statunitensi che hanno aderito al quadro di protezione dei dati UE-USA. In conformità alla decisione di adeguatezza della Commissione Europea, queste società offrono un livello di protezione adeguato per il trattamento dei dati personali.
Ulteriori informazioni, comprese le politiche di protezione dei dati e gli uffici reclami autorizzati di queste aziende, sono disponibili nell'elenco delle aziende certificate gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
I dettagli sulla raccolta e l'elaborazione dei dati da parte di Google sono riportati nell'informativa sulla privacy di Google. Ulteriori informazioni sul vostro account Google e sulla protezione dei dati per i prodotti Google sono disponibili all'indirizzo https://policies.google.com/?tid=312557673. Potete impedire a Google di visualizzare pubblicità personalizzata all'indirizzo http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Google Analytics
Österreich Werbung utilizza Google Analytics per le analisi del web, ad esempio sotto forma di valutazioni e grafici anonimizzati sulle visualizzazioni e sulle visite delle pagine, nonché per il remarketing, i rapporti sulle impressioni nella Rete Display di Google, l'integrazione di DoubleClick Campaign Manager e i rapporti di Google Analytics sulle prestazioni in base alle caratteristiche demografiche e agli interessi. Utilizzando questo servizio di analisi, i cookie vengono memorizzati sul vostro computer. Le informazioni generate, compresi gli indirizzi IP dei visitatori, vengono trasferite a un server negli Stati Uniti e lì memorizzate. È possibile opporsi alla raccolta dei dati da parte di Google utilizzando, tra l'altro, il plugin del browser di Google.
Annunci Google e Google Floodlights
Google Ads e Google Floodlights sono servizi di analisi e pubblicità online di Google che vengono utilizzati da Österreich Werbung per il monitoraggio delle conversioni. Le informazioni ottenute si basano sull'utilizzo del nostro sito web e vengono utilizzate per indirizzare i nostri visitatori sui siti web dei nostri partner pubblicitari con pubblicità mirata. Questi annunci vengono visualizzati sulla base di cookie che vengono memorizzati sul vostro dispositivo finale e vengono visualizzati solo se avete dato il vostro consenso.
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA serve a verificare se i dati vengono trasmessi al nostro sito web da un essere umano o da programmi automatici. Per poter effettuare questa distinzione, Google reCAPTCHA analizza il comportamento del visitatore del sito web. I dati raccolti, come l'indirizzo IP, le informazioni sul browser, il sistema operativo, la posizione e i dati di utilizzo, vengono trasmessi a Google e analizzati. L'indirizzo IP non viene unito ad altri dati provenienti da altri servizi di Google, a meno che l'utente non abbia effettuato l'accesso al proprio account Google durante l'utilizzo di reCAPTCHA.
Österreich Werbung utilizza il Facebook Pixel e la API Conversions di Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Questo ci permette di tracciare le azioni dei visitatori dopo che sono stati reindirizzati al nostro sito web facendo clic su un'inserzione di Facebook. Questo ci permette di registrare l'efficacia delle inserzioni di Facebook a fini statistici e di ricerca di mercato. Non possiamo visualizzare i dati personali dei singoli utenti. Tuttavia, i dati raccolti vengono memorizzati ed elaborati da Facebook.
Facebook può collegare i dati con quelli del vostro account Facebook e li utilizza per i propri scopi pubblicitari in conformità all'informativa sulla privacy di Meta. Il Conversion Tracking di Facebook consente inoltre a Facebook e ai suoi partner di mostrarvi pubblicità all'interno e all'esterno di Facebook. A tal fine, sul vostro computer viene memorizzato un cookie. Solo gli utenti di età superiore ai 13 anni possono dare il loro consenso. Se l'utente ha meno di 13 anni, è pregato di contattare il proprio genitore o tutore.
Sulle nostre pagine sono integrati anche tag di remarketing di Facebook, che stabiliscono una connessione tra il vostro browser e Facebook. Ciò consente a Facebook di associare la vostra visita alle nostre pagine al vostro account utente. Possiamo utilizzare le informazioni ottenute in questo modo per mostrare annunci pubblicitari di Facebook. Desideriamo sottolineare che, in quanto fornitori delle pagine, non siamo a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi né del loro utilizzo da parte di Facebook. Per maggiori informazioni al riguardo, consultare l'informativa sulla privacy di Meta
Per revocare il consenso, cliccare qui: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
Österreich Werbung si avvale della società Adyoulike per la visualizzazione di pubblicità orientata a gruppi target sui propri siti web in lingua francese. Ciò può comportare l'uso di cookie e di un pixel Adyoulike.
L'informativa sulla privacy di Adyoulike è disponibile all'indirizzo https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php.
Su questa pagina troverete anche un'opzione per opporvi al trattamento dei vostri dati da parte di Adyoulike.
Nel Regno Unito (UK), il servizio TVSquared viene utilizzato sui siti web pubblicitari austriaci per raccogliere dati statistici e indirizzare gli annunci pubblicitari attraverso i servizi di streaming televisivo.
Ulteriori informazioni e note sono disponibili sul sito https://www.innovid.com/privacy-policy.
Österreich Werbung si avvale dei servizi del fornitore di marketing americano Sojern per pubblicizzare gli hotel austriaci nei paesi di lingua inglese e per promuovere le prenotazioni dirette attraverso un marketing online mirato. Ciò comporta l'impostazione di vari cookie e la raccolta di dati da parte degli interessati al fine di visualizzare pubblicità orientate a gruppi target.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.sojern.com/privacy/privacy-center.
Utilizziamo il servizio di podcast hosting Podigee del fornitore Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlino, Germania. I podcast sono caricati da Podigee o trasmessi tramite Podigee.
Podigee viene utilizzato sulla base di un contratto di elaborazione degli ordini stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il trattamento dei dati risultanti dall'utilizzo dei servizi si basa sui nostri legittimi interessi, ossia l'interesse per la fornitura sicura ed efficiente, l'analisi e l'ottimizzazione della nostra offerta di podcast ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lit. f. GDPR. GDPR. Podigee elabora gli indirizzi IP e le informazioni sui dispositivi per consentire il download/playback dei podcast e per determinare i dati statistici, come le cifre delle chiamate. Questi dati sono resi anonimi prima di essere memorizzati nel database di Podigee.
Ulteriori informazioni e opzioni di obiezione sono disponibili nell'informativa sulla privacy di Podigee.
Non trattiamo i vostri dati personali senza il vostro consenso. I dati saranno trasferiti a terzi solo con il vostro consenso e nella misura necessaria a soddisfare i vostri desideri e le vostre esigenze. Fanno eccezione i trasferimenti necessari per la sicurezza dei nostri siti web, ad esempio per la difesa da attacchi di hacker.
Il trasferimento dei dati ai responsabili del trattamento (fornitori di servizi) avviene solo a società che offrono sufficienti garanzie per un utilizzo lecito e sicuro dei dati. Con tutti i responsabili del trattamento sono stati stipulati accordi ai sensi dell'art. 28 del GDPR per garantire il rispetto di tutti i requisiti di protezione e sicurezza dei dati.
I dati che trattiamo sulla base del vostro consenso rimarranno memorizzati fino a quando non ritirerete il vostro consenso. I cookie rimangono memorizzati fino alla fine della loro rispettiva durata, a meno che l'utente non li cancelli prima. In caso contrario, conserveremo i vostri dati personali in conformità ai termini di legge applicabili. Se dobbiamo conservare i dati per tutelarci da eventuali richieste legali, essi saranno conservati per la durata dei termini di prescrizione previsti dalla legge (di solito tre anni).
È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Si prega di utilizzare le opzioni tecniche previste a tale scopo. Potete inoltre contattarci agli indirizzi indicati al punto 2.
Agli indirizzi sopra indicati è possibile in qualsiasi momento
richiedere informazioni sui dati personali memorizzati che vi riguardano,
richiedere la correzione, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati memorizzati,
far valere il diritto alla portabilità dei dati in conformità alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati.
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati se questi vengono utilizzati a scopo di pubblicità diretta. Se trattiamo i vostri dati sulla base dei nostri interessi legittimi prevalenti, potete opporvi al trattamento per motivi legati alla vostra situazione particolare.
Avete anche la possibilità di presentare un reclamo presso un'autorità per la protezione dei dati. In Austria, l'autorità competente è l'Autorità austriaca per la protezione dei dati, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna.
Aggiornato a: gennaio 2024