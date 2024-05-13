Cucina nel Salisburghese
Vivere la cucina alpina: tra laghi, malghe e boschi, circondati da maestose montagne
Introduction
Quando il pesce viene pescato dall'acqua cristallina la mattina presto, i germogli degli alberi vengono raccolti dai migliori chef e finiscono in cucina, il finocchio viene adagiato nella sabbia glaciale e cotto al dente: molto probabilmente siete seduti al tavolo di un ristorante del Salisburghese.
Nel Salisburghese la cucina è autentica e piena di passione. Tradizionale ma aperta a nuovi sapori. Gli chef creativi danno nuovo lustro ai piatti tradizionali con radici nel Salisburghese.
Tra i laghi delle Prealpi, i prati e i boschi alpini, in mezzo a un mondo montano mozzafiato e alle regioni dei ghiacciai di alta montagna: gli eroi culinari del Salisburghese sfruttano tutto il loro potenziale. Lo dimostrano: con ingredienti semplici, come il burro di malga, il formaggio di montagna, il latte fresco di fieno e le erbe aromatiche, si può creare un menu da gourmet con ricette tradizionali e pizzico di creatività. I pluripremiati chef del Salisburghese sono un punto di riferimento quando combinano gli alimenti regionali in modo sofisticato.
Suggerimenti gastronomici nel Salisburghese
Esperienze gastronomiche nel Salisburghese
Escursioni alle erbe nella regione dell'Hochkönig
Sia che partecipiate a un'escursione alle erbe da soli o con la guida di un esperto, c'è molto da scoprire, sperimentare e imparare.
Escursione gastronomica in malga a Sportgastein
Immergetevi passo dopo passo nella vita dell'alpeggio: un'escursione gastronomica nel Parco Nazionale degli Alti Tauri da Sportgastein a Bad Gastein.
Dal caseificio al formaggio
Formaggio di latte di fieno del Salisburghese: i caseifici alpini del Tennengau vi invitano a gustare e imparare.
Tour della birra a Salisburgo
Il modo più semplice per scoprire la passione di Salisburgo per la birra è partecipare a un tour della città a tema birra o visitare uno degli 11 birrifici.
Salzwelten a Hallein
2600 anni di storia del sale a Hallein, vicino a Salisburgo: scivolare nella miniera di sale, esplorare i tunnel con le lanterne e sentire la magia del lago sotterraneo.
Cucina alpina
"Mettiamo al centro i prodotti dell’area alpina e li valorizziamo con tecniche di preparazione e cottura moderne", descrive lo chef stellato Andreas Döllerer lo stile della nuova cucina alpina.
Da formaggi, siero di latte e yogurt biologici provenienti dall’agricoltura alpina nascono piatti sorprendenti. I pesci d’acqua dolce provengono dalla valle Bluntautal. Ma si sperimenta anche con selvaggina, carne di manzo e agnello, frutti di bosco, erbe e funghi. Andreas Döllerer dà il buon esempio, seguito da numerosi altri chef.
Specialità culinarie sui pascoli alpini del Salisburghese
Erbe aromatiche
Nel Salisburghese crescono erbe aromatiche: su malghe, nei boschi e nei giardini, sentieri guidano a tarassaco, acetosa e spirea.
Burro fresco della Präauhochalm, Dorfgastein
Alla Präau Hochalm a Dorfgastein vivrete la vera tradizione estiva alpina. Lungo il Salzburger Almenweg vi aspetta una merenda genuina e saporita.
Formaggio fresco
Alla Filzmoosalm nella Valle Grossarl, dal latte fresco nascono burro, formaggio acido e yogurt. Dalla propria azienda arrivano anche pane, formaggi e salumi.
Pesce
Nella valle Bluntautal a Golling, nel Salisburghese, i pesci Bluntau crescono nelle acque cristalline di montagna – da 20 anni una fonte di qualità locale.
Funghi biologici
I funghi Shiitake e Ostrica sono coltivati nel Trumer Seenland e sono 100% biologici. Vengono essiccati, trasformati in polvere o conservati sott’olio.
Carne biologica
Prodotti biologici del Greilhof a Tamsweg: carne fresca, speck, salumi, formaggi di montagna, gallinacci e frutti di bosco – disponibili nei mercati del Salisburghese.
Vivete gli originali del Salisburghese!
5 ore nel bosco. 5 piatti: per lo chef stellato Vitus Winkler il gusto e le proprietà curative delle erbe sono uniche. Nel suo ristorante gourmet Kräuterreich – by Vitus Winkler, la natura diventa cultura.
Butterbrot reloaded: Andreas Herbst, chef del „dahoam“ alla Riederalm, trasforma il pane vecchio in miso, con cui marina e cuoce l’Angus Hammer. Alfred Rohrmoser, chef del „fredl’s“, propone un panino di pesce 4 stagioni con burro di pesce e pesce marinato, grigliato e affumicato.
Friendship Stories: Lo chef stellato Andreas Döllerer trova nella valle Bluntautal una connessione silenziosa che ispira e radica la sua cucina. Al ristorante bio di montagna Lumberjack, Maria Schmid-Harml incontra la produttrice Christine Höller. Il sommelier Hans-Jörg Unterrainer del Kirchenwirt a Leogang coltiva un legame speciale con il porcino.