Tattooed hand holding plate with fish fillet, herbs, flower garnish and butter sauce, overhead view.
  1. Homepage
  2. Cucina nel Salisburghese

Cucina nel Salisburghese
Vivere la cucina alpina: tra laghi, malghe e boschi, circondati da maestose montagne

Vivere momenti preziosi e provare piacere con tutti i sensi: nel Salisburghese, la preziosa tradizione incontra la creatività contemporanea.

Quando il pesce viene pescato dall'acqua cristallina la mattina presto, i germogli degli alberi vengono raccolti dai migliori chef e finiscono in cucina, il finocchio viene adagiato nella sabbia glaciale e cotto al dente: molto probabilmente siete seduti al tavolo di un ristorante del Salisburghese.

Nel Salisburghese la cucina è autentica e piena di passione. Tradizionale ma aperta a nuovi sapori. Gli chef creativi danno nuovo lustro ai piatti tradizionali con radici nel Salisburghese.

Tra i laghi delle Prealpi, i prati e i boschi alpini, in mezzo a un mondo montano mozzafiato e alle regioni dei ghiacciai di alta montagna: gli eroi culinari del Salisburghese sfruttano tutto il loro potenziale. Lo dimostrano: con ingredienti semplici, come il burro di malga, il formaggio di montagna, il latte fresco di fieno e le erbe aromatiche, si può creare un menu da gourmet con ricette tradizionali e pizzico di creatività. I pluripremiati chef del Salisburghese sono un punto di riferimento quando combinano gli alimenti regionali in modo sofisticato.

Suggerimenti gastronomici nel Salisburghese

Ristoranti premiati

Così sa il Salisburghese

I migliori ristoranti

Via Culinaria

Rifugi estivi alpini

Autentiche Mozartkugel di Salisburgo

Esperienze gastronomiche nel Salisburghese

Escursioni alle erbe nella regione dell'Hochkönig

Sia che partecipiate a un'escursione alle erbe da soli o con la guida di un esperto, c'è molto da scoprire, sperimentare e imparare.

Escursioni alle erbe

Escursione gastronomica in malga a Sportgastein

Immergetevi passo dopo passo nella vita dell'alpeggio: un'escursione gastronomica nel Parco Nazionale degli Alti Tauri da Sportgastein a Bad Gastein.

Escursione gastronomica in malga

Dal caseificio al formaggio

Formaggio di latte di fieno del Salisburghese: i caseifici alpini del Tennengau vi invitano a gustare e imparare.

Caseifici del Tennengau

Tour della birra a Salisburgo

Il modo più semplice per scoprire la passione di Salisburgo per la birra è partecipare a un tour della città a tema birra o visitare uno degli 11 birrifici.

Cultura della birra a Salisburgo

Salzwelten a Hallein

2600 anni di storia del sale a Hallein, vicino a Salisburgo: scivolare nella miniera di sale, esplorare i tunnel con le lanterne e sentire la magia del lago sotterraneo.

Salzwelten Salisburgo

Pesca al castello sul lago Fuschl

Gli ospiti gustano il pesce affumicato al forno sul Fuschlsee, di colore turchese, all'imbarcadero della Zille (barca di legno) chiamata "Fuschlerin".

Pesca al castello

Cucina alpina

"Mettiamo al centro i prodotti dell’area alpina e li valorizziamo con tecniche di preparazione e cottura moderne", descrive lo chef stellato Andreas Döllerer lo stile della nuova cucina alpina.

Da formaggi, siero di latte e yogurt biologici provenienti dall’agricoltura alpina nascono piatti sorprendenti. I pesci d’acqua dolce provengono dalla valle Bluntautal. Ma si sperimenta anche con selvaggina, carne di manzo e agnello, frutti di bosco, erbe e funghi. Andreas Döllerer dà il buon esempio, seguito da numerosi altri chef.

Gusto delle Alpi

Specialità culinarie sui pascoli alpini del Salisburghese

Erbe aromatiche

Nel Salisburghese crescono erbe aromatiche: su malghe, nei boschi e nei giardini, sentieri guidano a tarassaco, acetosa e spirea.

Erbe aromatiche

Burro fresco della Präauhochalm, Dorfgastein

Alla Präau Hochalm a Dorfgastein vivrete la vera tradizione estiva alpina. Lungo il Salzburger Almenweg vi aspetta una merenda genuina e saporita.

Malga Präauhochalm, Dorfgastein

Formaggio fresco

Alla Filzmoosalm nella Valle Grossarl, dal latte fresco nascono burro, formaggio acido e yogurt. Dalla propria azienda arrivano anche pane, formaggi e salumi.

Malga Filzmoosalm

Pesce

Nella valle Bluntautal a Golling, nel Salisburghese, i pesci Bluntau crescono nelle acque cristalline di montagna – da 20 anni una fonte di qualità locale.

Bluntaufisch

Funghi biologici

I funghi Shiitake e Ostrica sono coltivati nel Trumer Seenland e sono 100% biologici. Vengono essiccati, trasformati in polvere o conservati sott’olio.

Funghi biologici del Flachgau

Carne biologica

Prodotti biologici del Greilhof a Tamsweg: carne fresca, speck, salumi, formaggi di montagna, gallinacci e frutti di bosco – disponibili nei mercati del Salisburghese.

Greilhof

Birra

Dai migliori ingredienti e dalla vera arte della birra nascono le specialità Stiegl – piene di gusto e con un piacere armonioso nel sorseggiarle.

Birra Stiegl
#eatAUT

Vivete gli originali del Salisburghese!

5 ore nel bosco. 5 piatti: per lo chef stellato Vitus Winkler il gusto e le proprietà curative delle erbe sono uniche. Nel suo ristorante gourmet Kräuterreich – by Vitus Winkler, la natura diventa cultura.

Butterbrot reloaded: Andreas Herbst, chef del „dahoam“ alla Riederalm, trasforma il pane vecchio in miso, con cui marina e cuoce l’Angus Hammer. Alfred Rohrmoser, chef del „fredl’s“, propone un panino di pesce 4 stagioni con burro di pesce e pesce marinato, grigliato e affumicato.

Friendship Stories: Lo chef stellato Andreas Döllerer trova nella valle Bluntautal una connessione silenziosa che ispira e radica la sua cucina. Al ristorante bio di montagna Lumberjack, Maria Schmid-Harml incontra la produttrice Christine Höller. Il sommelier Hans-Jörg Unterrainer del Kirchenwirt a Leogang coltiva un legame speciale con il porcino.

5 ore nel boscoFriendship Stories

Specialità dolciarie di Salisburgo

FAQS

Nel Salisburghese cuciniamo con autenticità e passione. Tradizionale e allo stesso tempo aperta a nuove idee. È così che i piatti tradizionali che affondano le loro radici nel Salisburghese trovano una nuova vita grazie alla creatività degli chef di Ristoranti di alto livello a un nuovo splendore. Gli chef pluripremiati del Salisburghese stabiliscono un punto di riferimento quando combinano sapientemente i cibi regionali.

Tra laghi nelle Prealpi, prati e boschi alpini, in mezzo a un mondo montano mozzafiato e regioni glaciali in alta montagna: gli eroi culinari del Salisburghese sfruttano tutto il potenziale della regione.

Lo dimostrano: Con gli ingredienti dei pascoli alpini - come il burro di malga, il formaggio di montagna, il latte fresco di fieno e le erbe aromatiche - è possibile creare un menu gourmet con ricette tradizionali e un pizzico di creatività. Gli chef del SalzburgerLand si distinguono per l'abile combinazione di alimenti regionali come il pesce d'acqua dolce, la selvaggina, il manzo e l'agnello, la frutta selvatica e i funghi. Ecco i sapori del Salisburgheseil Salisburghese ha il sapore delle ciambelle del contadino, degli spaetzle al formaggio del Pinzgau, del pane a lievitazione naturale con burro di malga ed erbe alpine, del Mozartkugeln salisburghese e del Nockerl salisburghese.

La cucina alpina mette al centro i prodotti della regione alpina e li perfeziona con tecniche di preparazione e cottura moderne, afferma il pluripremiato chef Andreas Döllerer, descrivendo lo stile della nuova cucina alpina.

I piatti sorprendenti sono preparati con formaggio, siero di latte e yogurt biologico provenienti dai pascoli alpini. Il salmerino di Bluntau, nella valle di Bluntau, è preparato appositamente per Döllerer nell'acqua di sorgente più pura. Ma il ristorante sperimenta anche con selvaggina, manzo e agnello, frutta selvatica, erbe e funghi. Andreas Döllerer è un ambasciatore della cucina alpina e numerosi chef seguono il suo esempio.

La Via Culinaria si ispira al Salisburghese con circa 350 indirizzi gastronomici, percorsi gastronomici con ristoranti selezionati, locande, commercianti diretti e produttori.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio