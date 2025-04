Stiria Sulle alture del Dachstein

Il Dachstein è il gigante tra le montagne della Stiria. La sua cima si trova a 2.995 metri sul livello del mare. Cosa lo rende così speciale? Offre quattro punti panoramici mozzafiato:

Passerella sul Dachstein

A 2.700 metri sul livello del mare, il Passerella sul Dachsteinche offre una vista panoramica mozzafiato a 360°. Non capita spesso di avere una vista così sul mondo. All'orizzonte si scorgono imponenti catene montuose: dal Großglockner - la montagna più alta dell'Austria con i suoi 3.798 metri - all'Hochkönig (2.941 metri) e al Großvenediger (3.666 metri), tutto è rappresentato. Anche per gli amanti della montagna più esperti, si tratta di uno scenario con un effetto wow.

5 dita sul Dachstein

Sull'altopiano del Krippenstein troneggia la piattaforma panoramica "5 dita" si erge come una mano su un abisso profondo 400 metri. Le cinque diverse passerelle offrono una vista spettacolare sui laghi del Salzkammergut - un panorama travolgente. Una passerella è interamente in vetro e vi farà battere il cuore. Non per i deboli di cuore!

Ponte sospeso

Avete mai camminato sul il ponte sospeso più alto dell'Austria? mai stato? Insieme alla "Scala del Nulla", è una delle attrazioni più recenti del massiccio del Dachstein. Lungo 100 metri e con un peso di circa 63 tonnellate, è composto da oltre 30.000 pezzi singoli. Se ci camminate sopra, sentirete un certo brivido di vetta, mentre fluttuate a 400 metri di altezza sopra l'abisso: una sensazione di assoluta euforia è garantita!

La scala del nulla

A volte si forma una piccola coda di persone fino alla discesa dei 14 gradini - la "Scala del nulla"Scala del nulla". Sotto di voi si vedono solo i bordi affilati della cresta del Dachstein. Potrebbe essere necessario un po' di sforzo per stare in piedi sulla piattaforma di vetro trasparente. Un motivo in più per godersi questo fantastico panorama.