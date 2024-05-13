È merito del lago, dell'aria pulita, della tranquillità o delle montagne? È probabilmente il mix di tutti questi elementi a rendere così speciale Altaussee.

Nel cuore dell’Ausseerland-Salzkammergut, in Stiria, si trova un luogo dal fascino unico: Altaussee, una perla alpina che da decenni ispira scrittori e artisti. Questo angolo pittoresco dell’Austria è diventato un rifugio creativo per grandi nomi della letteratura. Già nel 1892, Hugo von Hofmannsthal lo scelse per le sue vacanze estive, seguito da autori come Egon Friedell, Friedrich Torberg e Arthur Schnitzler. Qui è cresciuta anche la scrittrice Barbara Frischmuth, sulle sponde del suggestivo lago di Altaussee.

Cosa rende Altaussee così speciale? Secondo lo scrittore Alfred Komarek, nato proprio in questa regione, è il paesaggio a fare la differenza. E in effetti, passeggiare lungo le rive del lago è un’esperienza quasi meditativa. Le rocce modellate dai ghiacciai, i boschi rigogliosi, le imponenti vette del Loser e della Trisselwand si specchiano nelle acque profonde e blu come l’inchiostro, creando un’atmosfera che sembra uscita da un romanzo.

Altaussee è un luogo dove la natura racconta storie: basta saperle ascoltare, come affermava Komarek, e avere il talento per tradurle in parole. “Alla fine,” scriveva, “è sempre la natura che rende l’uomo un artista”.