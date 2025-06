Un sospiro di sollievo per chi soffre di allergie Galtür in Tirolo

Il comune situato a 1.600 metri di altitudine nella Paznaun tirolese è una delle destinazioni preferite da chi soffre di allergie: l'altitudine garantisce aria pulita e povera di pollini e crea una barriera naturale contro molti allergeni che spesso causano disturbi nelle regioni più basse.