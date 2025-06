È davvero un’emozione speciale fermarsi in una malga mentre i raggi del sole accarezzano le cime delle montagne.

Fare una sosta in una malga è un modo davvero speciale per vivere con tutti i sensi l'atmosfera alpina. Questa sensazione di vacanza in perfetto stile austriaco è resa possibile da agricoltori, cuochi e albergatori, che garantiscono che anche a 2.000 metri di altitudine vengano serviti piatti preparati con ingredienti regionali. Prodotti freschi come pane, uova, marmellata, prosciutto e speck provengono dalle fattorie, mentre latte, burro e formaggio dalle malghe. Ogni rifugio ha le sue specialità.