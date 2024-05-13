Altaussee e la regione dell'Ausseerland-Salzkammergut
Lebensgefühl alpino in Stiria
Introduction
Nel cuore dell’Ausseerland-Salzkammergut, in Stiria, si trova un luogo dal fascino unico: Altaussee, una perla alpina che da decenni ispira scrittori e artisti. Questo angolo pittoresco dell’Austria è diventato un rifugio creativo per grandi nomi della letteratura. Già nel 1892, Hugo von Hofmannsthal lo scelse per le sue vacanze estive, seguito da autori come Egon Friedell, Friedrich Torberg e Arthur Schnitzler. Qui è cresciuta anche la scrittrice Barbara Frischmuth, sulle sponde del suggestivo lago di Altaussee.
Cosa rende Altaussee così speciale? Secondo lo scrittore Alfred Komarek, nato proprio in questa regione, è il paesaggio a fare la differenza. E in effetti, passeggiare lungo le rive del lago è un’esperienza quasi meditativa. Le rocce modellate dai ghiacciai, i boschi rigogliosi, le imponenti vette del Loser e della Trisselwand si specchiano nelle acque profonde e blu come l’inchiostro, creando un’atmosfera che sembra uscita da un romanzo.
Altaussee è un luogo dove la natura racconta storie: basta saperle ascoltare, come affermava Komarek, e avere il talento per tradurle in parole. “Alla fine,” scriveva, “è sempre la natura che rende l’uomo un artista”.
Riduzioni e offerte all-inclusive: con le diverse varianti di carte potrai vivere tante attrazioni interessanti nella regione dell'Ausseerland e nel Salzkammergut.
L'Altausseerland-Salzkammergut da tutte le prospettive
Top highlights
Attività e mete turistiche nella regione dell'Ausseerland
Altaussee è un paesaggio che ti avvolge senza mai imprigionarti. Le persone creative lo trovano affascinante, stimolante, fonte di ispirazione.Alfred Komarek (1945-2024), Scrittore austriaco
Alloggi unici
Gustare i sapori regionali nell'Ausseerland
Nei negozi di specialità gastronomiche della Stiria, e in particolare nella regione dell'Ausseerland, è particolarmente facile acquistare e mangiare in modo sostenibile a km zero. Aziende agricole, negozi di prodotti tipici, panetterie, pescherie e mercati contadini offrono una vera e propria cornucopia di specialità regionali: la mappa gastronomica aiuta a orientarsi.
Chi gusta i prodotti regionali sostiene......
le aziende regionali e garantisce posti di lavoro...
la protezione del clima grazie a trasporti più brevi e alla riduzione delle emissioni di CO₂...
la conservazione delle risorse con meno imballaggi, meno refrigerazione, meno sprechi...
la stagionalità e un'alimentazione consapevole al ritmo della natura...
la fiducia nell'origine e nella produzione