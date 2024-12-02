"Heurige" e "Buschenschkänken" a Vienna
Vienna: La Capitale del Vino e del Fascino Autentico
Nel cuore di Vienna, conosciuta come la "città del vino", ti aspettano oltre 100 accoglienti osterie dove scoprire il gusto autentico della tradizione. Dalle vivaci Heurigen, con buffet ricchi di specialità locali e piatti caldi, ai caratteristici Buschenschänke nascosti tra i vigneti, ogni luogo racconta una storia di passione per il vino e ospitalità genuina. Qui, i viticoltori servono con orgoglio i pregiati vini dell'annata corrente, un’esperienza che unisce sapori unici e l’atmosfera conviviale di un tempo.
Questa tradizione affonda le sue radici nel 1784, quando l'imperatore Francesco Giuseppe II sancì con un decreto il diritto dei viticoltori di servire direttamente il loro vino. Ancora oggi, il simbolo di questa autenticità è l’insegna “Ausg’steckt” (siamo aperti!) e il ramo di pino all’ingresso, che invita a entrare e respirare l’anima più vera di Vienna.
Non stupisce che dal 2019 la cultura delle osterie viennesi sia stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, un sigillo di eccellenza per una tradizione che è molto più di un semplice rituale: è un modo di vivere, celebrare e condividere. Vieni a scoprire un’esperienza unica che unisce storia, gusto e la magia senza tempo di Vienna.
Vienna e il vino
Vienna è l'unica grande città europea con una seria produzione di vino all'interno dei suoi confini amministrativi. I primi vigneti furono piantati già nel XII secolo. Il gruppo di viticoltori "WienWein", un'associazione di sei aziende vinicole, è stato costituito per far conoscere il potenziale del vino viennese.
I viennesi amano bere un "G'spritz" all'Heurigen: si tratta di un vino secco spruzzato con soda o acqua minerale, dal sapore leggero e rinfrescante. Salute!
Viticoltura a Vienna
Nella suggestiva periferia di Vienna, immersa nel verde rigoglioso, si trova il cuore pulsante della viticoltura viennese. Le dodici affascinanti zone vinicole si snodano a semicerchio, abbracciando la città da sud a nord lungo i pendii delle colline pedemontane del Wienerwald. Questo paesaggio unico non è solo una cornice pittoresca, ma anche il luogo ideale per la produzione di vini di altissima qualità.
Qui, circa l’80% dei vigneti è dedicato ai pregiati vini bianchi, tra cui spiccano il fresco e aromatico Grüner Veltliner, il raffinato Pinot Bianco e l'elegante Chardonnay. Ogni sorso racconta la passione e l’impegno dei viticoltori, che tramandano questa tradizione secolare, esaltando i sapori e i profumi inconfondibili del territorio viennese.
Un viaggio tra queste colline non è solo un percorso enologico, ma un’esperienza sensoriale che ti farà innamorare del perfetto connubio tra natura, cultura e tradizione vinicola. Scopri il lato più autentico e gustoso di Vienna, dove il vino diventa un’arte e il paesaggio un’ispirazione senza fine.
l Wiener Gemischter Satz è molto più di un vino: è un simbolo dell’identità viennese, un bianco unico e profondamente radicato nella tradizione della città. Questo vino speciale, il più tradizionale di Vienna, nasce da una miscela sapientemente bilanciata di diverse varietà di uve coltivate nello stesso vigneto, espressione diretta della ricchezza e della diversità del terroir locale.
Dal 2013, il Wiener Gemischter Satz ha ottenuto il prestigioso riconoscimento DAC (Districtus Austriae Controllatus), che ne certifica l’elevata qualità e lo identifica come prodotto tipico della regione. Ogni sorso racconta il legame profondo con il terreno, il clima e la passione dei viticoltori viennesi, offrendo un’esperienza gustativa che riflette l’anima del territorio.
Degustare un Wiener Gemischter Satz significa immergersi nella cultura viennese e assaporare il fascino autentico di una tradizione vinicola che non smette mai di stupire. Un vino che incarna la storia, la qualità e l’amore per la terra, da non perdere per chi desidera scoprire il vero gusto di Vienna.
"Ausg'steckt is
Osteria del vino Wieninger
I vini biodinamici variano da semplici a complessi, le prelibatezze sono realizzate con i migliori prodotti e la vista è un'esperienza.
Cantina e taverna Mayer in Pfarrplatz
Vini dei migliori vigneti e piatti vegani fatti in casa: La casa barocca di periferia, dove un tempo viveva Beethoven, è considerata l'epitome della cultura viennese delle taverne.
Taverna Sirbu
Con vista sul Kahlenberg, sul Leopoldsberg e sulla città, potete rilassarvi sulla terrazza o nel giardino d'inverno, con vini squisiti e un buffet classico.
Cantina e taverna di Wailand
L'ambiente e la vista sono tra i più belli, la sofisticata cucina della taverna offre anche opzioni vegane e i vini sono di prima qualità.
Heuriger Schübel-Auer
Un luogo accogliente: La casa e il cortile sono incantevoli, la cucina è sofisticata, i Krautfleckerl sono leggendari e i vini sono frizzanti e rinfrescanti.
Cantina di Fuhrgassl-Huber
Un'osteria rustica immersa tra i vigneti, che offre un buffet e vini pregiati, oltre a specialità come l'oca, la festa delle aringhe e piatti vegetariani e vegani.
Osteria del vino Hans & Fritz
Tartare di manzo, ceviche e vista su Vienna: ristorante gestito dallo chef stellato Juan Amador e dall'enologo Fritz Wieninger con uno spuntino Heurigen più moderno, opzioni vegane e vini naturali.
Viticoltura biologica e taverna Obermann
Veltliner e rosé biologici al bicchiere, uno spuntino da taverna su un piatto e pollame alla griglia sono disponibili all'Obermann nell'accogliente cortile. Anche picnic nel vigneto!
Cantina biologica e osteria Zahel
Il vecchio incontra il nuovo: Gemischter Satz biologico, classici Heuriger fatti in casa con pane a lievitazione naturale biologico e Buchteln di nuova interpretazione in un ambiente storico.
Cantina e osteria Christ
L'architettura è straordinaria, il giardino degli ospiti è un puro idillio e la gamma di varietà è notevole. Grande importanza è data alla vicinanza alla natura, anche con le specialità regionali.
Qual è la differenza?
Vienna custodisce un’antica tradizione di luoghi di convivialità che celebrano il piacere del buon vino e della compagnia in un’atmosfera accogliente e rilassata. Tra questi, spiccano i Buschenschänke e gli Heuriger, due esperienze enogastronomiche autenticamente austriache, ma con caratteristiche uniche.
Il Buschenschänke è un luogo rustico e genuino dove tutto è fatto in casa. Qui si servono esclusivamente i vini prodotti dalla cantina stessa, accompagnati da piatti freddi e bevande preparati con ingredienti locali. È il luogo ideale per chi cerca un’autenticità senza compromessi e desidera gustare sapori legati alla terra e alla tradizione.
L’Heuriger, invece, è un’enoteca dall’atmosfera più versatile, aperta tutto l’anno. Pur rispettando la tradizione di offrire il vino giovane “heuriger” dell’annata corrente, non pone limiti sulla provenienza degli ingredienti, permettendo così di servire anche piatti caldi e una selezione più ampia di bevande. Questo lo rende una scelta perfetta per chi desidera un’esperienza che unisca tradizione e varietà.
Entrambi i luoghi incarnano lo spirito di ospitalità viennese, rendendo ogni visita un viaggio nel cuore delle tradizioni locali e nei sapori unici del territorio. Siediti, rilassati e lasciati conquistare dal gusto autentico di Vienna!