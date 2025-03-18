Heurige e Buschenschänken nella Wachau
I vini della Wachau, serviti nelle accoglienti taverne e osterie locali, rappresentano un’eccellenza della viticoltura austriaca. Questa rinomata regione lungo il Danubio vanta tre livelli di qualità vinicola, ciascuno con un nome evocativo legato alla storia e alla natura del territorio.
Il Steinfeder, il più leggero, prende il nome da un’erba selvatica tipica della zona. Con il suo carattere fresco e leggermente fruttato, è perfetto per chi ama vini delicati e facili da degustare. Il Federspiel, ispirato alle esche utilizzate nella caccia al falco, è un vino secco e strutturato, ideale da abbinare ai pasti grazie al suo equilibrio di aromi. Infine, il Smaragd, il più pregiato, deve il suo nome al ramarro smeraldo, che si aggira tra i vigneti della Wachau. Ottenuto da uve raccolte tardivamente nei migliori cru della regione, questo vino regala profumi intensi e una straordinaria profondità di gusto.
Dove mangiare bene sulla riva nord della Wachau
Heuriger am Frauengrund Dockner a Krems
Moderna taverna con cucina tradizionale e vista sui vigneti, i cui frutti vengono utilizzati per produrre lo spumante della casa.
Heuriger Stoiber a Krems
In un ambiente moderno, si possono gustare piatti classici come il piatto di formaggi e piatti più innovativi come il carpaccio di maiale arrosto. Top Heuriger certificato “Nachhaltig Austria”.
Weinhauer Brustbauer a Dürnstein
In una fattoria di oltre 1.000 anni fa, la viticoltura naturale viene praticata da generazioni. La cucina reinterpreta in chiave moderna ricette collaudate.
Kellerschlössl-Heuriger a Dürnstein
Davanti al castello barocco "Lustschloss” con vista sui vigneti, vengono serviti i migliori vini della Wachau e rarità classiche delle taverne.
Cantina bio Schmidl a Dürnstein
Questo Heuriger di alto livello offre vini biologici di produzione propria e un piccolo menu stagionale, oltre a camere per gli ospiti.
Viticoltura Kropf a Weißenkirchen
Su una splendida terrazza con vista panoramica si possono gustare in modo particolarmente piacevole tutti i tipi di Riesling e Veltliner.
Cantina Mang a Weißenkirchen
Il figlio maggiore della famiglia gestisce con la moglie l'enoteca in un'architettura moderna, i vini biodinamici provengono da suo fratello.
Cantina Graben Gritsch a Spitz
Il top Heuriger certificato “Nachhaltig Austria” offre prelibatezze regionali, vini naturali e una splendida vista sulle ripide terrazze di pietra.
Cantina Strawanzer a Spitz
Buschenschänke con boutique hotel situato nel cuore dei vigneti della Wachau. Ai vini bianchi di carattere si accompagnano piatti vegetariani e vegani.
La riva destra del Danubio nella regione della Wachau
Il versante meridionale della Wachau è rimasto a lungo in secondo piano rispetto alla vivace riva opposta. Oggi conserva un’atmosfera più tranquilla, ma negli ultimi anni ha visto una crescita significativa in termini di taverne, cantine e osterie. In questa zona, considerata la culla del vitigno autoctono Neuburger, la scena enogastronomica è in fermento, offrendo sempre più opportunità per scoprire e degustare i sapori autentici della regione.
Un nuovo habitat per flora e fauna sta prendendo forma grazie al Progetto LIFE Wachau. Nell’ambito di questa iniziativa, vengono rimosse le strutture longitudinali del Danubio e i sentieri a gradini, mentre gli affluenti vengono riaperti, permettendo all’acqua di riconquistare il suo spazio naturale. Il risultato è un paesaggio alluvionale che si estende tra il fiume e la zona vinicola, creando un ecosistema dinamico in cui piante e animali possono prosperare.
Mangiare bene sulla riva meridionale della Wachau
Cantina Lahrnsteig a Mitterarnsdorf
I vini della Wachau, i classici delle taverne e le specialità di selvaggina della propria caccia vengono serviti nel giardino sotto gli albicocchi.
Cantina Graf a Mauternbach
Steinfeder, Federspiel e Smaragd: nel giardino con la splendida vista vengono serviti vini della Wachau di tutti i livelli qualitativi.
Winzerhof Supperer a Rossatz
Il vino si sposa perfettamente con formaggi erborinati, arrosti succulenti e raffinati dessert, esaltando ogni sfumatura di gusto. L’esperienza di degustazione diventa ancora più suggestiva nella storica cantina a volta, che con i suoi 800 anni di storia avvolge gli ospiti in un’atmosfera calda e accogliente.
Cantina Rehrl-Fischer a Rossatzbach
Nel suggestivo giardino con vista su Dürnstein, il Grüner Veltliner e il Riesling raggiungono il massimo della loro espressione, regalando un’esperienza di degustazione unica. Da oltre 240 anni, la famiglia che gestisce la tenuta porta avanti con passione la tradizione vitivinicola e ama condividere con gli ospiti il proprio sapere, trasformando ogni visita in un viaggio alla scoperta dei sapori autentici della Wachau.
Heuriger Graf a Unterloiben
Nel cortile interno verdeggiante o nella cantina a volta di 300 anni fa si possono gustare sostanziosi piatti caserecci, raffinati dolci e vini della Wachau della tenuta vinicola Graf.
Cantina Schwaiger a Wösendorf
La viticoltura è una tradizione che si tramanda da 160 anni nella tenuta vinicola di famiglia Schwaiger Alfred. L'accogliente “Weinerei” e il pittoresco cortile interno invitano a soffermarsi.
Heurige e Buschenschänken
Sono luoghi di convivialità tipicamente austriaci, dove l’atmosfera informale invita a gustare i vini regionali accompagnati da specialità gastronomiche, dalle piccole sfiziosità ai piatti più sostanziosi.
La Buschenschank offre un’esperienza autentica, servendo esclusivamente i propri vini e una selezione di piatti freddi e bevande realizzate con ingredienti coltivati in loco. L’Heuriger, invece, è un’enoteca aperta tutto l’anno, con un menu che può includere anche piatti caldi e bevande non necessariamente di produzione propria. L’unico requisito imprescindibile è la presenza del vino novello, l’heuriger, che dà il nome a questa tradizione secolare.