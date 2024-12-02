Vienna, la "città del vino", ha prodotto una forte cultura delle osterie, che mette in mostra le varietà di vino che crescono così bene nella verde periferia della città.

Vienna: La Capitale del Vino e del Fascino Autentico

Nel cuore di Vienna, conosciuta come la "città del vino", ti aspettano oltre 100 accoglienti osterie dove scoprire il gusto autentico della tradizione. Dalle vivaci Heurigen, con buffet ricchi di specialità locali e piatti caldi, ai caratteristici Buschenschänke nascosti tra i vigneti, ogni luogo racconta una storia di passione per il vino e ospitalità genuina. Qui, i viticoltori servono con orgoglio i pregiati vini dell'annata corrente, un’esperienza che unisce sapori unici e l’atmosfera conviviale di un tempo.

Questa tradizione affonda le sue radici nel 1784, quando l'imperatore Francesco Giuseppe II sancì con un decreto il diritto dei viticoltori di servire direttamente il loro vino. Ancora oggi, il simbolo di questa autenticità è l’insegna “Ausg’steckt” (siamo aperti!) e il ramo di pino all’ingresso, che invita a entrare e respirare l’anima più vera di Vienna.

Non stupisce che dal 2019 la cultura delle osterie viennesi sia stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, un sigillo di eccellenza per una tradizione che è molto più di un semplice rituale: è un modo di vivere, celebrare e condividere. Vieni a scoprire un’esperienza unica che unisce storia, gusto e la magia senza tempo di Vienna.