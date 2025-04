Rilassarsi e respirare a pieni polmoni in città Parchi e giardini

Vienna è una delle città più verdi d'Europa: quasi la metà della superficie cittadina è costituita da parchi, giardini e boschi. Da magnifici complessi come il parco del castello di Schönbrunn o il Burggarten a oasi di pace come il Türkenschanzpark o il giardino botanico presso il castello Belvedere: ovunque è possibile respirare a pieni polmoni, passeggiare e rilassarsi. I parchi di Vienna sono perfetti anche per fare un picnic, nel cuore della città ma a stretto contatto con la natura.