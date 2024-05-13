Vivere momenti preziosi e provare piacere con tutti i sensi: nel Salisburghese, la preziosa tradizione incontra la creatività contemporanea.

Quando il pesce viene pescato dall'acqua cristallina la mattina presto, i germogli degli alberi vengono raccolti dai migliori chef e finiscono in cucina, il finocchio viene adagiato nella sabbia glaciale e cotto al dente: molto probabilmente siete seduti al tavolo di un ristorante del Salisburghese.

Nel Salisburghese la cucina è autentica e piena di passione. Tradizionale ma aperta a nuovi sapori. Gli chef creativi danno nuovo lustro ai piatti tradizionali con radici nel Salisburghese.

Tra i laghi delle Prealpi, i prati e i boschi alpini, in mezzo a un mondo montano mozzafiato e alle regioni dei ghiacciai di alta montagna: gli eroi culinari del Salisburghese sfruttano tutto il loro potenziale. Lo dimostrano: con ingredienti semplici, come il burro di malga, il formaggio di montagna, il latte fresco di fieno e le erbe aromatiche, si può creare un menu da gourmet con ricette tradizionali e pizzico di creatività. I pluripremiati chef del Salisburghese sono un punto di riferimento quando combinano gli alimenti regionali in modo sofisticato.