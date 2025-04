Dal mondo alla Bregenzerwald Milena Broger: la giovane chef pluripremiata

È cresciuta nel Bregenzerwald, ha cucinato in Giappone, Italia e Danimarca e ha diretto per quattro anni la cucina del "Klösterle" di Zug am Arlberg prima di aprire il suo impero culinario, il Ristorante Weiss. Milena Broger gestisce l'elegante Weiss di Bregenz insieme al marito Erik Pedersen, già capocuoco del rinomato Kadeau di Copenaghen. Con due cappelli, è una delle più giovani top chef del mondo di lingua tedesca ed è conosciuta dal pubblico austriaco attraverso la televisione. Al Weiss, lei e il suo team servono una cucina raffinata di ispirazione scandinava in sei-dieci portate. Le specialità regionali sono interpretate in modo purista e sanno come sorprendere: dal limone salato alle ciambelle al formaggio di montagna, dalla tartare di vitello con salmerino affumicato all'agnello brasato, bevande ottime incluse. La domenica vengono serviti colazione e hamburger. Milena Broger sa cosa c'è di buono.