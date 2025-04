Le più belle escursioni culinarie intorno ai laghi austriaci

Sentiero Mies sulle rive del Traunsee Escursioni culinarie sul lago Traunsee

Con una vista spettacolare sul maestoso monte Traunstein e sulle acque cristalline del Traunsee – il lago più profondo dell'Austria con i suoi 191 metri – il sentiero Miesweg si snoda lungo la pittoresca sponda orientale fino a raggiungere un’incantevole baia rocciosa.

Dopo una giornata all’aria aperta, è il momento di concedersi un’esperienza gastronomica d’eccezione. Il Seehotel Schwan, affacciato sulla piazza principale di Gmunden, accoglie i buongustai con la sua cucina raffinata e un’atmosfera elegante. Anche il Seegasthof Hotel Hois’n è una tappa imperdibile per gli escursionisti, dove assaporare autentiche specialità locali. Da non perdere: la famosa zuppa di pesce di Gmunden!

Per concludere la giornata in relax, gli amanti del lago possono godersi un momento di tranquillità sulla spiaggia privata, mentre chi ha un debole per i dolci troverà una vera delizia nella pasticceria tradizionale Grellinger, rinomata per le sue creazioni perfette per i palati più esigenti.