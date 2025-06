Grappa, whisky e gin dall'Austria

Sulla vocazione delle bacche di ginepro Gin prodotto con botaniche regionali: Made in Austria

Un altro distillato su cui sempre più distillerie puntano in questo paese è l'acquavite di ginepro, meglio conosciuta come gin. Non è poi così strano, dato che le bacche di ginepro crescono meravigliosamente anche in Austria. Proprio come altre botaniche, ovvero sostanze vegetali utilizzate per aromatizzare, come il rosmarino, le bacche di sambuco o le scorze di agrumi, che si ritrovano in questo distillato, che molti preferiscono gustare in combinazione con il tonico.

La Distilleria Steinhorn della Bassa Austria è una delle migliori del Paese. A chi desidera provarlo, consigliamo il pluripremiato Steinhorn Gin 2021, dal gusto limonoso e speziato, distillato in un alambicco di rame da 60 litri con botaniche del proprio giardino. Da provare anche il Blue Gin della distilleria Reisetbauer in Alta Austria o l'Overproof di The Stin della Stiria.