Mercatini di Natale a Salisburgo e nel Salisburghese

Il suono delle campane annuncia il Natale a Salisburgo, e i mercatini dell'Avvento avvolgono in un'atmosfera calda e magica, con le cupole innevate a fare da sfondo.

È il momento perfetto per una romantica passeggiata sulle alture attorno a Salisburgo, da cui ammirare una vista mozzafiato sulla città. Una volta tornati in città, si è accolti dal vivace Mercatino di Natale di Salisburgo, con i suoi profumi di punch caldo, mandorle tostate, caldarroste e mele al forno. Lasciati incantare dai cuori di pan di zenzero, dalle figure del presepe, dagli ornamenti natalizi, giocattoli e capi in maglia artigianale: piccoli tesori che catturano la magia del Natale e regalano momenti indimenticabili.