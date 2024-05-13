Wooden boathouses at lakeside with reflection in green water, forested hillside and houses in the background.
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Altaussee e la regione dell'Ausseerland-Salzkammergut
Lebensgefühl alpino in Stiria

È merito del lago, dell'aria pulita, della tranquillità o delle montagne? È probabilmente il mix di tutti questi elementi a rendere così speciale Altaussee.

Nel cuore dell’Ausseerland-Salzkammergut, in Stiria, si trova un luogo dal fascino unico: Altaussee, una perla alpina che da decenni ispira scrittori e artisti. Questo angolo pittoresco dell’Austria è diventato un rifugio creativo per grandi nomi della letteratura. Già nel 1892, Hugo von Hofmannsthal lo scelse per le sue vacanze estive, seguito da autori come Egon Friedell, Friedrich Torberg e Arthur Schnitzler. Qui è cresciuta anche la scrittrice Barbara Frischmuth, sulle sponde del suggestivo lago di Altaussee.

Cosa rende Altaussee così speciale? Secondo lo scrittore Alfred Komarek, nato proprio in questa regione, è il paesaggio a fare la differenza. E in effetti, passeggiare lungo le rive del lago è un’esperienza quasi meditativa. Le rocce modellate dai ghiacciai, i boschi rigogliosi, le imponenti vette del Loser e della Trisselwand si specchiano nelle acque profonde e blu come l’inchiostro, creando un’atmosfera che sembra uscita da un romanzo.

Altaussee è un luogo dove la natura racconta storie: basta saperle ascoltare, come affermava Komarek, e avere il talento per tradurle in parole. “Alla fine,” scriveva, “è sempre la natura che rende l’uomo un artista”.

Info veloci sull'Altaussee
Posizione:Ausseerland-Salzkammergut stiriano
Montagna locale:Loser (1.838 m)
Riconoscimento: Località climatica curativa
Altitudine: 720 m
Luoghi nell'Ausseerland:Altaussee, Bad Mitterndorf, Bad Aussee, Grundlsee

Guest Card:

Riduzioni e offerte all-inclusive: con le diverse varianti di carte potrai vivere tante attrazioni interessanti nella regione dell'Ausseerland e nel Salzkammergut.

L'Altausseerland-Salzkammergut da tutte le prospettive

Top highlights

Benessere e terme: una conclusione rilassante della giornata

Festa dei narcisi: la più grande festa dei fiori austriaca

Il Loser: "la montagna locale“ con strada panoramica

Costumi tradizionali nella regione dell'Ausseerland

Skiparadies Tauplitz: sport invernali con un panorama unico

Salzwelten Altaussee: tesori montani nel salgemma

Esperienza nella natura: i luoghi più belli dell'Ausseerland

Navigazione ad Altaussee: gite sui battelli tradizionali

Attività e mete turistiche nella regione dell'Ausseerland

Altaussee è un paesaggio che ti avvolge senza mai imprigionarti. Le persone creative lo trovano affascinante, stimolante, fonte di ispirazione.

Alfred Komarek (1945-2024)Scrittore austriaco

Alloggi unici

Pension Waldruhe Bad Aussee

Strandcafé Hideaways Altausseer See

Alpenpark Haganlodge Altaussee

Seehotel Grundlsee

Narzissen Vital Resort Bad Aussee

Mayrlife Altaussee

Sostenibilità locale

Gustare i sapori regionali nell'Ausseerland

Nei negozi di specialità gastronomiche della Stiria, e in particolare nella regione dell'Ausseerland, è particolarmente facile acquistare e mangiare in modo sostenibile a km zero. Aziende agricole, negozi di prodotti tipici, panetterie, pescherie e mercati contadini offrono una vera e propria cornucopia di specialità regionali: la mappa gastronomica aiuta a orientarsi.

Chi gusta i prodotti regionali sostiene......

  • le aziende regionali e garantisce posti di lavoro...

  • la protezione del clima grazie a trasporti più brevi e alla riduzione delle emissioni di CO₂...

  • la conservazione delle risorse con meno imballaggi, meno refrigerazione, meno sprechi...

  • la stagionalità e un'alimentazione consapevole al ritmo della natura...

  • la fiducia nell'origine e nella produzione

FAQ

Altaussee è una località della Stiria, appartenente alla regione dell'Ausseerland-Salzkammergut, una zona particolarmente pittoresca con numerosi laghi, montagne e attrazioni culturali. Il cuore della località è il lago Altausseer See e i suoi dintorni, che come riserva naturale preservano la flora e la fauna regionali nel loro stato originario. Altaussee si trova sul Toten Gebirge, un gruppo montuoso delle Alpi Calcaree Settentrionali. La montagna più importante è il Loser, con i suoi 1.838 metri sul livello del mare, che offre una vista impressionante sul paesaggio circostante, tra cui il lago Altausseer See, il Grundlsee e il massiccio del Dachstein.

Ad Altaussee non c'è una stazione ferroviaria. Tuttavia, tra Altaussee e la stazione ferroviaria più vicina nella località vicina di Bad Aussee circolano autobus pubblici e taxi.

Altaussee e la circostante regione dell'Ausseerland-Salzkammergut offrono un paesaggio di bellezza naturale con numerose montagne, rocce, laghi e boschi: l'ambiente ideale per numerose attività:

  • Escursionismo: con una vasta gamma di passeggiate lungo le rive del lago, escursioni in montagna e arrampicate impegnative, l'Ausseerland-Salzkammergut offre numerosi itinerari escursionistici.

  • Gite in barca: il lago di Altaussee rivela la sua bellezza tranquilla e il suo panorama alpino in modo particolarmente suggestivo dalla prospettiva di una barca: è possibile scegliere tra barche a remi, barche elettriche, la prima barca a energia solare dell'Austria o gite in barche tradizionali.

  • Ciclismo e mountain bike: costeggiando laghi e con vista sulle montagne, l'Ausseerland-Salzkammergut offre vari itinerari ciclabili.

  • Sci e sport invernali: il Loser e il Tauplitz offrono piste perfettamente preparate per gli sciatori che amano il divertimento.

Nel 1989 Altaussee ha ottenuto il riconoscimento di “località climatica curativa”. Alcuni dei criteri per ottenerlo sono:

  • Qualità dell'aria: l'aria nella regione è di alta qualità, con una bassa concentrazione di pollini e un basso livello di inquinamento atmosferico.

  • Ambiente naturale: l'ambiente è immerso nella natura, ricco di boschi, montagne e laghi che favoriscono il relax.

  • Infrastrutture terapeutiche: Altaussee dispone di un impianto di gradazione e Kneipp, in cui viene utilizzata l'acqua salina proveniente dalla miniera di sale di Altaussee.

  • Infrastrutture turistiche: è garantito un buon accesso agli ospiti per gli alloggi, le attività ricreative e la natura.

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